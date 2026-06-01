Live TV

Ce condiție „esențială” pune Iranul pentru un acord cu SUA privind încheierea războiului: „Insistăm asupra acestui fapt”

Data publicării:
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
„SUA violează armistiţiul”

Iranul a reafirmat luni că orice acord cu SUA pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este condiţionat de un armistiţiu în Liban, unde armata israeliană loveşte poziţii ale Hezbollah, aliat al Teheranului.

„Insistăm asupra faptului că un armistiţiu în Liban este o condiţie esenţială pentru orice acord vizând încheierea războiului” cu SUA, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghai, în cadrul unei conferinţe de presă la Teheran, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Confruntările între Israel şi Hezbollah sunt aproape cotidiene, în pofida armistiţiului de la 17 aprilie, care nu a fost respectat niciodată.

Aceste afirmaţii au fost făcute la câteva ore după ordinul dat de Israel armatei sale de a lovi la periferia din sudul Beirut, fief al Hezbollah, mişcarea susţinută politic, financiar şi militar de Iran.

Hezbollah este puternic implantată în periferia din sudul capitalei libaneze, precum şi în sudul şi în estul ţării.

Armata israeliană a avansat în ultimele zile mai în profunzime în sudul Libanului, continuându-şi în acelaşi timp loviturile aeriene. La rândul său, Hezbollah îşi continuă atacurile cu drone asupra poziţiilor israeliene, în sudul Libanului şi în nordul Israelului.

Citește și: Escaladare rapidă: Washingtonul afirmă că a lovit ținte militare iraniene. Cum a răspuns Teheranul

„SUA violează armistiţiul”

Purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene a acuzat de altfel SUA că continuă să încalce armistiţiul fragil cu Iranul, în vigoare de pe 8 aprilie.

Armata americană a anunţat duminică că a lansat lovituri în sudul Iranului, vizând sisteme de radar şi de control al dronelor.

„SUA violează de asemenea armistiţiul, inclusiv în această dimineaţă”, a spus Esmail Baghai.

Acest atac american este al treilea în puţin mai mult de o săptămână împotriva Iranului care a precizat că a replicat militar.

Armata din Kuweit a anunţat luni un atac cu drone şi rachete fără a le preciza provenienţa, în timp ce autorităţile emiratului au atribuit responsabilitatea Iranului.

Citește și: „Stați liniștiți și relaxați-vă”. Mesajul lui Trump în timp ce SUA și Iran au lansat noi atacuri. Promisiunea făcută de președinte

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
soldati americani
5
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Digi Sport
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați și un tanc israelian în Liban
Libanul, sub presiune: Israelul lovește ținte din sudul Beirutului la ordinul lui Benjamin Netanyahu. „Atacăm teroriștii”
us europe flags. United States of America vs European Union.american taxtrade relations tax war
Românii vor mai degrabă relații mai bune cu țările influente din UE decât cu SUA condusă de Donald Trump. Ce arată cel mai nou sondaj
castelul beaufort cucerit de IDF
Israelul a cucerit castelul strategic Beaufort, o fortăreață medievală, în contextul extinderii ofensivei din Liban
AW159_Wildcat_equipped_with_Martlet_missiles
Marea Britanie își consolidează stocurile de rachete antidrone pentru a contracara amenințarea iraniană
ilustrație cu silueta lui Donald Trump și o scenă de război între SUA și Cuba
În pragul unei noi intervenții militare a Statelor Unite. Care este singura alegere pe care o poate face Cuba ca să evite dezastrul
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan, așteptat să desemneze premierul săptămâna aceasta...
Donald Trump
„Stați liniștiți și relaxați-vă”. Mesajul lui Trump în timp ce SUA și...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Sondaj: Românii nu vor un premier independent și un Guvern de...
Cât va dura până ce Marea Neagră va fi sigură: ucrainenii lucrează la...
Ultimele știri
Roxana Dumitrache și Radu Vancu, propuși de USR pentru conducerea Institutului Cultural Român
Italia: Tânăr salvat dintr-o peșteră, de la 120 de metri adâncime, după ce a rămas cu piciorul prins sub un bolovan
Preţurile apartamentelor, în creştere în toate marile oraşe din România. Chiriile au stagnat sau s-au redus, cu o excepţie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Fanatik.ro
Răzvan Burleanu ratează debutul lui Gică Hagi la echipa națională! Motivul pentru care președintele FRF nu va...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Cornel Dinu îl avertizează pe Gigi Becali pentru Conference League: „Nu poți face o echipă competitivă!”
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Salma Hayek, spectaculoasă în tribune la Roland Garros. Alături de actrița din „Desperado” s-a aflat și soțul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea e gata să scrie istorie la Roland Garros: până pe ce loc poate urca în clasamentul WTA
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Adevăratul motiv pentru care Nicolas Cage și-a schimbat legal numele: Nu am vrut să fiu „vărul clovn”
Adevarul
Ce au descoperit cercetătorii în corpul celei mai bătrâne femei din lume. A trăit 117 ani fără cancer și fără...
Newsweek
Bani mai mulți la pensie pentru o categorie de pensionari. Propunerea a fost depusă la Senat
Digi FM
„Cerere fără precedent”. Celine Dion anunță noi concerte la Paris după ce fanii au epuizat biletele pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”