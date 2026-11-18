Ucraina speră că preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping vor face presiuni asupra liderului rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului, a declarat miercuri ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Statele Unite şi China exercită o influenţă decisivă asupra Rusiei, în special în contextul încetării agresiunii, a încetării războiului. Sperăm şi ne aşteptăm ca acesta să fie tonul adoptat în timpul acestei conversaţii: să fie pusă presiune asupra Rusiei pentru a încheia războiul”, a declarat Sîbiga pentru jurnalişti la Kiev.

Războaiele din Ucraina şi Iran şi proliferarea nucleară se numără printre subiectele care ar putea fi discutate joi la Shenzhen, când preşedinţii american Donald Trump, rus Vladimir Putin şi chinez Xi Jinping se vor întâlni, relatează miercuri EFE, care menţionează totuşi că momentan nu există o agendă clară sau un consens cu privire la problemele care vor fi discutate.

Această întâlnire trilaterală fără precedent, sugerată iniţial de Kremlin şi confirmată ulterior de toate părţile, China fiind ultima care a făcut acest lucru, este evenimentul principal al summitului liderilor Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), care a început miercuri la Shenzhen, cu toate că întâlnirea va avea loc pe marginea APEC.

Editor : C.L.B.