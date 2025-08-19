Live TV

Ce a spus Donald Trump despre scrisoarea primei-doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, destinată Melaniei

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-08-19T181033.494
Melania Trump, prima-doamnă a Statelor Unite, și Olena Zelenska, prima-doamnă a Ucrainei. Foto: Profimedia

Donald Trump a declarat că „intenţionat nu a deschis” scrisoarea pe care Volodimir Zelenski i-a înmânat-o la Casa Albă pentru soţia sa, Melania. Documentul, trimis de Olena Zelenska, prima-doamnă a Ucrainei, a fost descris de președintele american drept „o scrisoare absolut frumoasă”.

Vorbind despre scrisoarea de la Olena Zelenska, Trump a declarat într-un interviu pentru Fox News că aceasta i-a fost înmânată sigilată, potrivit News.ro.

„Melania mi-a spus că a fost absolut o scrisoare frumoasă”, a declarat el. „A fost o scrisoare frumoasă, sunt sigur”, a adăugat el.

Scrisoarea de la Olena Zelenska a venit după ce prima-doamnă a Statelor Unite i-a scris o scrisoare lui Putin, pe care Trump i-a înmânat-o vineri.

Zelenski i-a mulţumit Melaniei Trump pentru că a atras atenţia asupra celor cel puţin 19.500 de copii ucraineni care, potrivit guvernului său, au fost deportaţi de Rusia de la invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

În scrisoarea către Vladimir Putin, Melania Trump îl roagă să ia în considerare soarta acestor copii.

„Protejând inocenţa acestor copii, veţi face mai mult decât să serviţi doar Rusia – veţi servi umanitatea”, i-a transmis Melania Trump liderului de la Kremlin, fără a face referire la vreun copil anume.

Citește și: „Cum să comanzi online un copil ucrainean”. Sute de orfani, expuși într-un catalog rusesc „ca produse într-o piață”

În weekend, Casa Albă a publicat pe reţelele sociale scrisoarea adresată lui Putin. În aceasta, Melania Trump a afirmat că fiecare copil visează „la iubire, posibilităţi şi siguranţă”.

„Domnule Putin, dumneavoastră singur puteţi să le redaţi râsul, care sună aşa frumos”, a scris ea.

Răspunzând luni la întrebarea unui reporter despre scrisoare, Trump a spus că soţia sa are sentimente foarte puternice, iubeşte foarte mult copiii şi „urăşte să vadă astfel de lucruri”, adăugând că acelaşi lucru este valabil şi pentru alte războaie.

„I-ar plăcea să vadă sfârşitul acestui conflict, o spune foarte deschis, foarte asumat şi cu mare tristeţe, pentru că au murit atât de mulţi oameni”, a spus el.

Zelenski a lăudat-o pe Melania Trump „pentru atenţia acordată uneia dintre cele mai dureroase şi dificile probleme ale acestui război – răpirea copiilor ucraineni de către Rusia”, adăugând: „Apreciem profund compasiunea ei”.

În 2023, Curtea Penală Internaţională a emis un mandat de arestare pe numele preşedintelui rus Vladimir Putin şi al comisarului său pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, pentru presupusa deportare ilegală a copiilor.

Rusia neagă acuzaţiile şi afirmă că a protejat copiii vulnerabili, mutându-i dintr-o zonă de război pentru propria lor siguranţă.

Întoarcerea copiilor face parte din poziţia Ucrainei în negocierile de pace cu Rusia.

După întâlnirea de luni dintre Zelenski, Trump şi liderii europeni la Casa Albă, preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a declarat pe reţelele sociale: „Costul uman al acestui război trebuie să ia sfârşit. Şi asta înseamnă că fiecare copil ucrainean răpit de Rusia trebuie să fie redat familiei sale”. Ea i-a mulţumit lui Trump pentru „angajamentul său clar de a se asigura că aceşti copii se vor reuni cu cei dragi”.

Von der Leyen a răspuns astfel la o postare pe reţelele sociale a lui Trump, care a afirmat că dispariţia copiilor din întreaga lume este o problemă importantă pentru soţia sa Melania în mod special.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Summit Alaska
1
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
fulger, furtuna
4
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
Donald Trump. Foto: Profimedia
5
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Digi Sport
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan
Al doilea pachet de măsuri ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare...
trupe sua avion militar
Trump dă asigurări că SUA nu vor trimite trupe în Ucraina. Ce spune...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, după reuniunea liderilor europeni privind pacea în...
rable dezasamblate
Programul Rabla va fi relansat în luna septembrie, anunță Ministerul...
Ultimele știri
„Nimeni nu se aștepta la asta”. Agenda cu care au mers la Washington liderii UE și cum vor să ajute Ucraina să evite „capitularea”
Cum şi-a făcut drum Zelenski către inima lui Trump: o scrisoare de la Prima Doamnă a Ucrainei și o crosă de golf de la un veteran
Marco Rubio a discutat cu ministrul turc de Externe despre măsurile care s-ar putea lua pentru încheierea războiului din Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
„Trilaterala” Trump-Putin-Zelenski și pașii următori în jocul geopolitic, după summitul din SUA. Ce concesii va trebui să facă Ucraina
President Trump and Russian President Putin Press Conference in Alaska
Rusia nu respinge ideea unei întâlniri Putin-Zelenski. Lavrov: „Trebuie pregătită minuțios”
View of the Chain Bridge (Lanchid) from Castle Hill in Budapest
Budapesta, variantă pentru locul eventualei întâlniri Putin-Zelenski. Cum a ajuns Ungaria în atenție
London, UK. 20th February 2025. Donald Trump is facing more backlash after the official account of The White House posted an image of Trump wearing a crown with the words 'Long Live the King' on Elon Musk's platform X, formerly Twitter. Credit: Vuk Valcic
Aliații mediatici ai lui Trump trebuie să plătească despăgubiri de 67 milioane de dolari. Ce acuzații li s-au adus acestora
serghei lavrov cu mana la ochelari
Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe liderii europeni: Vorbesc de armistițiu, dar trimit arme Ucrainei
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce i-ar fi șoptit prințul Philip reginei la nunta lui Harry și Meghan. Comentariul său a stârnit rumoare după...
Cancan
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Fanatik.ro
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua
Adevărul
CTP avertizează asupra unui pericol imens: „Există riscul ca, peste o lună, România să aibă graniță directă...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Adrian Petre a avut un conflict cu Nicolae Dică în vestiar: "Nu vreau să-l mai văd! E mare meseria asta...
Pro FM
Cum și-a cunoscut Demi Lovato soțul. „Le-am spus prietenelor: Cel mai atrăgător tip tocmai a intrat pe ușă!”
Film Now
Ce avere are Dakota Johnson. Ea a renunțat la facultate pentru actorie, dar a reușit să câștige bani și din...
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Newsweek
Cu cât vor scădea pensiile până în 2030? Care pensionari vor pierde sute de lei la pensie? DOCUMENT
Digi FM
Helen Mirren: Sunt o feministă convinsă, dar James Bond trebuie să fie interpretat de un bărbat
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Josh Duhamel, declarații emoționante despre soția sa, mai tânără cu 21 de ani: „Sunt foarte norocos, o să fiu...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...