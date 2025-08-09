Live TV

Ce ar însemna retragerea trupelor ucrainene din Donețk pentru planurile Rusiei. „Centura de fortărețe” a Kievului, în pericol

soldati pe front in ucraina
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa Foto: Profimedia

Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) subliniază că, dacă trupele ucrainene se vor retrage din întreaga regiune Donețk în cadrul unui acord cu Moscova, rușii vor prelua controlul asupra „centurii de fortărețe” - principala linie defensivă fortificată din regiunea Donețk din 2014 - și vor avea poziții mai avantajoase pentru o ofensivă asupra regiunilor Harkov și Dnipropetrovsk în cazul unei reluări a ostilităților.

Analiștii consideră că predarea restului regiunii Donețk, ca o condiție prealabilă pentru un armistițiu fără angajamente privind o soluționare finală a păcii, ar oferi forțelor ruse o oportunitate extrem de bună de a relua atacurile în condiții mult mai favorabile, evitând o luptă prelungită și sângeroasă pentru teritoriu.

Acceptarea unei astfel de cereri ar obliga Ucraina să abandoneze „centura de fortărețe”, principala linie de apărare fortificată din regiunea Donețk din 2014, fără nicio garanție că ostilitățile nu vor fi reluate.

Se observă că „centura de fortărețe” lungă de 50 de kilometri a servit drept un obstacol major în calea ambițiilor teritoriale ale Kremlinului în Ucraina în ultimii 11 ani. Aceasta este formată din patru orașe mari și mai multe localități mai mici, care se întind de la nord la sud de-a lungul autostrăzii Kostiantinivka-Sloviansk. Ucraina a investit timp, bani și eforturi în ultimii 11 ani pentru a consolida centura de fortărețe și a crea o infrastructură de apărare semnificativă în și în jurul acestor orașe.

Analiștii subliniază că rușii nu au reușit să cucerească „centura de fortărețe” în timpul a 3,5 ani de război la scară largă și că o astfel de operațiune „va dura probabil mai mulți ani, cu pierderi semnificative de personal și materiale”.

Rusia avansează în Donețk și anunță preluarea unui sat din regiunea ucraineană

Retragerea din Donețk ar lăsa forțele rusești la granițele regiunii, o linie mult mai puțin sigură decât cea actuală. Acest lucru ar necesita construirea urgentă de către forțele ucrainene a unor fortificații defensive masive de-a lungul zonelor de frontieră din regiunile Harkov și Dnipropetrovsk, al căror teren este nepotrivit pentru îndeplinirea funcțiilor defensive.

Se observă că potențialele linii de apărare ucrainene din zonă s-ar întinde prin câmpuri deschise, iar obstacolele naturale precum râurile Oskil și Severski Doneț sunt prea departe spre est pentru a servi drept poziții defensive pentru forțele ucrainene.

„Pozițiile rusești de-a lungul zonelor de frontieră din regiunile Donețk-Harkiv și Donețk-Dnipropetrovsk vor oferi un punct de plecare mai avantajos pentru o viitoare ofensivă rusă în zonele învecinate din regiunile Harkiv sau Dnipropetrovsk.”

ISW continuă să evalueze că forțele ruse vor încălca aproape sigur orice viitor acord de încetare a focului sau de pace și vor relua agresiunea militară împotriva Ucrainei în viitor, cu excepția cazului în care acordul de pace include mecanisme robuste de monitorizare și garanții de securitate pentru Ucraina.

Potrivit analiștilor, trupele rusești vor folosi probabil pozițiile de-a lungul graniței dintre regiunile Donețk și Harkov, precum și viitoarele ofensive dinspre Kupiansk, pentru a amenința Harkovul în cazul unei noi lupte.

ISW notează că Putin își menține cererile intransigente de capitulare a Ucrainei și rămâne neinteresat de negocieri de bună-credință. De asemenea, Kremlinul nu creează condițiile informaționale interne necesare pentru ca poporul rus să fie de acord cu o soluționare care nu implică o victorie completă a Rusiei în Ucraina.

Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie stabilită pentru orice negocieri cu Rusia

Editor : Ș.R.

