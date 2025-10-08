Live TV

Cazul care a șocat Franța: Gisele Pelicot își confruntă unul dintre agresori în instanță. „E o crimă să violezi o femeie inconștientă”

Data actualizării: Data publicării:
Gisele Pelicot Lambasts Cowardice Of Men Accused Of Her Mass Rape - Avignon, France - 19 Nov 2024
Gisele Pelicot. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Nu am violat niciodată”, a susținut Dogan în instanță „Singura victimă din acea cameră sunt eu...” „Încetați să spuneți că sunt o icoană”

Gisele Pelicot, care a supraviețuit aproape un deceniu de violuri comise de zeci de bărbați după ce a fost drogată de fostul ei soț, a declarat într-un tribunal francez că nu și-a dat niciodată consimțământul pentru ca cineva să o abuzeze în timp ce se afla într-o stare comatoasă. Ea a adăugat că nicio victimă nu ar trebui să simtă rușine, scrie The Guardian.

Adresându-se, miercuri, procesului de apel al unui muncitor șomer care a contestat condamnarea sa pentru violarea ei, Pelicot a spus: „Pentru mine, răul a fost făcut – va trebui să mă reconstruiesc din aceste ruine și cred că sunt pe drumul cel bun – dar ceea ce vreau să le spun celorlalți este că nu am regretat niciodată deciziile luate, de la depunerea plângerii și până astăzi. Vreau să le spun victimelor să nu se rușineze niciodată de ceea ce li s-a impus, pentru că nu sunt niciodată responsabile.”

Citește și: Dominique Pelicot a spus în instanță că este „diavolul”, după abuzurile la care a supus-o pe soția sa: „Avea încredere în mine”

Pelicot, în vârstă de 72 de ani, a devenit un simbol internațional al luptei feministe după ce a renunțat la dreptul la anonimat în procesul de anul trecut privind violul și agresiunile sexuale comise de 51 de bărbați. Fostul ei soț, Dominique Pelicot, considerat unul dintre cei mai periculoși infractori sexuali din istoria recentă a Franței, a fost găsit vinovat că i-a pus în mâncare pastile pentru somn și anxiolitice, apoi a invitat zeci de străini să o violeze în timp ce era inconștientă, în dormitorul lor din satul Mazan, Provence, între 2011 și 2020.

Cei 50 de bărbați judecați alături de el au fost, de asemenea, condamnați. Unul dintre ei, Husamettin Dogan, în vârstă de 44 de ani, tată de familie, condamnat la nouă ani de închisoare, a făcut apel împotriva condamnării pentru viol. El este rejudecat la Curtea de Apel din orașul Nîmes, în sudul Franței.

Miercuri, instanța a vizionat probe video care, potrivit anchetatorilor, îl arătau pe Dogan violând-o de mai multe ori pe Pelicot în timp ce aceasta era inconștientă în dormitorul ei. Judecătorul-șef a spus că Pelicot a fost chiar în pericol de sufocare. În înregistrări, Dogan apare zâmbind.

„Nu am violat niciodată”, a susținut Dogan în instanță

Deși Pelicot sforăia puternic și era într-o stare evident comatoasă, Dogan a susținut că videoclipurile arată „scene sexuale” și a negat că ar fi fost vorba despre viol, spunând că ceea ce a făcut a fost „un act sexual”, nu un viol. „Nu am violat niciodată”, a spus el în fața instanței.

Pelicot a comentat în legătură cu probele video: „Aceasta nu este o scenă sexuală, este un viol. Și fără prezervativ.”

Ea a spus că faptul că a trebuit să vadă acele imagini în timpul anchetei face ca „aceste scene să fie imprimate pentru totdeauna în memoria mea, iar eu încerc să mă reconstruiesc”.

Ea a afirmat că nu l-a întâlnit niciodată pe Dogan și nu și-a dat niciodată consimțământul.

„Încerc să înțeleg cum de acest individ nu a acceptat niciodată că m-a violat”, a spus Pelicot. „Aș fi crezut că într-un an ar fi avut timp să reflecteze și să nu mai fie în negare.”

Citește și: Dominique Pelicot, bărbatul care a plănuit violul în masă al soției, a fost interogat în legătură cu alte două atacuri din anii ‘90

Pelicot a spus că, deși ea nu a putut suporta să privească cele 13 videoclipuri prezentate ca probe, Dogan le-a urmărit cu atenție. „L-am văzut cum se bucura [privindu-le]. Nu și-a coborât privirea nici măcar o clipă”, a spus ea.

