Președintele Donald Trump a apărut miercuri în fața camerelor de filmat pentru prima dată de la înfrângerea zdrobitoare suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului. În loc să comenteze rezultatele, președintele american a ales să vorbească… despre lucrările la viitoarea sa sală de bal de la Casa Albă.

Cu microfonul în mână, în fața unei structuri încă în construcție, s-a oprit asupra înălțimii tavanelor și a coloanelor corintice ale clădirii. „Este o construcție excepțională”, a asigurat el.

„Proprietarul carierei nu voia să o vândă, dar mă plăcea”, a povestit el, înainte de a se lăuda că a obținut o marmură deosebit de râvnită pentru pardoseala sălii sale de bal.

Donald Trump a detaliat apoi planurile clădirii, până la amplasarea bucătăriilor, și a lăudat rezistența acoperișului. „Ați putea instala câte elicoptere doriți pe acoperiș. Este un acoperiș foarte solid. Rezistă la drone, rachete și gloanțe”, a asigurat el.

Toate acestea într-o acustică haotică, între ecouri și feedback, vocea sa răsunând pe grinzile și structurile de beton ale șantierului.

Președintele a menționat, de asemenea, și alte proiecte de amenajare, în special un nou heliport și lucrări de înfrumusețare în Washington.