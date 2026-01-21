Live TV

Exclusiv Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”

Data actualizării: Data publicării:
dolari sua ue uniunea europeana
Foto: Profimedia Images
Din articol
„Peste 52% din gazul lichefiat care intră acum în Europa vine din Statele Unite” Scott Bessent, răspuns ironic la posibilitatea ca Europa să se retragă de pe piața obligațiunilor SUA  Amenințări cu activarea măsurilor anti-coerciție

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat, miercuri seară la Digi24, că, conform unor surse, secretarul Trezoreriei Statelor Unite a sunat la Deutsche Bank, pentru că un reprezentant al băncii germane „a pus în discuție dacă nu cumva se poate pune problema măsurilor de anti-coerciție ale UE, create politic pentru o criză privind Rusia și China”, să fie aplicate vizavi de Statele Unite. „I s-a confirmat de la nivelul conducerii că nu se va întâmpla așa ceva”, mai afirmă acesta. În ceea ce privește ipoteza vânzării titlurilor de stat americane deținute în Europa, diplomatul susține că dacă statele UE ar aplica această măsură, SUA ar intra într-o recesiune „cum nu au avut în 250 de ani” de existență. Diaconescu a vorbit și despre ceea ce înseamnă dependența actuală a statelor UE față de SUA.

„Principalul partener economic al Statelor Unite, piața unică a Uniunii Europene, cea mai puternică autoritate din punct de vedere economic și al raporturilor de schimb la nivel global, evident s-a creat un anume tip de palier de încredere din perspectivă economică. Știu că restul sunt cunoscute. Din perspectivă economică, practic, la nivelul activelor, la nivelul titlurilor de stat, Europa deține cam 8 trilioane (de dolari-n.red.) în ceea ce privește Statele Unite, jumătate din datorie.  

Pot să vă confirm, dacă sursa este credibilă, că secretarul Trezoreriei Statelor Unite a sunat la Deutsche Bank, pentru că un reprezentant al Deutsche Bank a pus în discuție dacă nu cumva se poate pune problema acelor măsuri de anti-coerciție despre care tot discutăm în Uniunea Europeană, create politic pentru o anumită criză privind Federația Rusă și China. Nu a fost avută în vedere vizavi de Statele Unite, așa cum se discută acum. I s-a confirmat de la nivelul conducerii lui Deutsche Bank că nu este cazul, nu se va întâmpla așa ceva”, spune Cristian Diaconescu.

„Peste 52% din gazul lichefiat care intră acum în Europa vine din Statele Unite”

În ipoteza în care europenii și-ar vinde brusc toate titlurile americane și americanii ar trebui să le cumpere, diplomatul susține că SUA ar intra într-o recesiune „cum nu au avut în 250 de ani”. 

„În egală măsură putem discuta și celălalt aspect. Peste 52% din gazul lichefiat care intră acum în Europa vine din Statele Unite. Germania și Franța sunt principalii importatori, aceste state luând măsuri în ceea ce privește regimul de sancțiuni privind conductele din Federația Rusă. 

În egală măsură, sunt raporturile de cooperare, inclusiv în plan militar. Nu are nimeni niciun fel de îndoială că, în acest moment, din punctul de vedere al protecției aeriene, navale, nucleare și de inteligență a comunităților de informații, fără America nu se poate, în ceea ce privește securitatea europeană. 

În egală măsură, orice fel de activitate de natură militară pe care Statele Unite ar avea-o în vedere spre Africa sau spre Orientul Mijlociu trebuie să aibă suportul european, din punct de vedere al aprovizionării, din punct de vedere al bazelor. Sunt cam 100.000 de militari americani și familiile lor în Europa. 

Nu mai vorbim de marile companii Apple și alte zone care, la un moment dat, în condițiile unor măsuri restrictive strict din punct de vedere economic ar genera o problemă extraordinară. 

Nu mai vorbim că taxările care ar veni din Statele Unite s-ar întoarce practic în costurile pe care cumpărătorul american pe bunurile importate din Europa s-ar genera, deci impactul ar fi formidabil. 

De ambele părți ale Atlanticului, aceste elemente se cunosc. Nu înseamnă că discursul președintelui Trump nu trebuie avut în vedere cu foarte mare seriozitate”, mai precizează Cristian Diaconescu.

