Ce ar putea însemna sosirea a 17.000 de soldați ai SUA în Orientul Mijlociu. În 2003, invadarea Irakului a presupus 150.000 de militari

Dacă președintele Trump va da undă verde, SUA ar putea avea în curând peste 17.000 de soldați terestri la porțile Iranului. Aceasta este o cifră mult sub cea necesară pentru o invazie pe scară largă, dar aceștia ar putea ocupa teritorii strategice pe continent, asigura stocurile de uraniu ale Teheranului sau cuceri o insulă, scrie Wall Street Journal.

Pentagonul ia în considerare trimiterea a încă 10.000 de soldați de infanterie în Orientul Mijlociu, chiar în timp ce Trump analizează posibilitatea unor negocieri de pace cu Teheranul, a raportat The Wall Street Journal. Aceștia s-ar alătura celor aproximativ 5.000 de pușcași marini și 2.000 de parașutiști din Divizia 82 Aeropurtată care au primit deja ordin de deplasare în regiune. Trupele suplimentare ar include probabil infanterie, vehicule blindate și sprijin logistic.

Este mult mai puțin decât cele 150.000 de trupe pe care SUA le-au desfășurat în martie 2003 pentru a invada Irakul, o țară mult mai mică atât din punct de vedere geografic, cât și al populației, decât Iranul.

Citește și

Nava USS Tripoli a ajuns în „zona de responsabilitate” a Comandamentului Central al SUA

Situații de urgență

Trump nu a ordonat armatei să trimită trupe americane pe teren în Iran, spun oficiali americani actuali și foști. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat vineri că nu crede că acestea vor fi necesare.

„Suntem în avans față de program în ceea ce privește majoritatea obiectivelor și le putem atinge fără trupe terestre, fără niciuna”, a spus Rubio în Franța după întâlnirea cu miniștrii G-7. Dar el a adăugat că Trump „trebuie să fie pregătit pentru multiple situații de urgență”.

Trump a declarat că speră să rezolve conflictul prin diplomație și să preseze Iranul să accepte o serie de cerințe dure, inclusiv predarea stocului de uraniu îmbogățit, demontarea principalelor instalații nucleare și redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Propuneri respinse

Însă Iranul a respins aceste propuneri. Teheranul pare să calculeze că închiderea strâmtorii va exercita presiune asupra Casei Albe pentru a face compromisuri și pentru a descuraja viitoare atacuri. Concentrarea de trupe ar putea oferi Statelor Unite un avantaj suplimentar, pregătindu-se în același timp pentru acțiuni mai decisive în cazul în care diplomația se împotmolește, au declarat oficiali actuali și foști.

„Toate anunțurile privind desfășurarea trupelor vor veni de la Departamentul Apărării”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly. „Așa cum am spus, președintele Trump are întotdeauna la dispoziție toate opțiunile militare.”

Dacă Trump ordonă desfășurarea, trupele ar putea fi folosite pentru a ocupa locații strategice, cum ar fi insulele de pe coasta de sud a Iranului sau porțiuni ale litoralului. De asemenea, acestea ar putea asigura controlul asupra celor 440 de kg de uraniu îmbogățit ale regimului, pe care Teheranul le-ar putea folosi pentru a încerca să construiască arme nucleare.

Capete de pod

Fiecare dintre aceste misiuni ar fi complexă și periculoasă. O bătălie pentru un cap de pod lângă Bandar Abbas, principalul cartier general naval al Iranului, sau pentru Insula Kharg, un nod crucial de export de petrol, ar risca să provoace pierderi semnificative de vieți omenești în rândul americanilor, au declarat foști oficiali.

Insule strategice

Forțele americane ar putea viza, de asemenea, insulele din jurul „cotului” Strâmtorii Hormuz, inclusiv Abu Musa, Tunbul Mare și Tunbul Mic, facilitând redeschiderea căii de trecere. De acolo, ele ar putea ajuta la protejarea navelor împotriva rachetelor și dronelor iraniene și ar putea lansa atacuri terestre împotriva continentului.

Dar ajungerea în acele zone ar fi dificilă. Navele americane ar trebui să treacă prin apele înguste și puțin adânci ale strâmtorii, flancate de forțele iraniene înarmate cu rachete și drone și potențial minate. Alternativ, trupele ar putea fi transportate aerian din țările din Golful Persic.

