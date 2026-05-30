Ce arată raportul medical despre starea sănătății președintelui Trump. Medicii au făcut câteva recomandări

Raportul medical realizat în urma controalelor anuale de rutină efectuate de președintele american Donald Trump la începutul acestei săptămâni a fost dat publicității vineri. Potrivit acestuia, Donald Trump, care are 79 de ani, „rămâne într-o stare de sănătate excelentă”, relatează AFP, preluată de News.ro.

„Preşedintele Trump se află în continuare într-o stare de sănătate excelentă şi are o funcţie cardiacă, pulmonară, neurologică şi fizică generală puternică”, a declarat medicul prezidenţial, căpitanul Sean Barbabella, considerându-l „pe deplin apt să îndeplinească toate atribuţiile de comandant-şef şi şef de stat”.

Raportul de trei pagini detaliază examinarea medicală şi testele de diagnostic efectuate marţi lui Donald Trump la Centrul Medical Militar Naţional Walter Reed, lângă Washington.

„Au fost oferite sfaturi preventive, inclusiv recomandări dietetice, aspirină în doze mici, activitate fizică sporită şi pierdere continuă în greutate”, se arată în comunicat.

Trump, care va împlini 80 de ani pe 14 iunie, ia trei medicamente, două pentru a-şi controla nivelul colesterolului şi aspirină pentru „prevenirea bolilor cardiace”.

Controlul de marţi a fost al treilea de la învestirea sa, pe 20 ianuarie 2025, marcând un ritm semestrial pentru controalele medicale până acum, în loc de programul anual obişnuit. „Totul a mers PERFECT”, a scris Donald Trump marţi după controale.

De la revenirea la putere în ianuarie 2025, liderul american a afişat o vânătaie persistentă pe mâna dreaptă, acoperită cu machiaj, pe care raportul publicat vineri o atribuie „strângerilor de mână frecvente” combinate cu „administrarea de aspirină pentru prevenţia cardiovasculară”.

Preşedintele şi-a redus ritmul călătoriilor în Statele Unite faţă de primul său mandat, dar menţine un program destul de alert de călătorii în străinătate şi răspunde frecvent la întrebările presei. În timpul primului său mandat, a fost acuzat de lipsă de transparenţă în ceea ce priveşte sănătatea sa, în special când a fost spitalizat după ce a contractat Covid-19 în octombrie 2020.

Starea fizică a preşedintelui american nu generează acelaşi nivel de îngrijorare publică ca cel al lui Joe Biden la sfârşitul mandatului său, când democratul a fost afectat de căzături şi gafe.

Însă mulţi americani au îndoieli cu privire la abilităţile sale. Într-un sondaj recent Washington Post/ABC News/Ipsos, 59% dintre respondenţi consideră că Donald Trump nu are capacitatea mentală de a conduce ţara, iar 55% cred că nu are sănătatea fizică necesară. Preşedintele american, la rândul său, insistă că se află într-o stare de sănătate excelentă. „Mă simt ca acum 50 de ani. Este o nebunie”, a declarat el pe 12 mai.

