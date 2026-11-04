Cu microfonul în mână, în fața unei structuri încă în construcție, s-a oprit asupra înălțimii tavanelor și a coloanelor corintice ale clădirii. „Este o construcție excepțională”, a asigurat el.
„Proprietarul carierei nu voia să o vândă, dar mă plăcea”, a povestit el, înainte de a se lăuda că a obținut o marmură deosebit de râvnită pentru pardoseala sălii sale de bal.
Donald Trump a detaliat apoi planurile clădirii, până la amplasarea bucătăriilor, și a lăudat rezistența acoperișului. „Ați putea instala câte elicoptere doriți pe acoperiș. Este un acoperiș foarte solid. Rezistă la drone, rachete și gloanțe”, a asigurat el.
Toate acestea într-o acustică haotică, între ecouri și feedback, vocea sa răsunând pe grinzile și structurile de beton ale șantierului.
Președintele a menționat, de asemenea, și alte proiecte de amenajare, în special un nou heliport și lucrări de înfrumusețare în Washington.
Trump s-a lăudat cu sala de bal și a spus că Putin și Xi Jinping ar putea fi printre viitorii oaspeți ai acesteia.
🚨 JUST IN: After a crushing election defeat, Trump bragged about his White House ballroom and said Putin and Xi Jinping could be among its future guests.— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2026
În timpul discursului său, nu a spus niciun cuvânt despre alegeri, o atitudine care ar putea irita chiar și pe cei din propriul său tabără. Potrivit The New York Times, mulți republicani erau deja exasperați luni să-l vadă pe Donald Trump dedicându-și ultima apariție publică înainte de scrutin proiectelor sale imobiliare, mai degrabă decât campaniei electorale.
Fox News a întrerupt transmisiunea
Fox News a întrerupt în cele din urmă transmisiunea. După aproximativ zece minute, niciun post important de știri prin cablu nu mai difuza intervenția președintelui, care era încă transmisă pe canalul YouTube al Casei Albe.
Donald Trump a abordat totuși în cele din urmă înfrângerea republicană.
Întrebat despre declarațiile lui J. D. Vance, care o atribuie războiului împotriva Iranului, el a recunoscut că vicepreședintele său avea „în mare parte dreptate”, conflictul determinând o creștere a prețurilor la benzină „puțin, pe termen scurt”. Dar nu se pune problema să-și regrete decizia de a intra în război: „Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face-o din nou”, a asigurat el, invocând necesitatea de a împiedica Iranul să se doteze cu arma nucleară.
BREAKING: Donald Trump admits the Iran war was to blame for the Republicans' midterm defeat. He adds that if he had to do it again, he would, as he won't let "Iran have a nuclear weapon". https://t.co/bI6jofJ78a https://t.co/8IZ5Vlj020— Sky News (@SkyNews) November 4, 2026
„A trebuit să ne ocupăm de Iran şi continuăm să facem asta”, le-a declarat el jurnaliştilor.
Războiul din Iran a dus la o creştere bruscă a preţului la benzină, aspect considerat un factor major care a contribuit la victoria semnificativă obţinută de democraţi în alegeri.
Trump a afirmat că războiul din Iran a meritat pentru că a avut drept scop să împiedice Teheranul „să obţină arma nucleară”.
El a precizat că nu are nicio problemă cu o postare a vicepreşedintelui JD Vance pe reţelele sociale, publicată anterior.
„Vă pot spune că, în ceea ce priveşte acest război, nu aş fi procedat altfel”, a subliniat Trump.
Întrebat când se va încheia acest conflict, Trump a răspuns scurt: „Când vreau eu!”.
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Trump a reiterat că, dacă el s-ar fi aflat pe buletinul de vot, este convins că „am fi câştigat”.
„Dar, pur şi simplu, nu s-a putut transmite acea iubire. Era o asemenea iubire la acele mitinguri, a fost ceva incredibil, însă nu am reuşit să transmitem această iubire către candidaţi”, a mai spus Trump.
În ceea ce privește relațiile sale cu noul Congres dominat de democrați, Donald Trump a alternat între deschidere și avertismente. „Probabil mă voi înțelege cu democrații, cu excepția cazului în care vor dori să joace un rol distructiv”, a declarat el, înainte de a reaminti că dispune de „dreptul de veto”.
Trump a declarat miercuri că Partidul Democrat va fi "distrus" dacă ar lansa o procedură de destituire împotriva sa, după ce democraţii vor prelua controlul Congresului la începutul lui 2027.
Avertisment privind o posibilă destituire
Întrebat de presă despre o posibilă destituire în urma înfrângerii zdrobitoare a Partidului său Republican în alegerile de la jumătatea mandatului, Trump a declarat: "Cred că asta ar distruge Partidul Democrat dacă ar proceda aşa", adăugând că nu există "niciun motiv" pentru a fi demis din funcţie.
Donald Trump a afirmat totodată că secretarul Apărării Pete Hegseth a făcut o "treabă foarte bună", în pofida înfrângerii spectaculoase electorale a Partidului Republican, pe care preşedintele american însuşi a atribuit-o războiului din Iran.
„Nu, cred că face o treabă foarte bună”, a declarat Trump întrebat de jurnalişti despre posibilitatea de a-l demite pe secretarul Apărării.