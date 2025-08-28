Live TV

Ce conține „Manualul de siguranță”, ghidul de supraviețuire publicat de Polonia pentru situații de criză. Fiecare familie va primi unul

Data publicării:
tan si soldati la granita poloniei
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Guvernul polonez a publicat joi pe site-ul său un ghid de supravieţuire pentru situaţii de criză, în această ţară de pe flancul estic al NATO, vecină cu Rusia, Belarus şi Ucraina, menit să dezvolte capacităţile naţionale de apărare.

„Manualul de siguranţă", a cărui versiune tipărită va fi trimisă în fiecare casă din Polonia începând cu acest an, conţine instrucţiuni despre cum să răspunzi la diverse pericole, „nu numai în cele mai dificile situaţii, cum ar fi războiul, ci şi uragane, dezastre naturale, inundaţii şi incendii", a declarat presei ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak Kamysz, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Broşura de cincizeci de pagini, cu multe ilustraţii clare, chiar şi pentru copii, enumeră datele de contact ale serviciilor de urgenţă de stat şi ale instituţiilor de securitate, dar mai presus de toate oferă îndrumări privind comportamentul individual şi comunitar, cum să te protejezi pe tine însuţi, dar şi pe cei mai vulnerabili, copiii şi chiar animalele.

Redactat într-un limbaj accesibil, ghidul arată cum să-ţi pregăteşti locuinţa pentru întreruperi prelungite de curent, gaz şi apă şi cum să faci stocuri de alimente, medicamente, provizii de igienă şi articole de supravieţuire.

Un capitol separat descrie, cu imagini însoţitoare, cum să te pregăteşti pentru o posibilă evacuare şi detaliază conţinutul optim al unei genţi de evacuare de urgenţă.

Comportamentele de urmat în timpul atacurilor aeriene, al ameninţărilor chimice, biologice sau nucleare sunt abordate separat, la fel ca şi ameninţările teroriste, dezinformarea şi securitatea cibernetică.

Ghidul invită fiecare familie să îşi dezvolte propriul plan individual de răspuns la crize.

Autorii ghidului afirmă că s-au inspirat din iniţiative similare din ţările scandinave, precum şi din experienţa războiului din Ucraina, care se apără împotriva invaziei ruseşti.

Polonia, un aliat fidel al Ucrainei, le-a oferit cetăţenilor săi o serie de oportunităţi de instruire militară, armata poloneză propunând diverse tipuri de instruire în unităţile sale din întreaga ţară, cu o durată de la o zi la o lună.

