Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă

Data publicării:
soldat
Vladislav, soldat în Garda Națională a Ucrainei. (Foto: Captură video Suspilne

Vladislav, un soldat al Gărzii Naționale a Ucrainei în vârstă de 33 de ani, a supraviețuit după ce forțele ruse i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă, crezând că este mort, a raportat radiodifuzorul de stat Suspilne, potrivit Kyiv Independent. Atenție! Informațiile următoare vă pot afecta emoțional. 

Tânărul a reușit să iasă din groapă și a petrecut cinci zile târându-se înapoi pe teritoriul controlat de Ucraina. Pe 17 august, a fost dus la un spital din regiunea Dnipropetrovsk în stare critică. Vladislav pierduse o cantitate mare de sânge, iar rănile sale începuseră să se infecteze.

Personalul medical spune că este prima dată în 11 ani de război când au tratat răni de acest fel. Cazul evidențiază tratamentul brutal al soldaților ucraineni capturați, larg mediatizat.

„Când cineva are gâtul tăiat și sângerează până la moarte, șansele de supraviețuire sunt foarte mici. A rezistat până la sfârșit. Ceea ce îl diferențiază este faptul că a fost încrezător până în ultima clipă că totul va fi bine”, a spus Serhii Ryzhenko, medicul șef al spitalului, potrivit Kyiv Independent. 

Vladislav a fost operat, iar în prezent nu poate vorbi, dar și-a scris povestea într-un jurnal. 

Potrivit acestuia, brigada sa a pierdut controlul asupra unei poziții în apropiere de Pokrovsk în urmă cu câteva săptămâni. În timp ce încerca să-și ajute camarazii, el a fost capturat de forțele ruse.

Vladislav a scris că militarii ruși le-au scos ochii și le-au tăiat buzele, organele genitale, urechile și nasurile primilor soldați ucraineni luați prizonieri.

Vladislav a fost ultimul dintre cei opt soldați ucraineni aruncați într-o groapă de trupele ruse, crezând că toți sunt morți.

Luna trecută, procurorul general al Ucrainei a declarat că a documentat cel puțin 273 de prizonieri de război ucraineni care au fost executați de Rusia în timpul captivității, o crimă de război conform Convențiilor de la Geneva.

 

