Cazul primului pacient din lume vindecat de SIDA doar cu medicamente. Expert: „Nu știm dacă virusul nu se va reactiva la un moment dat”

Un caz de posibilă videcare a infecției cu HIV a fost raportat în Brazilia. Pacientul, un bărbat de 34 de ani, nu mai are niciun semn de infecție la un an de când a i s-a administrat un tratament experimental. De la încheierea tratamentului, toate testele pentru depistarea HIV au rămas negative.

Până la acest caz, singurii considerați practic vindecați erau doi bărbați care au fost supuși unor operații riscante și dificile de transplant de măduvă.

„Pare că virusul nu mai este acolo. În acest moment, nu mai are nevoie de medicamente. Nu știm dacă virusul nu se va reactiva la un moment dat în viitor. Sunt semne că virusul a dispărut sau că a rămas într-o măsură foarte mică. La un moment dat, ne-am dat seama că scăderea inflamației este importantă pentru persoanele infectate cu HIV aflate sub tratament, pentru că virusul continua să producă inflamație în organism. Am făcut cercetări pentru diminuarea virusului, care așteaptă adormit în celule, pentru ca astfel să scădem inflamația și să-i aducem pe oameni cât mai aproape de vindecare”, a explicat Ricardo Diaz, expert brazilian în boli infecțioase.

Din anii 80, de când a început epidemia de SIDA, peste 75 de milioane de oameni s-au infectat și 33 de milioane au murit. Dacă la început era o condamnare la moarte, acum există tratamente care îi ajută pe pacienți să țină boala sub control.

