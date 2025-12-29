Live TV

Video Cazul copiilor crescuți de părinți în pădure divizează Italia. Ce a decis statul în privința minorilor

Data publicării:
casa padure italia copii

Cazul familiei din Italia care își creștea copiii în pădure, fără curent și fără apă potabilă, naște controverse aprinse în Italia. Cei trei minori vor fi obligați să meargă la o școală publică. În timp ce părinții susțin că cei mici erau bine îngrijiți și își cer copiii înapoi, asistenții sociali cred că erau privați de educația și îngrijirea sanitară corespunzătoare. Italia este acum împărțită în două, iar controversele se înmulțesc pe zi ce trece.

Cei trei copii sunt în grija statului și stau într-o locuință socială. Acolo doarme și mama lor, care poate să îi vadă la ora mesei și să le pregătească de mâncare. În schimb, tatăl poate să-i vadă doar de două ori pe săptămână, ceea ce, spun avocații săi, ar fi un abuz, pentru că tatăl nu a fost niciodată acuzat de rele tratamente împotriva minorului, relatează Adela Mohanu, corespondentul Digi24 în Italia.

Este vorba despre trei copii - doi gemeni în vârstă de 6 ani și o fetiță de 9 ani, iar asistenții sociali spun că cei mici au traume din cauza izolării la care au fost supuși de părinți, ei locuind într-o casă ridicată în pădure, lipsită de electricitate și de apă curentă. Atât copiii, cât și părinții mâncau ceea ce își produceau singuri sau ce găseau în pădure. Părinții spun că traumele psihologice care se văd acum au apărut după separarea de ei.

Mama susține că fetița de 9 ani are deja semne vizibile de traumă, și că și-ar mușca mâinile după separarea de familie.

Psihologii din Italia sunt și ei împărțiți, atrag însă atenția că avem de-a face cu două stiluri extreme de a-ți crește copiii, care pot fi la fel de periculoase – o dată izolarea, așa-zisa întoarcere la rural, dar care de fapt le interzice copiilor orice fel de contact cu societatea modernă, și un al doilea stil, tot extrem, acela în care copiii sunt foarte conectați la tot ce înseamnă tehnologie modernă, însă rămân izolați în camerele lor.

Deocamdată, decizia tribunalului pentru minori din Italia este ca cei trei copii ai familiei din pădure să meargă obligatoriu la școală din luna ianuarie, la o unitate de învățământ publică.

