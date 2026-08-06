Ce a reușit campania de 40 de zile a lui Zelenski și ce nu a reușit. Adâncimea strategică a Rusiei nu mai există

Chiar dacă Rusia nu a fost nici pe departe adusă la un armistițiu, campania de 40 de zile a Ucrainei a atins un obiectiv major. Adâncimea strategică a Rusiei - presupunerea că rafinăriile sale, bugetul său și propria peninsulă anexată se aflau în siguranță în spatele liniei frontului - nu mai este valabilă, scrie Kyiv Post.

Pe 25 iunie, președintele ucrainean Volodimir Zelensky a anunțat o operațiune de 40 de zile, condusă de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), menită să forțeze Rusia să se așeze la masa negocierilor. Termenul limită a expirat pe 4 august, fără să se ajungă la un armistițiu - Vladimir Putin nu a dat niciun semn că ar fi dispus să negocieze.

Însă, judecată după un criteriu mai restrâns - și anume dacă Ucraina poate face ca războiul să devină costisitor de susținut -, campania a dat rezultate care merită luate în serios. Acestea indică unde se află acum adevăratul avantaj în acest război: nu pe linia frontului, ci în interiorul sectorului petrolier al Rusiei.

Mare parte din durata acestui război, Kremlinul a putut conta pe rezistența acestui sector - sancțiuni, plafoane de preț, un embargo al UE și pierderea firmelor occidentale de servicii petroliere, toate au fost absorbite fără a perturba exporturile.

Situația s-a schimbat anul trecut, când Ucraina a încetat să mai trateze infrastructura petrolieră rusă ca pe o țintă simbolică și a început să o trateze ca pe un sistem cu puncte slabe.

Până la începutul lunii iulie, Statul Major General al Ucrainei a estimat că a scos din funcțiune 43% din capacitatea totală de rafinare prevăzută a Rusiei, pierderile cumulate ale industriei începând cu august 2025 fiind estimate la 13,5 miliarde de dolari.

Într-o singură lună, atacurile au distrus sau avariat grav peste 60 de rezervoare de stocare – împărțite aproximativ în proporție de 58% - 42% între produse rafinate și țiței - iar stocarea este tocmai ceea ce permite Rusiei să amortizeze un șoc de acest gen, în loc să-l transfere direct asupra consumatorilor.

Penurie și deficit

Nu este vorba doar de câteva ținte simbolice. Atacurile au ajuns la Gazprom Neftekhim Salavat și la uzine situate chiar și în estul Rusiei, până la Ufa, lovite în repetate rânduri încă din aprilie.

Cel mai recent atac a fost pe 1 august - în aceeași noapte în care rachetele și dronele rusești au ucis cel puțin nouă persoane la Kiev, o combinație care surprinde războiul în miniatură: rafinării și orașe, două teatre de operațiuni care se desfășoară în paralel, observă Kyiv Post.

Cu câteva zile înainte, forțele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din Perm, situată la aproximativ 1.500 de kilometri distanță, pe versantul asiatic al Munților Ural – aproape la limita extremă a „adâncimii strategice”.

Rafinăria de petrol din Moscova, situată în Kapotnia, lovită de două ori în iunie, nu își va relua producția înainte de 2027, potrivit unor surse; rafinarea modernă necesită componente occidentale la care sancțiunile au blocat accesul, astfel încât reparațiile care durau săptămâni durează acum luni întregi.

Chiar și Putin a încetat să mai pretindă contrariul, recunoscând cozile de la benzinării și penuria de combustibil de calitatea potrivită din această vară, deși a calificat situația drept temporară.

Viceprim-ministrul Alexander Novak a insistat că piața este „pe deplin aprovizionată” - o afirmație care contrastează cu raționalizarea aplicată în mai mult de jumătate din cele 83 de regiuni ale Rusiei, dintre care cel puțin 17 au limite obligatorii de achiziție.

