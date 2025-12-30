Ce concesii sunt dispuși ucrainenii să facă pentru a pune capăt războiului. Există „o singură cale realistă”

Disponibilitatea ucrainenilor de a face compromisuri pentru a pune capăt războiului, inclusiv cele teritoriale, variază în funcție de regiune. De la est la vest, proporția persoanelor care se opun categoric oricăror concesii crește constant, afirmă Oleksii Antipovici, șeful grupului sociologic Rating, într-un interviu acordat RBC Ukraine.

„Cu cât te îndepărtezi mai mult spre vest, cu atât rezistența la orice concesii teritoriale este mai puternică. Cu cât te îndepărtezi mai mult spre est, cu atât disponibilitatea de a le accepta este mai mare”, a remarcat sociologul.

El a explicat că oamenii din regiunile vestice locuiesc relativ mai departe de linia frontului, motiv pentru care expresii precum „vom lupta până la capăt” sunt mai frecvente acolo. În zonele de front, în schimb, războiul se simte în fiecare zi.

„Cu cât ești mai aproape de linia frontului, cu atât este mai periculos, rușii te pot lovi cu artileria, iar dronele zboară în zonă”, a adăugat Antipovici.

De aceea, a spus el, cererea de încetare a focului crește cu cât te apropii mai mult de front, chiar dacă asta implică decizii dificile.

„Așa că începi să spui: 'de ce avem nevoie de toate astea? Să ne oprim cu ce avem'”, a explicat el, menționând că, deși diferențele de opinie între regiuni nu sunt critice, tendința în sine este stabilă.

În același timp, privind țara în ansamblu, aproape două treimi dintre ucraineni cred că războiul poate fi încheiat doar prin diplomație. Cu toate acestea, aproximativ o treime adoptă o poziție mai dură: fie restabilirea completă a frontierelor din 1991, fie cel puțin revenirea la frontierele din 2022.

Potrivit sociologului, aceste cifre fluctuează, dar cererea generală pentru negocieri depășește în mod constant sprijinul pentru un scenariu exclusiv militar.

Teritoriile ocupate de ruși, cea mai dureroasă problemă

Cifre și mai mari apar atunci când ucrainenii sunt întrebați despre o modalitate realistă de a pune capăt războiului. Potrivit lui Antipovici, aproximativ 80% dintre cetățeni consideră că o pace negociată este singura opțiune realistă.

„Când îi întrebi pe ucraineni care este calea realistă de a pune capăt războiului, nu cea dorită, aproape 80% spun că singura cale realistă este negocierea”, explică el.

Dintre cei 80% de ucraineni, unii susțin negocierile cu partenerii internaționali, în timp ce alții acceptă discuții directe cu Rusia.

„Aceiași 60% vorbesc despre negocieri cu implicarea partenerilor internaționali, în timp ce 20% spun că ar trebui să existe discuții directe cu rușii”, a detaliat sociologul, adăugând că puțin peste 10% sunt în favoarea continuării războiului până la eliberarea completă a tuturor teritoriilor.

În același timp, Antipovici a subliniat că sprijinul pentru negocieri nu înseamnă automat disponibilitatea pentru concesii specifice.

Atitudinea ucrainienilor variază în funcție de probleme

„Când vine vorba de chestiuni concrete, precum NATO, limba rusă, biserica rusă, teritorii sau retragerea din Donbas, fiecare dintre acestea este percepută într-un mod oarecum diferit”, a remarcat el.

Potrivit sociologului, teritoriile ocupate rămân cea mai dureroasă problemă.

„Nimeni nu vrea și nu va recunoaște teritoriile ocupate ca fiind rusești, cu atât mai puțin să se retragă din zonele deținute în prezent de forțele ucrainene”, a subliniat Antipovici.

În același timp, el a recunoscut că, în absența unor alternative, societatea ar putea fi nevoită să accepte decizii dificile.

„Dar dacă se propune un astfel de compromis, dacă se dovedește a fi singura configurație posibilă pentru aceste negocieri, atunci ucrainenii, care, repet, sunt în mare parte în favoarea unui proces de negociere, vor trebui să îl accepte”, a concluzionat sociologul.

Anterior, Moscova susținea că Ucraina, Statele Unite și Rusia s-au „apropiat cu adevărat” de o soluție pentru a pune capăt războiului.

Între timp, Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR), consideră că în februarie 2026 se va deschide o fereastră pentru o oportunitate reală de a ajunge la un acord privind încheierea războiului din Ucraina. Această perioadă, a spus el, ar fi optimă atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia.

Editor : C.L.B.