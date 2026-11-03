Ce afaceri de familie sunt în spatele negociatorilor de pace americani și ruși privind războiul din Ucraina

Publicația Kyiv Post a urmărit rețelele de afaceri de familie din jurul negociatorilor de pace de la Washington și Moscova. Legăturile se întind de la un om de afaceri cu legături la Kremlin, care a contribuit la finanțarea nunții lui Trump Jr., până la o afacere cu criptomonede a familiei Trump.

De fiecare dată când cineva cumpără un token de guvernanță $WLFI, trei sferturi din încasări ajung la o entitate afiliată lui Donald Trump și familiei sale.

Potrivit a doi senatori americani, cel puțin unul dintre acești cumpărători a efectuat tranzacții folosind un instrument susținut de rublă, creat pentru a ajuta Rusia să eludeze sancțiunile.

Această întreprindere din domeniul criptomonedelor, World Liberty Financial, a fost cofondată de Donald Trump Jr. și Zach Witkoff, fiul lui Steve Witkoff, principalul negociator al Washingtonului cu Moscova.

Omologul lui Witkoff de la Moscova, Kirill Dmitriev, face parte dintr-o rețea rusă de legături de afaceri familiale care ajunge până la Umar Kremlev, omul de afaceri legat de Kremlin despre care ProPublica a relatat că a contribuit la finanțarea nunții lui Trump Jr. din Bahamas, din luna mai.

Kyiv Post a urmărit interesele de afaceri din jurul ambelor echipe de negociatori. Întrebarea este dacă acestea se intersectează.

Nunta

În septembrie, ProPublica a relatat că Umar Kremlev, care conduce Asociația Internațională de Box (IBA) din Rusia, a plătit sute de mii de dolari pentru festivitățile de nuntă ale lui Trump Jr. din Bahamas, din luna mai. Trump Jr. a calificat suma drept un cadou de la un prieten personal și a afirmat că i-a rambursat banii lui Kremlev.

Potrivit ProPublica, printre invitați s-au numărat și directori de la WLFI și de la 1789 Capital, o firmă de capital de risc la care Trump Jr. este partener. Publicația nu le-a dezvăluit numele și nici nu a precizat dacă aceștia au interacționat cu Kremlev.

Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Rusia-Eurasia, cu sediul la Berlin, a declarat pentru Bloomberg că prietenia dintre Kremlev și Trump Jr., despre care ambii bărbați afirmă că nu are caracter comercial, ar putea face parte din operațiunea de influență a Moscovei.

Kremlev, legături cu soția lui Dmitriev prin cumnată

Legătura lui Kremlev cu negociatorul-șef al Kremlinului se realizează prin intermediul familiilor lor.

Cumnata lui Kremlev, Ekaterina Leșcinskaia, conduce o organizație patriotică numită „Patria Sănătoasă”, care, începând din iunie, are un parteneriat oficial cu Mediapraktika. Mediapraktika este condusă de Natalya Popova, soția lui Kirill Dmitriev.

Popova ocupă, de asemenea, funcția de adjunctă a Katerinei Tihonova - considerată de mulți a fi fiica președintelui rus Vladimir Putin și sancționată de SUA - în cadrul Fondului de Investiții în Tehnologie.

Cleptocrația, în care familiile elitelor conducătoare dețin interese comerciale semnificative, nu este deloc o noutate în Rusia. Într-un articol explicativ din iulie 2022, think tank-ul britanic Chatham House l-a menționat pe Vladimir Yakunin, fostul șef al căilor ferate de stat rusești, a cărui vilă era cunoscută pentru faptul că avea o cameră întreagă dedicată depozitării hainelor de blană ale soției sale.

Zach Witkoff și Trump Jr.

În ceea ce privește partea americană, negociatorii sunt, la rândul lor, strâns legați de interesele de afaceri ale familiei Trump.

Zach Witkoff și Trump Jr. sunt cofondatori ai World Liberty Financial (WLFI), o platformă corporativă de criptomonede.

Rosa DeLauro, congresmenă din Connecticut, a declarat că WLFI a primit 2 miliarde de dolari de la familia conducătoare a Emiratelor Arabe Unite (EAU) cu două săptămâni înainte ca Washingtonul să acorde țării respective acces la cipuri informatice avansate.

Trump Jr. este, de asemenea, partener la 1789 Capital, o firmă de capital de risc ale cărei active au depășit 1 miliard de dolari în septembrie 2025, la câteva luni după revenirea lui Trump la putere. DeLauro a pus sub semnul întrebării și relațiile firmei cu administrația.

