Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat, miercuri seară la Digi24, că, conform unor surse, secretarul Trezoreriei Statelor Unite a sunat la Deutsche Bank, pentru că un reprezentant al băncii germane „a pus în discuție dacă nu cumva se poate pune problema măsurilor de anti-coerciție ale UE, create politic pentru o criză privind Rusia și China”, să fie aplicate vizavi de Statele Unite. „I s-a confirmat de la nivelul conducerii că nu se va întâmpla așa ceva”, mai afirmă acesta. În ceea ce privește ipoteza vânzării titlurilor de stat americane deținute în Europa, diplomatul susține că dacă statele UE ar aplica această măsură, SUA ar intra într-o recesiune „cum nu au avut în 250 de ani” de existență. Diaconescu a vorbit și despre ceea ce înseamnă dependența actuală a statelor UE față de SUA.

„Principalul partener economic al Statelor Unite, piața unică a Uniunii Europene, cea mai puternică autoritate din punct de vedere economic și al raporturilor de schimb la nivel global, evident s-a creat un anume tip de palier de încredere din perspectivă economică. Știu că restul sunt cunoscute. Din perspectivă economică, practic, la nivelul activelor, la nivelul titlurilor de stat, Europa deține cam 8 trilioane (de dolari-n.red.) în ceea ce privește Statele Unite, jumătate din datorie.

Pot să vă confirm, dacă sursa este credibilă, că secretarul Trezoreriei Statelor Unite a sunat la Deutsche Bank, pentru că un reprezentant al Deutsche Bank a pus în discuție dacă nu cumva se poate pune problema acelor măsuri de anti-coerciție despre care tot discutăm în Uniunea Europeană, create politic pentru o anumită criză privind Federația Rusă și China. Nu a fost avută în vedere vizavi de Statele Unite, așa cum se discută acum. I s-a confirmat de la nivelul conducerii lui Deutsche Bank că nu este cazul, nu se va întâmpla așa ceva”, spune Cristian Diaconescu.

„Peste 52% din gazul lichefiat care intră acum în Europa vine din Statele Unite”

În ipoteza în care europenii și-ar vinde brusc toate titlurile americane și americanii ar trebui să le cumpere, diplomatul susține că SUA ar intra într-o recesiune „cum nu au avut în 250 de ani”.

„În egală măsură putem discuta și celălalt aspect. Peste 52% din gazul lichefiat care intră acum în Europa vine din Statele Unite. Germania și Franța sunt principalii importatori, aceste state luând măsuri în ceea ce privește regimul de sancțiuni privind conductele din Federația Rusă.

În egală măsură, sunt raporturile de cooperare, inclusiv în plan militar. Nu are nimeni niciun fel de îndoială că, în acest moment, din punctul de vedere al protecției aeriene, navale, nucleare și de inteligență a comunităților de informații, fără America nu se poate, în ceea ce privește securitatea europeană.

În egală măsură, orice fel de activitate de natură militară pe care Statele Unite ar avea-o în vedere spre Africa sau spre Orientul Mijlociu trebuie să aibă suportul european, din punct de vedere al aprovizionării, din punct de vedere al bazelor. Sunt cam 100.000 de militari americani și familiile lor în Europa.

Nu mai vorbim de marile companii Apple și alte zone care, la un moment dat, în condițiile unor măsuri restrictive strict din punct de vedere economic ar genera o problemă extraordinară.

Nu mai vorbim că taxările care ar veni din Statele Unite s-ar întoarce practic în costurile pe care cumpărătorul american pe bunurile importate din Europa s-ar genera, deci impactul ar fi formidabil.

De ambele părți ale Atlanticului, aceste elemente se cunosc. Nu înseamnă că discursul președintelui Trump nu trebuie avut în vedere cu foarte mare seriozitate”, mai precizează Cristian Diaconescu.

Scott Bessent, răspuns ironic la posibilitatea ca Europa să se retragă de pe piața obligațiunilor SUA

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Danemarca este „irelevantă” și că nu este îngrijorat de posibilitatea ca Europa să se retragă de pe piața obligațiunilor guvernamentale americane, pe fondul temerilor că președintele Donald Trump ar putea anexa Groenlanda și impune noi tarife.

Bessent a răspuns astfel zvonurilor potrivit cărora capitalele europene ar putea încerca să exercite presiuni asupra guvernului american prin vânzarea obligațiunilor sale, ceea ce ar duce la creșterea costurilor de împrumut. Un fond de pensii danez, AkademikerPension, a declarat marți că a decis să-și vândă deținerile de obligațiuni de stat americane, invocând amenințările lui Trump cu privire la Groenlanda ca unul dintre numeroșii factori care sugerează că SUA nu mai reprezintă o sursă de credit de cea mai bună calitate.

Problema dezinvestirii a fost ridicată într-o notă trimisă clienților în weekend de către George Saravelos, strategul șef al Deutsche Bank în domeniul valutelor. Bessent a declarat însă că a primit un telefon de la Christian Sewing, directorul executiv al Deutsche Bank, care i-a spus că argumentele lui Saravelos nu reprezintă punctul de vedere al băncii.

„Desigur, mass-media care difuzează știri false, condusă de Financial Times, a amplificat problema”, a spus Bessent.

Amenințări cu activarea măsurilor anti-coerciție

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunțat în urmă cu câteva zile că va cere „activarea instrumentului anti-coerciţie” al Uniunii Europene dacă ameninţările cu tarife vamale suplimentare formulate de Donald Trump vor fi puse în aplicare, au anunţat duminică surse din anturajul lui.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, astăzi, într-o postare publicată pe platforma Truth Social, că Statele Unite și aliații lor au stabilit „cadrul unui viitor acord" privind Groenlanda și întreaga regiune arctică, în urma unei întâlniri pe care a descris-o drept „foarte productivă” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. În acest context, Trump a precizat că nu va impune tarifele vamale pentru statele europene, programate să intre în vigoare la 1 februarie.

Anunțul vine după o perioadă de tensiuni între Statele Unite și liderii europeni, generate de declarațiile și ironiile președintelui american la adresa Europei, precum și de amenințările cu tarife comerciale și de poziționarea sa fermă în privința preluării Groenlandei și gestionarea securității în regiunea arctică.

