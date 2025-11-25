Live TV

Ce arată de fapt plecarea lui Keith Kellogg din administrația Trump și cine îi ia locul

Keith Kellogg. Foto: Profimedia
În ultimele zile, Donald Trump și-a accelerat brusc încercările de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, și o face într-un mod care stârnește îngrijorare nu numai la Kiev, ci și în alte capitale europene. În acest context, la Washington se desfășoară un proces la fel de important: o schimbare a persoanelor care modelează politica SUA față de Ucraina, relatează RBC Ukraine

Potrivit Reuters, din ianuarie, Trump va renunța la trimisul său special pentru Ucraina, Keith Kellogg. Iar The Guardian scrie că secretarul american al Armatei, Dan Driscoll, îi va lua locul.

Este mult mai mult decât o simplă rotație de personal. Este un semnal că flancul pro-ucrainean din Casa Albă slăbește, iar pentru Ucraina, acest lucru se poate transforma în probleme foarte concrete în viitorul apropiat.

Dictatorii cedează doar în fața forței

Generalul în retragere Keith Kellogg, în vârstă de 81 de ani, a recunoscut în repetate rânduri că nu are experiență în ceea ce privește Rusia și Ucraina. Cu toate acestea, Kellogg a avut mereu încredere în propriile valori, formate încă din perioada Războiului Rece.

Veteran al războiului din Vietnam, în 1968, a fost comandatul unui pluton de recunoaștere al Diviziei 101 Aeropurtate în timpul Ofensivei Tet, una dintre cele mai mari campanii militare ale acelui război. Această experiență a devenit pentru Kellogg o formulă universală de securitate și prin această lentilă privește războiul din Ucraina.

„Războiul s-a purtat la distanță mică, cu arme de calibru mic, iar unitatea trupei a depășit toate obstacolele”, a amintit el într-un comentariu pentru Comemorarea Războiului din Vietnam.

În 1991, a fost șef de stat major al Diviziei 82 în timpul Operațiunii Desert Storm, unde avansul fulgerător al coaliției nu a făcut decât să-i confirme convingerea: dictatorii cedează doar în fața forței.

Aceste principii l-au însoțit pe Kellogg și după ce a înlocuit uniforma militară cu un costum de afaceri la Consiliul Național de Securitate al SUA, în timpul primului mandat al lui Trump. Atunci, el a coordonat decizii cheie de politică externă privind China, Iranul, Coreea de Nord și Rusia.

Pe toate aceste fronturi, rezultatele au fost diferite din cauza poziției contradictorii a președintelui Trump. Dar cel puțin Kellogg a înțeles ce să se aștepte de la Rusia.

În memoriile sale, War by Other Means, chiar înainte de invazia pe scară largă, Kellogg a avertizat că Putin reconstruiește pas cu pas imperiul rus pe care l-a moștenit de la Uniunea Sovietică, folosind războiul hibrid pentru a exercita presiune asupra vecinilor fără o invazie deschisă pe scară largă - deocamdată.

Dar apoi Putin a decis să declare război Ucrainei.

De partea ucraineană

Odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă, vechiul general a devenit din nou necesar președintelui american, care a luat măsuri pentru a pune capăt războiului. În acest moment a început un punct de cotitură, care s-a resimțit rapid la Kiev. Inițial, Kellogg era trimisul lui Trump în Ucraina și Rusia. Dar la Kremlin, el s-a confruntat cu adversari diplomatici serioși.

Nu au reușit să-l atragă pe general de partea lor, dar știau bine cum să exploateze slăbiciunile psihologice ale lui Trump. Drept urmare, Kellogg a trecut destul de repede la a lucra doar pe partea ucraineană.

Relațiile cu Rusia au fost preluate de prietenul președintelui american, Steven Witkoff,  un dezvoltator imobiliar din New York fără experiență guvernamentală. Acest lucru a facilitat sarcina Moscovei și a îngreunat-o pe cea a Ucrainei.

Spre deosebire de alți oficiali, Kellogg a condamnat deschis Rusia pentru atacurile sale asupra Ucrainei.

Kellogg, ignorat de Trump

Pentru Kiev, acesta a fost un semnal: în ciuda eterogenității echipei lui Trump, Kellogg a rămas printre puținii care nu se temeau să vorbească deschis despre agresiunea rusă.

Cu toate acestea, în luptele din culisele birourilor de la Washington, Kellogg a obținut doar un succes parțial. În ce privește întârzierile constante în negocieri, punctul cheie era să-i transmită lui Trump că Rusia este cea care nu dorește să pună capăt războiului. Și prin urmare, Rusia este cea care trebuie presată.

Kellogg a aderat în general la acest punct de vedere, potrivit informațiilor furnizate de Ucraina Casei Albe. În acest context, el se certa frecvent cu Witkoff, care adopta în mod deschis poziții pro-ruse. Drept urmare, Trump nu a impus sancțiuni împotriva Rusiei pentru o perioadă foarte lungă de timp și abia pe 22 octombrie, după câteva luni de dispute interne, a acceptat primul pachet de sancțiuni.

Este probabil ca acest lucru să fi afectat negativ dorința lui Kellogg de a rămâne în funcție. Surse Reuters apropiate lui afirmă că Kellogg era iritat de numărul excesiv de oficiali care se ocupau de Ucraina și Rusia și de lipsa de recunoaștere a faptului că Rusia blochează negocierile. În plus, Trump l-a ignorat pe Kellogg la întâlniri importante, inclusiv la summitul Trump-Putin din Alaska, din august anul acesta.

Demisia lui Kellogg, potrivit mass-media americane, înseamnă pentru Kiev pierderea unui susținător cheie în echipa lui Trump. Cu toate acestea, chiar și cu noul trimis special al SUA, Ucraina are anumite puncte de contact.

Succesorul lui Kellogg, secretarul Armatei Dan Driscoll, este implicat în reînarmarea armatei americane. Și aici, Ucraina poate ajuta în cadrul acordului privind dronele care se află în prezent în pregătire.

Printre altele, Driscoll este un fost coleg de clasă al vicepreședintelui american JD Vance. Dar, în orice caz, cheia relațiilor constructive cu Statele Unite trebuie să fie munca sistemică, nu dependența de personalități individuale.

