Cazul ofiţerului FSB reţinut pe aeroportul din Chişinău: Ce informații caută Kremlinul, în opinia experților din R. Moldova

Reţinerea unui cetăţean rus, identificat de autorităţile moldovene drept ofiţer al Serviciului Federal de Securitate (FSB) din Rusia, la începutul săptămânii, la intrarea în Republica Moldova şi plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, sub suspiciunea de a fi încercat să colecteze informaţii despre Transnistria şi zona de securitate dintre cele două maluri ale Nistrulului, demonstrează un interes constant şi strategic al Federaţiei Ruse pentru regiunea transnistreană, apreciază experţi moldoveni.

Moscova continuă să monitorizeze îndeaproape evoluţiile politice şi de securitate din Republica Moldova, potrivit experţilor în securitate citați de Radio Chișinău. Vizitele repetate ale suspectului în Republica Moldova şi interesul său pentru Zona de Securitate dintre cele două maluri ale Nistrului sugerează o activitate de colectare de informaţii menită să ofere Kremlinului o imagine actualizată asupra situaţiei din stânga Nistrului şi a relaţiei Tiraspolului cu autorităţile constituţionale de la Chişinău, consideră aceştia, potrivit Agerpres.

Astfel, expertul în securitate Pavel Horea spune că vizitele anterioare efectuate periodic în regiunea transnistreană de către ofiţerul rus reţinut marţi la Chişinău sugerează un interes sporit al FSB pentru evoluţiile din teritoriu. În opinia sa, serviciile ruse încearcă să urmărească schimbările care au loc în regiune, inclusiv poziţionarea administraţiei de la Tiraspol, relaţiile acesteia cu Chişinăul şi tendinţele politice sau sociale care ar putea influenţa situaţia de securitate.

„FSB-ul are un interes sporit asupra acestei regiuni, anume încearcă să ţină pasul cu evoluţiile care au loc acolo, cu modul în care se schimbă, să zicem, aşa-zişii reprezentaţi ai autorităţilor de acolo, cum se modifică percepţia, fie în direcţia apropierii, fie a menţinerii unor legături strânse cu Moscova, atât din partea aşa-ziselor autorităţi şi posibil şi din partea cetăţenilor din stânga Nistrului", a spus Pavel Horea.

Analistul în probleme de securitate Andrei Curăraru consideră că vizita repetată a presupusului ofiţer FSB confirmă interesul constant al Rusiei pentru influenţarea situaţiei de securitate a Republicii Moldova. Prezenţa acestuia poate fi legată şi de criza prin care trece regiunea transnistreană, consideră Andrei Curăraru. El mai spune că este puţin probabil ca o asemenea deplasare să fi avut loc fără o coordonare cu structurile de securitate din regiunea transnistreană.

„Moscova încearcă să afle profunzimea acestei crize, dacă aşa-numitele autorităţi din stânga Nistrului sunt gata să coopereze cu Chişinăul şi care este situaţia la nivel uman, de asta trimit tot mai mulţi agenţi străini în Republica Moldova. Este clar că ei sfidează constant legislaţia Republicii Moldova prin astfel de prezenţe. Nu ar putea veni în mod repetat fără o atitudine, să spunem, cinică faţă de tot ceea ce înseamnă statul de drept", a declarat Andrei Curăraru, citat de Radio Chişinău.

Editor : M.B.