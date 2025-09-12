Părinții tinerilor români care au murit îmbrățișați în mijlocul unui râul din Italia, în vara anului 2024, cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro. Familiile spun că puteau fi salvați și că autoritățile trebuie să răspundă pentru reacția lor întârziată.

Principalul argument al familiilor de români este faptul că au suferit daune morale și psihologice suplimentare, având în vedere că toată această tragedie a fost filmată și transmisă pe canalele de televiziune aproape în timp real.

Este vorba despre 40 de minute în care copiii lor au stat în mijlocul râului. Tinerii au sunat la numărul de urgență 112, au fost văzuți de trecători atât de pe mal, cât și de pe un pod din apropiere și totuși nu au fost salvați.

Ei au fost surprinși de o viitură, râul a crescut cu 1,5 metri într-un timp scurt, după o ploaie abundentă și, în cele din urmă, cei trei tineri au fost luați de ape.

Părinți copiilor au șanse destul de bune în acest proces pentru că procurorii italieni au pus sub acuzare patru persoane în acest caz: trei pompieri și un operator de la numărul de urgență 112.

Aceste persoane sunt acuzate că nu au desfășurat la timp acțiunile de salvare în așa fel încât să ajungă la tinerii aflați în mijlocul râului.

De altfel, elicopterul care ar fi putut să îi salveze a ajuns cu 11 minute după ce tinerii au fost luați de viitură.

În cazul în care judecătorii le dau dreptate, familiile de români ar trebui să primească 3,7 milioane de euro din partea Ministerului de Interne italian.

Editor : C.S.