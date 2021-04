Cazul feribotului „Estonia”. Noi detalii despre cel mai mare dezastru maritim din Europa de după cel de-Al Doilea Război Mondial

După 27 de ani apar noi ipoteze în cazul celui mai mare dezastru maritim din Europa, de după Al Doilea Război Mondial. Un feribot s-a scufundat în Marea Baltică, pe drumul între Estonia și Suedia. 850 de oameni au murit. Recent, supraviețuitorii și familiile au cerut redeschiderea investigațiilor, pe baza imaginilor filmate pentru un documentar. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:30 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

În septembrie 2019, jurnalistul Henrik Evertsson și echipa sa au folosit un robot să examineze epava feribotului MS Estonia, de pe fundul Mării Baltice. Așa au apărut aceste imagini cu o gaură enormă în cocă - lungă de patru metri.



Henrik Evertsson, documentarist: În timp ce alunecam de-a lungul tribordului, am rămas uimiți. Distrugerile erau atât de ample încât nu am putut cuprinde totul într-un cadru. Și tot înaintam. Nu voi uita niciodată acea imagine."



Henrik se documenta pentru viitorul său film. După ce a vorbit cu supraviețuitori și experți, a ajuns la concluzia că gaura putea fi făcută de o forță exterioară, poate provocată de o coliziune. Și a fost convins că scufundarea feribotului "Estonia" merita să fie reinvestigată.



Henrik Evertsson, documentarist: În primul rând, nava a început să se încline mai devreme decât a presupus comisia de anchetă. Există o discrepanță considerabilă, de 14 minute. Și sunt martori care au văzut apă sub punte. Deci, pe undeva intra apă.

Indicii noi într-o tragedie din 1994

Feribotul MS Estonia s-a scufundat pe 28 septembrie 1994, pe ruta dintre Tallinn și Stockholm. Când apa a început să intre în navă, toți pasagerii dormeau.



Doar câțiva au supraviețuit și au fost salvați din apele înghețate ale Mării Baltice. 852 de vieți s-au pierdut în acea noapte. Misterul care înconjoară cazul feribotului a rămas nerezolvat până astăzi. Înregistrările oficiale susțin că trapa s-a desprins și astfel apa a intrat și a inundat puntea, provocând scufundarea navei. Dar în filmul documentar, martorii spun că au văzut altceva.



Carl Eric Reintamm, martor: Am văzut ceva alb. Mare de câțiva metri și l-am văzut mișcându-se de la stânga la dreapta, în timp ce valurile se spărgeau de el.



Lasu Ionson și-a pierdut fiica în această tragedie. Acum speră că anchetele vor fi redeschise.



Lasse Johnsen, tatăl unei victime: De când a apărut documentarul, avem speranța că o investigație mai atentă ar putea analiza ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Cum de s-a putut întâmpla ceva atât de cumplit? Încă nu știm și nu credem nicio secundă raportul anchetatorilor.



Epava se află în apele internaționale și aproape toate țările cu ieșire la Marea Baltică au interzis scufundările pe navă, în semn de respect pentru cei care au pierit. Mai puțin Germania.



Așa că Henrick Evertsson a folosit o navă germană pentru a ajunge la epavă și a filma ceva absolut inedit.



Henrik Evertsson: Am scanat nava de la distanță. Nu am intrat niciodată în interior. Am ținut cont de aspectele de ordin etic și moral și nu considerăm că am comis vreo infracțiune.



Înregistrările sale au dus într-adevăr la redeschiderea cazului. Suedia, Finlanda și Estonia au anunțat că o scufundare este planificată în această vară. Apoi, vor putea în sfârșit să facă lumină asupra celui mai grav incident maritim din istoria Europei postbelice.

Citiți și: Teoriile conspirației încă înconjoară cea mai gravă catastrofă maritimă din Europa postbelică

Editor : A.P.