Scott Bessent, răspuns ironic la posibilitatea ca Europa să se retragă de pe piața obligațiunilor SUA 

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Danemarca este „irelevantă” și că nu este îngrijorat de posibilitatea ca Europa să se retragă de pe piața obligațiunilor guvernamentale americane, pe fondul temerilor că președintele Donald Trump ar putea anexa Groenlanda și impune noi tarife. 

Bessent a răspuns astfel zvonurilor potrivit cărora capitalele europene ar putea încerca să exercite presiuni asupra guvernului american prin vânzarea obligațiunilor sale, ceea ce ar duce la creșterea costurilor de împrumut. Un fond de pensii danez, AkademikerPension, a declarat marți că a decis să-și vândă deținerile de obligațiuni de stat americane, invocând amenințările lui Trump cu privire la Groenlanda ca unul dintre numeroșii factori care sugerează că SUA nu mai reprezintă o sursă de credit de cea mai bună calitate. 

Problema dezinvestirii a fost ridicată într-o notă trimisă clienților în weekend de către George Saravelos, strategul șef al Deutsche Bank în domeniul valutelor. Bessent a declarat însă că a primit un telefon de la Christian Sewing, directorul executiv al Deutsche Bank, care i-a spus că argumentele lui Saravelos nu reprezintă punctul de vedere al băncii. 

„Desigur, mass-media care difuzează știri false, condusă de Financial Times, a amplificat problema”, a spus Bessent.

Amenințări cu activarea măsurilor anti-coerciție

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunțat în urmă cu câteva zile că va cere „activarea instrumentului anti-coerciţie” al Uniunii Europene dacă ameninţările cu tarife vamale suplimentare formulate de Donald Trump vor fi puse în aplicare, au anunţat duminică surse din anturajul lui. 

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, astăzi, într-o postare publicată pe platforma Truth Social, că Statele Unite și aliații lor au stabilit „cadrul unui viitor acord" privind Groenlanda și întreaga regiune arctică, în urma unei întâlniri pe care a descris-o drept „foarte productivă” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. În acest context, Trump a precizat că nu va impune tarifele vamale pentru statele europene, programate să intre în vigoare la 1 februarie. 

Anunțul vine după o perioadă de tensiuni între Statele Unite și liderii europeni, generate de declarațiile și ironiile președintelui american la adresa Europei, precum și de amenințările cu tarife comerciale și de poziționarea sa fermă în privința preluării Groenlandei și gestionarea securității în regiunea arctică. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pachet livrat de curier
Doar două țări UE aplică taxa pe coletele sub 150 de euro din afara Uniunii, deşi nu există consens. România percepe cea mai mare sumă
ursula
Von der Leyen a anunțat inițiativa „EU Inc.”, o structură de companie europeană care ar permite înființarea firmelor în 48 de ore
Emmanuel Macron și Donald Trump.
Emmanuel Macron, atac direct la adresa lui Donald Trump: „SUA încearcă să slăbească şi să subordoneze Europa”
Nuuk groenlanda
„Nu punem mare preț pe bani, buze tip Kardashian sau sâni falși”. Reacția unor locuitori din Groenlanda la amenințările lui Trump
Robert Fico, la întâlnirea cu Donald Trump Foto Robert Fico Facebook
Premierul slovac Robert Fico s-a întâlnit cu Donald Trump și a declarat că UE este „o instituție aflată în criză profundă”
Recomandările redacţiei
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Supremația SUA în viziunea lui Trump. Fixația privind Groenlanda, un...
photo-collage.png (29)
Oana Țoiu: Legea intrată în vigoare în Ucraina nu vizează nicio...
soldați și rachete în ucraina
Principala prioritate a NATO ar trebui să fie Ucraina, a susținut...
trump rutte
Trump anunță un cadru de acord privind Groenlanda după discuții cu...
Ultimele știri
Trump anunță că Putin a acceptat invitația în „Consiliul pentru Pace”. Kremlinul invocă fondurile ruse înghețate în SUA
Europa va lansa o nouă platformă de socializare pe fondul tensiunilor crescânde cu giganții tehnologici americani
Ilie Bolojan promite un buget al „relansării”. Deficit de „puțin peste 6%”, investiții din fonduri europene și inflație în scădere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Motivul pentru care soția lui Brooklyn Beckham a plâns în ziua nunții. Un invitat face dezvăluiri incendiare
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
Grindeanu anunță că a făcut rost de bani pentru creșterea pensiilor. „Sunt 3.000.000.000lei”. Cum îi împarte?”
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Decizia luată de Mădălina Ghenea după dezamăgirile în dragoste. „Posibilitățile de a o termina definitiv cu...