Apropierea pe mare prezintă și alte pericole. Rachetele antinavale supersonice ar putea ajunge de pe continentul iranian în câteva secunde, în timp ce Iranul ar putea folosi ambarcațiunile sale de atac rapid și dronele pentru a bombarda atât navele militare, cât și pozițiile de pe uscat, a declarat Seth Jones, de la think tank-ul Center for Strategic and International Studies.

„Aș fi șocat dacă acest lucru s-ar putea realiza fără victime sau fără ca navele comerciale sau militare să fie lovite”, a spus Jones, fost oficial al Departamentului Apărării și al Comandamentului Operațiunilor Speciale al SUA.

Odată ajunse pe teren, forțele americane ar trebui să se apere împotriva unei serii de amenințări, de la rachete de croazieră și balistice iraniene și drone lansate de pe ambarcațiuni sau de pe țărm. Insula Kharg, situată la doar 16 mile de continent, ar necesita apărare aeriană robustă, incluzând probabil distrugătoare echipate cu interceptori sau acoperire aeriană susținută.

„Ținte ușoare”

„Aceasta va deveni o ocazie de a ucide americani care sunt grupați și concentrați”, a spus Mark Montgomery, contraamiral în rezervă și cercetător principal la think tank-ul Fundației pentru Apărarea Democrațiilor. „Ar fi ținte ușoare.”

O forță de 17.000 de soldați nu este suficientă pentru a menține controlul asupra vreunei locații pentru o perioadă îndelungată, în special dacă aceștia sunt sub focul regimului, a declarat viceamiralul în rezervă John Miller, fost comandant al forțelor navale americane din Orientul Mijlociu. Aceste amenințări ar trebui neutralizate din aer.

„Cu cât rămâi mai mult timp în acele locații, cu atât ești expus unui risc mai mare”, a spus Miller.

Exemplul războiului din Irak

În schimb, în timpul invaziei Irakului din 2003, au fost folosite două divizii ale Armatei și ale Marinei SUA pentru a cuceri Bagdadul – formațiuni care au, în general, între 15.000 și 20.000 de soldați fiecare. În plus, SUA au avut și o coaliție care a contribuit, de asemenea, cu trupe terestre în Irak. Britanicii au trimis zeci de mii de soldați, care s-au concentrat pe Basra și sudul Irakului, inclusiv o divizie blindată.

În contextul conflictului actual, forțele americane care încearcă să-și mențină pozițiile în Iran ar avea nevoie de sprijin din partea serviciilor de informații, supraveghere și recunoaștere, precum și de sprijin logistic și de capacitatea de a evacua victimele, a declarat generalul în rezervă Joseph Votel, care a comandat anterior Comandamentul Central al SUA și Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA.

Securizarea stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului ar putea fi fezabilă cu ajutorul forțelor de operațiuni speciale și al altor trupe, dar ar fi o misiune extrem de complexă. Se crede că o mare parte din material este îngropată sub dărâmăturile instalațiilor bombardate în urma atacurilor aeriene ordonate de Trump în iunie anul trecut.

Operațiune de scurtă durată

Operațiunea ar dura probabil de la câteva zile la o săptămână, a spus Votel. Ar fi nevoie de trupe de luptă pentru a securiza perimetrele, de ingineri cu echipamente de excavare pentru a căuta printre dărâmături și a verifica dacă există mine și capcane, precum și de forțe de operațiuni speciale cu expertiză în manipularea materialelor nucleare. Dacă nu ar fi disponibil un aerodrom, ar trebui amenajat unul improvizat pentru a aduce echipamentul și a scoate materialul nuclear.

„Nu este o operațiune de tipul «intrăm și ieșim repede»”, a spus Votel.

Chiar dacă trupele terestre suplimentare nu vor intra niciodată în Iran, amenințarea de a le desfășura ar putea servi unui alt scop: pârghia.

„Sarcina numărul unu este alimentarea narațiunii strategice că suntem serioși în privința asta și că președintele are opțiuni”, a spus Votel. „Există în mod clar o componentă informațională importantă în acest sens.”

Editor : Sebastian Eduard