Adresându-se direct lui, Pelicot a spus: „Nu ai înțeles. Când o să recunoști că m-ai violat? Este o crimă să violezi o femeie inconștientă. Când ți-am dat eu consimțământul? Niciodată.”

„Singura victimă din acea cameră sunt eu...”

Instanța a fost informată că Dogan le spusese anchetatorilor, într-unul dintre interviuri, că Pelicot părea „moartă” când a intrat în dormitorul ei. Pelicot i-a replicat: „Spui că ai plecat repede. Ei bine, eu aș fi plecat repede înainte să violez. Mi-e rușine pentru tine, pentru că mă pun în locul victimei.”

Dogan a declarat în fața instanței că el însuși s-ar considera o victimă, susținând că Dominique Pelicot „l-a manipulat”. Gisele Pelicot i-a răspuns: „Spui că ești o victimă. Singura victimă din acea cameră sunt eu... Mi-e rușine pentru tine.”

La proces, fostul soț, Dominique Pelicot, a mărturisit că recruta bărbați pe un forum online numit „fără știrea ei”, unde scria: „Caut pe cineva care să-mi abuzeze soția după ce o adorm fără știrea ei.”

Citește și: „Tatăl meu ar trebui să moară în închisoare”, spune fiica lui Dominique Pelicot. Femeia e convinsă că tatăl ei a abuzat-o şi pe ea

Miercuri, Gisele Pelicot a declarat că nu a avut nicio idee, timp de aproape un deceniu, că soțul ei o droga și invita străini să o violeze. Ea a spus că era adusă într-o „stare de anestezie generală”. Ani de zile a suferit de pierderi de memorie pe care le punea pe seama unei posibile forme de Alzheimer. A consultat neurologi, dar soțul ei mergea mereu cu ea la consultații. Niciun medic nu a suspectat că ar fi drogată.

Pelicot a spus că acum trăiește cu urmările pe viață ale celor patru boli cu transmitere sexuală contractate în timpul violurilor, care necesită tratamente și monitorizare constantă. Recent, medicii au descoperit „o anomalie”, i-au făcut o biopsie și ea așteaptă rezultatele pentru a afla dacă are nevoie de o intervenție chirurgicală.

„Când acești indivizi au intrat în camera mea, au văzut o femeie inertă. Spuneau că au crezut că mă prefac, dar când m-au întrebat dacă sunt de acord sau nu? Niciodată. Nu mi-au cerut niciodată consimțământul. Nu mi l-am dat niciodată. Ei sunt pe deplin responsabili pentru faptele lor”, a spus Pelicot.

„Încetați să spuneți că sunt o icoană”

Când avocatul apărării, Jean-Marc Darrigade, i-a spus că este o „icoană”, Pelicot a răspuns: „Încetați să spuneți că sunt o icoană. Sunt o femeie obișnuită care a renunțat la anonimat într-un proces. Nu sunt o icoană.” Ea a calificat drept „absurdă” întrebarea apărării privind eventuale consimțăminte pentru fotografii sau filmări intime în timpul căsniciei. „Întotdeauna victimele trebuie să se justifice”, a spus ea.

Pelicot a spus că descoperirea crimelor, după ce poliția a percheziționat telefoanele lui Dominique Pelicot – prins filmând pe sub fustele femeilor într-un supermarket, în 2020 – a fost „un tsunami, o explozie” pentru întreaga familie.

Ea și-a lăudat și a mulțumit fiicei sale, Caroline Darian, care a creat o organizație pentru conștientizarea violurilor prin sedare și sprijinirea victimelor. Darian crede că și ea a fost sedată și agresată sexual sau violată de propriul tată, pe o perioadă de aproximativ zece ani, între 2010 și 2020, când se afla în jurul vârstei de 30 de ani.

„Pentru fiica mea este mult mai greu și înțeleg asta”, a spus Pelicot. „Ea se îndoiește și nu a avut niciodată răspunsuri… Știu că a depus o plângere penală. Sper să aibă răspunsurile pe care eu nu i le-am putut da.”

Pelicot a spus că speră ca familia, care a fost dintotdeauna foarte unită, să poată depăși această încercare.

Verdictul este așteptat joi.

