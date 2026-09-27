Ce au discutat în spatele ușilor închise ministrul german de Externe și Serghei Lavrov la prima întâlnire de la începutul războiului

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, i-a cerut Moscovei să „respingă calea periculoasă a escaladării” împotriva Germaniei, Europei și NATO, în prima discuție cu omologul rus Serghei Lavrov de la începutul invaziei ruse în Ucraina, potrivit Kyiv Post. Cei doi s-au întâlnit sâmbătă, la New York, în marja Adunării Generale a ONU. Ulterior, Wadephul l-a informat pe ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, despre discuțiile purtate cu Lavrov.

Întâlnirea a avut loc cu ușile închise, în marja celei de-a 81-a Adunări Generale a Națiunilor Unite (UNGA), la New York. Discuțiile ar fi durat 22 de minute.

În timpul acestora, Wadephul i-a cerut Moscovei să „respingă calea periculoasă a escaladării” împotriva Germaniei, Europei și NATO, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului german de Externe pentru AFP.

Potrivit oficialului german, Wadephul i-a transmis lui Lavrov că incidente precum recenta tentativă de atac de la aeroportul din Leipzig, de la începutul lunii august, pentru care Germania a acuzat Rusia că a trimis o dronă încărcată cu explozibil, nu vor slăbi hotărârea Berlinului de a sprijini Ucraina. De asemenea, partea germană a condamnat atacurile Rusiei asupra populației civile din Ucraina.

„Această încercare de a crește presiunea nu schimbă nimic în lipsa de speranță a Rusiei: în fiecare lună, zeci de mii de soldați ruși mor într-un război de poziții fără speranță, în timp ce economia rusă continuă să se prăbușească”, a declarat un diplomat german a cărui identitate nu a fost făcută publică.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat că discuțiile au avut loc la cererea Germaniei, care a solicitat, totodată, acces restricționat pentru mass-media.

Ministrul ucrainean de Externe, informat despre discuții

După întâlnire, ministrul de Externe german i-a transmis omologului ucrainean, Andrii Sybiha ce a discutat cu Serghei Lavrov.

„Îi sunt recunoscător ministrului Wadephul pentru că a transmis părții ruse pozițiile noastre ferme și comune: solicitarea ca Moscova să pună capăt războiului, reafirmarea sprijinului neclintit pentru Ucraina și avertizarea împotriva unor noi acțiuni ostile împotriva Europei”, a afirmat Andrii Sybiha pe X.

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Cei doi miniștri au discutat despre următorii pași pentru promovarea eforturilor de pace și obținerea unei încetări a focului, precum și despre modalități de a crește presiunea asupra Rusiei și de a consolida reziliența Ucrainei înainte de venirea ierii.

Tensiuni ridicate între Germania și Rusia

Întâlnirea a avut loc pe fondul unor tensiuni ridicate, apărute după ce Germania a acuzat Moscova că a trimis o dronă încărcată cu explozibil către aeroportul din Leipzig, la începutul lunii august. După aproape o lună de anchetă, guvernul german a concluzionat, pe 1 septembrie, că responsabilitatea aparține Rusiei.

Ca reacție, Wadephul a dispus închiderea consulatului rus din Bonn și a reziliat acordul care reglementa activitatea centrului cultural „Casa Rusă” din Berlin. Moscova a respins acuzațiile drept „complet fabricate” și a cerut, pe 7 septembrie, închiderea Consulatului General german de la Sankt Petersburg, până pe 18 septembrie. De asemenea, a dispus și închiderea filialelor rămase ale Institutului Goethe pe teritoriul rus.

Ulterior, pe 11 septembrie, Germania a cerut ca peste 150 de angajați ai misiunilor diplomatice ruse și membrii familiilor acestora să părăsească țara, potrivit publicației poloneze TVP World, care citează ambasada rusă la Berlin.

În replică, ambasada rusă a declarat într-un comunicat, întrebând retoric dacă o dronă avariată, de proveniență neclară, care nu a provocat pagube, reprezintă un motiv „rezonabil” pentru a priva sute de mii de cetățeni germani și ruși, rezidenți în Germania, de acces la servicii consulare. Tensiunile au rămas ridicate de atunci.

Marți, 22 septembrie, o dronă prăbușită și posibile materiale explozive au fost descoperite lângă baza aeriană Wunstorf a armatei germane (Bundeswehr), în Saxonia Inferioară. Anchetatorii germani verifică o eventuală legătură cu incidentul de la Leipzig.

Ultima întrevedere între miniștrii de externe ai Germaniei și Rusiei a avut loc în ianuarie 2022, când fosta șefă a diplomației germane, Annalena Baerbock, s-a întâlnit cu Lavrov cu mai puțin de o lună înainte de declanșarea invaziei ruse pe scară largă.

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Editor : A.P.