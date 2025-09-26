Live TV

Ce a decis Polonia în legătură cu beneficiile acordate refugiaţilor ucraineni. Legea, semnată de președintele naționalist Nawrocki

Karol Nawrocki sustine un discurs
Karol Nawrocki. Foto: Profimedia

Preşedintele naţionalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat o lege care prelungeşte protecţia temporară acordată refugiaţilor ucraineni, dar limitează o parte din ajutoarele acordate până în prezent, a indicat vineri preşedinţia de la Varşovia, relatează AFP.

Nawrocki s-a opus prin veto în august la un prim proiect al proiectului de lege prezentat de guvern în august, cerând limitarea anumitor beneficii, argumentând că străinii din Polonia ar trebui să contribuie la economie pentru a primi ajutoare sociale de stat.

Vetoul său a provocat îngrijorare serioasă în rândul comunităţii ucrainene, precum şi printre patronii polonezi care se temeau să piardă o forţă de muncă valoroasă.

În urma vetoului, guvernul a pregătit un nou proiect de lege, semnat vineri de preşedinte, notează AFP, citată de Agerpres.

După invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, Polonia a primit peste un milion de refugiaţi ucraineni, în mare parte femei şi copii.

Polonia, un aliat fidel al Kievului, este, de asemenea, principala ţară de tranzit pentru armele şi ajutoarele umanitare occidentale furnizate Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al guvernului polonez, modificările introduse în noul text vor „elimina abuzurile legate de plata beneficiilor familiale”, în special cetăţenilor ucraineni care nu locuiesc în Polonia, rezolvând totodată „problema rezidenţei refugiaţilor de război ucraineni în Polonia”.

