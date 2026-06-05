Ce a răspuns Putin când a fost întrebat despre o eventuală rămânere la putere până în 2036

Președintele rus Vladimir Putin a fost întrebat joi în legătură cu o eventuală menținere la putere până în 2026, iar el a evitat să răspundă, considerând că este încă prea devreme pentru a aborda subiectul și afirmând că, oricum, „numai Dumnezeu știe” dacă va fi atunci în stare bună de sănătate, scrie Le Figaro.

Întrebat de agenția britanică Reuters la Sankt Petersburg, în timpul unei întâlniri cu reprezentanții marilor agenții de presă, despre capacitatea sa de a rămâne în funcție până în 2036 și despre rezistența sa, șeful statului rus a răspuns evitând subiectul. „Numai Dumnezeu știe dacă vom avea suficientă sănătate – pentru mine, pentru dumneavoastră și pentru toți cei care se află aici – pentru a trăi până mâine, poimâine și, cu atât mai mult, pentru a îndeplini sarcinile care ne așteaptă și a atinge obiectivele pe care ni le-am stabilit”, a spus el.

La putere ca președinte sau prim-ministru din 1999, Vladimir Putin a reamintit că i-ar permite Constituția să candideze din nou în 2030 și, în caz de victorie, să rămână în funcție până în 2036.

„Într-adevăr, Constituția îmi permite să candidez în 2030, dar cred că este prea devreme să vorbim despre asta. Sincer, este mult prea devreme. Nu mă gândesc deloc la asta în acest moment. Sunt absolut sincer”, a insistat el. Și a adăugat că Rusia „se confruntă cu numeroase probleme importante și de mare amploare care trebuie abordate fără a ne gândi la asta, ci concentrându-ne pe viitorul țării.”

Editor : M.C