Live TV

Cazul ofiţerului FSB reţinut pe aeroportul din Chişinău: Ce informații caută Kremlinul, în opinia experților din R. Moldova

Data publicării:
816f782d88a639b388f5c41906da25b9
Agent rus prins în R. Moldova. Foto: SIS/X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Reţinerea unui cetăţean rus, identificat de autorităţile moldovene drept ofiţer al Serviciului Federal de Securitate (FSB) din Rusia, la începutul săptămânii, la intrarea în Republica Moldova şi plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, sub suspiciunea de a fi încercat să colecteze informaţii despre Transnistria şi zona de securitate dintre cele două maluri ale Nistrulului, demonstrează un interes constant şi strategic al Federaţiei Ruse pentru regiunea transnistreană, apreciază experţi moldoveni.

Moscova continuă să monitorizeze îndeaproape evoluţiile politice şi de securitate din Republica Moldova, potrivit experţilor în securitate citați de Radio Chișinău. Vizitele repetate ale suspectului în Republica Moldova şi interesul său pentru Zona de Securitate dintre cele două maluri ale Nistrului sugerează o activitate de colectare de informaţii menită să ofere Kremlinului o imagine actualizată asupra situaţiei din stânga Nistrului şi a relaţiei Tiraspolului cu autorităţile constituţionale de la Chişinău, consideră aceştia, potrivit Agerpres.

Astfel, expertul în securitate Pavel Horea spune că vizitele anterioare efectuate periodic în regiunea transnistreană de către ofiţerul rus reţinut marţi la Chişinău sugerează un interes sporit al FSB pentru evoluţiile din teritoriu. În opinia sa, serviciile ruse încearcă să urmărească schimbările care au loc în regiune, inclusiv poziţionarea administraţiei de la Tiraspol, relaţiile acesteia cu Chişinăul şi tendinţele politice sau sociale care ar putea influenţa situaţia de securitate.

„FSB-ul are un interes sporit asupra acestei regiuni, anume încearcă să ţină pasul cu evoluţiile care au loc acolo, cu modul în care se schimbă, să zicem, aşa-zişii reprezentaţi ai autorităţilor de acolo, cum se modifică percepţia, fie în direcţia apropierii, fie a menţinerii unor legături strânse cu Moscova, atât din partea aşa-ziselor autorităţi şi posibil şi din partea cetăţenilor din stânga Nistrului", a spus Pavel Horea.

Analistul în probleme de securitate Andrei Curăraru consideră că vizita repetată a presupusului ofiţer FSB confirmă interesul constant al Rusiei pentru influenţarea situaţiei de securitate a Republicii Moldova. Prezenţa acestuia poate fi legată şi de criza prin care trece regiunea transnistreană, consideră Andrei Curăraru. El mai spune că este puţin probabil ca o asemenea deplasare să fi avut loc fără o coordonare cu structurile de securitate din regiunea transnistreană.

„Moscova încearcă să afle profunzimea acestei crize, dacă aşa-numitele autorităţi din stânga Nistrului sunt gata să coopereze cu Chişinăul şi care este situaţia la nivel uman, de asta trimit tot mai mulţi agenţi străini în Republica Moldova. Este clar că ei sfidează constant legislaţia Republicii Moldova prin astfel de prezenţe. Nu ar putea veni în mod repetat fără o atitudine, să spunem, cinică faţă de tot ceea ce înseamnă statul de drept", a declarat Andrei Curăraru, citat de Radio Chişinău.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Invasive Red Sea species spotted expanding in waters off Antalya
3
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Furtuna, fulgere, ploaie
4
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic...
profimedia-1112022296
5
Cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franța: marți, 23 iunie 2026. Câte grade...
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu este română”
Digi Sport
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu este română”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova.
Igor Dodon acuză România că pregătește „așa-zisa unire cu Republica Moldova”: „Independența nu poate fi cedată”
816f782d88a639b388f5c41906da25b9
Un presupus spion rus a fost arestat în Republica Moldova. El venise în țară sub pretextul unor vizite la mănăstiri
peter magyar
Ungaria pune piedici procesului de aderare la UE al Ucrainei și Rep. Moldova: o etapă procedurală a fost amânată de Budapesta
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
„Moscova nu ne-a respectat niciodată independența”: Maia Sandu, mesaj de Ziua Suveranității Republicii Moldova
Maia Sandu
UE anunță noi finanțări pentru Republica Moldova după summitul cu Maia Sandu: „Viitorul vostru este în Uniunea noastră”
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de presedintele României, Nicușor Dan, cu delegația PSD, la Palatul Cotroceni, în Bucuresti, 18 mai 2026. Participă Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, Corneliu Ștefan, Gheorghe Șoldan și Marius Oprescu
PSD și Nicușor Dan nu vor să semneze „în orb” un acord de...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus...
canicula
HARTĂ Temperaturi de foc în România: Zona în care maximele termice se...
Cutremur în Venezuela. Foto Profimedia
Două cutremure puternice, de magnitudine 7,2 și 7,5, au lovit...
Ultimele știri
Adrian Negrescu: „Reducerea deficitului bugetar este o gură de oxigen pentru România, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece”
Rusia redirecționează sistemele de apărare aeriană către Moscova și Podul de la Kerci, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene
Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Serbia. Anunțul MAE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie, săgeți către Brad Pitt după divorțul care a durat opt ani. "Copiii mei încă mă plac, iar asta...
Cancan
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Fanatik.ro
Gigi Becali face două transferuri de top la FCSB chiar de ziua lui: „Un atacant care dă 20 de goluri și un...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, umilit de Anorthosis. Adevărul despre salariul ridicol pe care i l-au oferit ciprioții
Adevărul
Val de pensionări în școli? Profesorii cu experiență amenință că pleacă dacă legea salarizării nu se schimbă
Playtech
Reguli noi pentru retragerile de numerar. Băncile riscă amenzi de până la 100.000 de lei: vei putea retrage...
Digi FM
Ce trebuie să știi despre peștele-iepure din Grecia. De ce este, de dapt, un pericol pentru turiști
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Cupa Mondială: Turcia a cerut rejucarea meciului! FIFA a luat rapid decizia
Pro FM
Antonia, criticată dur după apariția într-o ținută îndrăzneață. Fanii au reacționat imediat: „Nu se vede...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Top șapte staruri de la Hollywood care au dispărut din lumina reflectoarelor, dar care rămân de neuitat. Cu...
Adevarul
Ziua în care 17 vagoane cu marfă au sosit de la Moscova în Gara Obor. Ce conțineau cele peste 1400 de cutii...
Newsweek
Pensii mai mici și creșterea vârstei de pensionare. UE ne transmite de ce nu putem evita aceste măsuri
Digi FM
Au râs de diferența lor de înălțime, dar povestea celor doi a cucerit milioane de oameni. Mirele are doar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ni se face rău când citim sau ne uităm pe telefon într-o mașină aflată în mișcare? Explicația are...
Digi Animal World
Turiștii plătesc să fie „atacați” de sute de rațe. Experiența din Vietnam face furori pe internet
Film Now
Russell Crowe explică de ce “Gladiatorul II” nu a avut succesul originalului: “Au distrus nucleul moral al...
UTV
Soția lui Mihai Albu a vorbit deschis despre relația cu Mikaela, fiica designerului. „Nu sunt mama surogat”