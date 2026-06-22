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Cazurile de Ebola din Congo au depăşit pragul de 1.000. Peste 250 de oameni au murit

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Ebola virus test, conceptual image
Foto: Getty Images
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Bilanţul cazurilor confirmate de infectare cu Ebola în Republica Democratică Congo (RDC) a depăşit pragul de 1.000, la circa o lună de la izbucnirea epidemiei în această ţară, transmite luni agenţia DPA, citată de Agerpres.

Ministerul Informaţiilor din capitala Kinshasa a anunţat că 254 dintre cei 1.003 pacienţi cu Ebola confirmaţi din trei provincii au decedat, în timp ce 100 de persoane sunt considerate vindecate.

Ministerul a precizat că 365 de pacienţi sunt în prezent trataţi în spitale şi secţii în care primesc îngrijiri medicale în izolare.

Rata de mortalitate se situează în prezent în jurul valorii de 25%.

Aceste date se referă la cazurile înregistrate până sâmbătă, iar cifrele au fost comunicate într-o postare publicată duminică pe reţeaua socială X.

De asemenea, de la anunţarea epidemiei, în luna mai, 19 persoane din ţara vecină, Uganda, au contractat virusul Ebola. Două dintre ele au decedat din cauza acestei boli extrem de periculoase. Cazurile au fost asociate cu focarul din RDC.

Ministerul a declarat că 58% dintre persoanele care au intrat în contact cu cazurile confirmate sunt în prezent monitorizate.

Pentru a stopa răspândirea bolii, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a afirmat că este necesară identificarea şi monitorizarea a 90% dintre toate contactele persoanelor infectate.

Centrul African pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (Africa CDC) şi-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la numărul ridicat de persoane de contact care sunt necunoscute şi nu sunt monitorizate.

Ebola este o boală care pune viaţa în pericol. Virusul se transmite prin contact fizic şi cu fluidele corporale.

Focarul actual este deosebit de dificil de adus sub control, în parte deoarece până în prezent nu există niciun vaccin şi niciun tratament specific pentru varianta Bundibugyo a virusului.

Editor : A.P.

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