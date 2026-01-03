Ce acuzații le aduc Statele Unite lui Maduro și soției sale. „Vor înfrunta întreaga furie a justiției americane”

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat sâmbătă că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, este acuzat de „trafic de droguri în Statele Unite”. La rândul ei, Pam Bondi, procurorul general al SUA, enumeră mai multe acuzații la adresa lui Maduro și afirmă că acesta, împreună cu soția lui, „vor înfrunta întreaga furie a justiției americane”.

„Maduro nu este președintele Venezuelei, iar regimul său nu este un guvern legitim. Maduro este șeful Cartelului Los Soles, o organizație narco-teroristă care a preluat controlul asupra țării. El este acuzat de trafic de droguri în Statele Unite”, a scris secretarul de stat american într-un mesaj pe rețeaua X.

La rândul ei, Pam Bondi, procurorul general al Statelor Unite, a enumerat acuzațiile la dresa lui Maduro, spunând că acesta se va confrunta cu justiția SUA.

„Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în districtul sudic al New Yorkului. Nicolas Maduro a fost acuzat de conspirație în scopul terorismului narco, conspirație în scopul importului de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive și conspirație în scopul posesiei de mitraliere și dispozitive distructive împotriva Statelor Unite. În curând, ei vor înfrunta întreaga furie a justiției americane pe teritoriul american, în instanțele americane. În numele întregului Departament de Justiție al SUA, aș dori să îi mulțumesc președintelui Trump pentru că a avut curajul să ceară tragerea la răspundere în numele poporului american și să mulțumesc din suflet bravelor noastre forțe armate care au dus la bun sfârșit misiunea incredibilă și extrem de reușită de capturare a acestor doi presupuși traficanți internaționali de droguri”, a scris Pam Bondi pe X.

Editor : B.P.