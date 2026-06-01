Ce condiție „esențială” pune Iranul pentru un acord cu SUA privind încheierea războiului: „Insistăm asupra acestui fapt”

Iranul a reafirmat luni că orice acord cu SUA pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este condiţionat de un armistiţiu în Liban, unde armata israeliană loveşte poziţii ale Hezbollah, aliat al Teheranului.

„Insistăm asupra faptului că un armistiţiu în Liban este o condiţie esenţială pentru orice acord vizând încheierea războiului” cu SUA, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghai, în cadrul unei conferinţe de presă la Teheran, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Confruntările între Israel şi Hezbollah sunt aproape cotidiene, în pofida armistiţiului de la 17 aprilie, care nu a fost respectat niciodată.

Aceste afirmaţii au fost făcute la câteva ore după ordinul dat de Israel armatei sale de a lovi la periferia din sudul Beirut, fief al Hezbollah, mişcarea susţinută politic, financiar şi militar de Iran.

Hezbollah este puternic implantată în periferia din sudul capitalei libaneze, precum şi în sudul şi în estul ţării.

Armata israeliană a avansat în ultimele zile mai în profunzime în sudul Libanului, continuându-şi în acelaşi timp loviturile aeriene. La rândul său, Hezbollah îşi continuă atacurile cu drone asupra poziţiilor israeliene, în sudul Libanului şi în nordul Israelului.

Citește și: Escaladare rapidă: Washingtonul afirmă că a lovit ținte militare iraniene. Cum a răspuns Teheranul

„SUA violează armistiţiul”

Purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene a acuzat de altfel SUA că continuă să încalce armistiţiul fragil cu Iranul, în vigoare de pe 8 aprilie.

Armata americană a anunţat duminică că a lansat lovituri în sudul Iranului, vizând sisteme de radar şi de control al dronelor.

„SUA violează de asemenea armistiţiul, inclusiv în această dimineaţă”, a spus Esmail Baghai.

Acest atac american este al treilea în puţin mai mult de o săptămână împotriva Iranului care a precizat că a replicat militar.

Armata din Kuweit a anunţat luni un atac cu drone şi rachete fără a le preciza provenienţa, în timp ce autorităţile emiratului au atribuit responsabilitatea Iranului.

Citește și: „Stați liniștiți și relaxați-vă”. Mesajul lui Trump în timp ce SUA și Iran au lansat noi atacuri. Promisiunea făcută de președinte

Editor : C.S.