Costurile fiscale se reflectă și în registrele contabile ale Moscovei. Pentru a menține prețurile la pompă la un nivel scăzut, companiile petroliere au primit subvenții în valoare de aproximativ 1,03 trilioane de ruble (13 miliarde de dolari) numai în perioada aprilie - iunie, în timp ce deficitul federal pentru primele cinci luni a depășit deja 6 trilioane de ruble (75 de miliarde de dolari - 2,6% din PIB), depășind întregul deficit anual planificat.

Camera de Conturi prognozează un deficit suplimentar de aproximativ 2,1 trilioane de ruble (26 miliarde de dolari), dintre care peste un trilion provine doar din încasările din petrol și gaze. Banca centrală a resimțit și ea acest lucru, invocând scăderea producției de combustibil ca risc inflaționist atunci când a redus ratele dobânzilor cu doar 25 de puncte de bază pe 19 iunie.

Crimeea, paralizată

Crimeea ilustrează faza finală a acestei presiuni. Autoritățile de ocupație au declarat starea de urgență pe întreaga peninsulă pe 26 iunie, iar la începutul lunii iulie, 19 orașe erau încă fără curent electric.

Un antreprenor din Simferopol a rezumat situația simplu: produsele noastre sunt perisabile.

O mare parte din această situație se datorează unei suboperațiuni numite „Molochka”, al cărei comandant, Robert „Madiar” Brovdi, șeful Forțelor de Sisteme Fără Pilot (USF) din Ucraina, a declarat că paralizează flota de cisterne care aprovizionează peninsula.

Peninsula a fost anexată în 2014, în parte pe baza promisiunii că Moscova ar putea să o asigure și să o aprovizioneze mai bine decât a făcut-o vreodată Kievul; un blocaj care, 11 ani mai târziu, o lasă în întuneric și cu lipsă de combustibil și subminează acea promisiune într-un mod în care nicio declarație diplomatică nu ar putea-o face.

Însă nimic din toate acestea nu a obligat Moscova să se așeze la masa negocierilor. Bombele și dronele rusești au continuat să cadă asupra orașelor ucrainene pe tot parcursul conflictului, inclusiv în cadrul unui atac în timpul zilei asupra unui supermarket din Cernihiv, în urma căruia a murit o fetiță de 9 ani.

Există, de asemenea, o tensiune nerezolvată în strategie: reducerea capacității de rafinare a însemnat, în mare parte, o creștere a cantității de țiței introdusă pe piața de export, mai degrabă decât o scădere a producției totale de petrol - ceea ce afectează marjele de profit și stabilitatea Rusiei, dar nu și veniturile sale în valută forte, așa cum s-ar întâmpla în cazul unei reduceri directe a exporturilor.

Sincronizare cu SUA?

Momentul ales susține argumentul Washingtonului mai bine decât ar putea-o face orice comunicat de presă. La câteva ore după ce Zelenski s-a întâlnit cu Trump și cu o delegație bipartidă a Senatului care lucrează la „Legea privind sancționarea Rusiei și Iranului din 2026” - o legislație care ar impune sancțiuni secundare cumpărătorilor de petrol rusesc și ar înăspri controlul asupra flotei de petroliere -, forțele ucrainene au lovit încă două rafinării importante.

Intenționat sau nu, mesajul a fost că dronele și legislația privind sancțiunile reprezintă acum aceeași campanie prin mijloace diferite: o țară cu resurse limitate care impune costuri cumulate unei economii de câteva ori mai mari decât a sa, în timp ce Congresul ia măsuri pentru a tăia finanțarea care permite Moscovei să absoarbă pagubele.

Adâncimea strategică a Rusiei - presupunerea că rafinăriile sale, bugetul său și propria peninsulă anexată se aflau în siguranță în spatele liniei frontului - nu mai este valabilă.

Aceasta este adevărata concluzie a acestor 40 de zile, nu încetarea focului care nu a mai avut loc, concluzionează Kyiv Post.

Kievul a demonstrat deja că modelul funcționează mai repede decât reușește Moscova să-l repare. Întrebarea care rămâne deschisă este dacă Washingtonul acționează cu aceeași viteză sau dacă echipele ruse de reparații și transferurile bugetare discrete vor ajunge acolo mai întâi.

Editor : B.P.