„Consilierul de la Casa Albă, Peter Navarro, un prieten al lui Donald Trump Jr., a convins Pentagonul să acorde un împrumut de peste 600 de milioane de dolari către Vulcan Elements, o mică companie start-up din Carolina de Nord înființată cu doar doi ani în urmă, dar legată de Donald Trump Jr. Estimările privind valoarea companiei s-au multiplicat de zece ori după anunțarea tranzacției”, a scris ea.

„Așa cum a relatat ProPublica, această tranzacție a reprezentat o victorie și pentru firma de capital de risc a lui Trump Junior, 1789 Capital, care a achiziționat o participație în Vulcan cu aproximativ trei luni înainte ca Pentagonul să anunțe tranzacția”, a adăugat ea.

Witkoff și Dmitriev

Din punct de vedere diplomatic, Witkoff și Dmitriev colaborează strâns pentru a coordona eforturile SUA de a media încetarea războiului Rusiei în Ucraina.

În noiembrie 2025, SUA au susținut un plan de pace în 28 de puncte și au exercitat presiuni asupra Kievului pentru ca acesta să îl accepte înainte de Ziua Recunoștinței. Termenii acestuia, inclusiv neutralizarea armatei de la Kiev și interdicția de aderare la NATO, seamănă cu obiectivele de război ale Rusiei, iar investigațiile ulterioare sugerează o origine rusă, înregistrările telefonice scurse arătând cum Witkoff îl îndruma pe consilierul de la Kremlin, Yuri Ușakov, cu privire la modul de prezentare a propunerii.

Propunerea a fost în cele din urmă redusă la 20 de puncte și nu a dus nicăieri, odată cu izbucnirea războiului din Iran.

Mai recent, zvonuri neconfirmate sugerează că Washingtonul ia în considerare ridicarea sancțiunilor împotriva Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), condus de Dmitriev, pentru a facilita tranzacțiile cu motorină promovate de Trump și Putin după măsurile anterioare de relaxare a sancțiunilor.

Rapoartele publice, până în prezent, nu au evidențiat niciun conflict direct de interese între părțile americane și ruse - ceea ce ne readuce la WLFI, mai scrie Kyiv Post.

Vânzări de criptomonede legate de Rusia și Coreea de Nord

În noiembrie 2025, senatoarea din Massachusetts Elizabeth Warren și senatorul din Rhode Island Jack Reed, ambii membri ai Comisiei Senatului pentru Bănci, Locuințe și Afaceri Urbane, au adresat o scrisoare Departamentului Trezoreriei cu privire la vânzarea de tokenuri WLFI către entități supuse sancțiunilor.

Aceștia au susținut că firma „desfășura activități comerciale cu hackeri nord-coreeni susținuți de stat, entități rusești sancționate pentru spălare de bani și alți actori iliciti”.

„Începând cu 2 februarie 2025, WLF a vândut peste 10.000 de tokenuri $WLFI utilizatorului «0x9009»; același utilizator a efectuat tranzacții cu A7A5, un «instrument de eludare a sancțiunilor susținut de rublă», susținut de părți aflate în prezent sub sancțiuni din partea Statelor Unite”, se menționează în scrisoare.

Senatorii susțin că familia Trump profită direct de pe urma acestor vânzări.

„De exemplu, DT Marks DEFI LLC, «o entitate afiliată lui Donald J. Trump și anumitor membri ai familiei sale», deține «22,5 miliarde de tokenuri $WLFI», care valorează în prezent peste 3 miliarde de dolari, și are dreptul la «75% din încasările obținute din vânzarea tokenurilor $WLFI»”, se menționează în scrisoare.

„Asta înseamnă că, de fiecare dată când se vinde un token de guvernanță, trei sferturi din acei bani ajung direct la președintele Trump și la familia sa, chiar și în cazul vânzărilor către entități legate de Coreea de Nord și Rusia”, se menționează în scrisoare.

Acest lucru ridică cel puțin semne de întrebare cu privire la faptul dacă WLFI exclude cumpărătorii implicați în sancțiuni. În cel mai rău caz, dacă se dovedește că cumpărătorii au legături cu echipa de negociere a Kremlinului, acest lucru ar indica un conflict direct de interese.

A7A5 în sine este bine documentat. Potrivit Trezoreriei SUA, care a sancționat rețeaua în august 2025, tokenul este emis de Old Vector, o companie înregistrată în Kârgâzstan, și a fost creat de A7, o companie deținută de banca de stat rusă Promsvyazbank și de oligarhul moldovean fugar Ilan Șor.

Identificarea proprietarului portofelului 0x9009 ar oferi mai multe informații despre cine se află exact în spatele tranzacțiilor.

Editor : B.P.