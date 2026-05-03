Live TV

Ce conţine planul de pace în 14 puncte al Iranului, despre care Trump a spus că nu este „acceptabil” înainte de a-l vedea

Data publicării:
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah Ali Khamenei. Foto: Profimedia
Din articol
Încheierea definitivă a războiului Sfârşitul blocadei navale Un nou mecanism pentru Strâmtoarea Ormuz Garanţii de neagresiune Retragerea forţelor americane Sancţiuni şi active îngheţate Despăgubiri de război Sfârşitul ostilităţilor pe toate fronturile Chestiunea nucleară, amânată pentru o fază ulterioară

Iranul a prezentat Statelor Unite o propunere în 14 puncte pentru a pune capăt definitiv războiului, concentrându-se pe ridicarea blocadei navale, garanţii de neagresiune, retragerea forţelor americane şi ridicarea sancţiunilor, potrivit presei iraniene, care nu a menţionat programul nuclear al ţării, informează duminică EFE. Planul a ajuns la Washington, a confirmat și președintele american Donald Trump, care s-a declarat însă sceptic că este acceptabil chiar înainte de a-l analiza.

Planul, formulat ca răspuns la o propunere americană în nouă puncte, urmăreşte să rezolve problemele legate de conflict în termen de 30 de zile şi prioritizează „încheierea războiului” faţă de simpla prelungire a armistiţiului.

Agenţia de ştiri Tasnim, cu legături cu Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC), a dezvăluit câteva dintre cele 14 puncte prezentate de Teheran Washingtonului prin intermediul Pakistanului, mediator în discuţii, scrie Agerpres, preluând EFE.

Încheierea definitivă a războiului

Obiectivul principal al propunerii iraniene este de a pune capăt oficial conflictului şi de a respinge oferta SUA de a prelungi actualul armistiţiu, în vigoare din 8 aprilie şi prelungit pe termen nelimitat, pentru încă două luni.

Teheranul propune rezolvarea în termen de 30 de zile a tuturor problemelor legate de război, care a început pe 28 februarie şi a fost suspendat după armistiţiul stabilit iniţial pentru două săptămâni.

Sfârşitul blocadei navale

Un alt punct-cheie este ridicarea blocadei navale americane impuse porturilor şi navelor iraniene începând cu 13 aprilie.

Potrivit Comandamentului Central al SUA, Washingtonul a interceptat de atunci 45 de nave iraniene care încercau să ocolească blocada maritimă.

Un nou mecanism pentru Strâmtoarea Ormuz

Propunerea prezintă, de asemenea, un nou cadru de gestionare a Strâmtorii Ormuz, rută strategică prin care tranzitează 20% din ţiţeiul mondial.

Iranul a menţinut controlul operaţional al strâmtorii încă din primele zile ale războiului, restricţionând tranzitul petrolierelor, ceea ce a dus la creşterea preţului la petrol la peste 110 dolari pe baril.

Acest nou mecanism ar putea avea legătură cu o lege aflată în dezbatere în parlamentul iranian, care, potrivit vicepreşedintelui legislativului de la Teheran, Hamidreza Haji Babaei, ar împiedica trecerea navelor din ţările inamice, cu excepţia cazului în care acestea plătesc despăgubiri de război.

Autorităţile iraniene au discutat, de asemenea, despre impunerea de taxe pentru traficul maritim prin strâmtoare.

Garanţii de neagresiune

Republica Islamică cere garanţii verificabile că Statele Unite şi Israelul nu vor lansa noi acţiuni militare împotriva teritoriului iranian.

Cu toate acestea, mass-media iraniană nu a specificat formatul sau domeniul de aplicare al acestor garanţii.

Retragerea forţelor americane

Iranul cere, de asemenea, retragerea personalului militar american desfăşurat în ţările din regiune.

De ani de zile, Teheranul le-a cerut vecinilor săi să expulzeze trupele americane şi a criticat guvernele regionale pentru găzduirea bazelor militare americane.

În timpul războiului, Iranul a lansat atacuri împotriva unor instalaţii având legătură cu Washingtonul din Arabia Saudită, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Qatar şi Kuweit, printre alte ţări.

Sancţiuni şi active îngheţate

Ridicarea sancţiunilor economice este o altă cerere centrală în planul iranian în 14 puncte.

Teheranul cere încetarea măsurilor impuse de Washington după ce SUA s-au retras în 2018 din acordul nuclear semnat cu trei ani mai devreme.

De asemenea, cere eliberarea activelor îngheţate, inclusiv 6 miliarde de dolari deblocate în 2023 ca parte a unui schimb de prizonieri între cele două ţări, dar ulterior îngheţate din nou în Qatar după atacul grupării islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului din 7 octombrie a acelui an.

Despăgubiri de război

Propunerea include compensaţii financiare pentru pagubele suferite în timpul celor 39 de zile de bombardamente israeliene şi americane.

Potrivit cifrelor iraniene, ofensiva s-a soldat cu peste 3.400 de morţi şi a distrus case, spitale, şcoli şi instalaţii industriale.

Sfârşitul ostilităţilor pe toate fronturile

Iranul insistă că sfârşitul conflictului trebuie să cuprindă toate teatrele de război, inclusiv Libanul, unde Hezbollah, principalul aliat regional al Teheranului, este angajat în ciocniri cu Israelul.

De la începutul conflictului, gruparea şiită libaneză a lansat rachete asupra teritoriului israelian şi a fost ţinta atacurilor aeriene israeliene care au provocat peste 2.600 de morţi în Liban, potrivit surselor regionale.

Chestiunea nucleară, amânată pentru o fază ulterioară

Tasnim nu menţionează programul nuclear iranian în plan. Cu toate acestea, mass-media americană a relatat că Teheranul încearcă să amâne aceste negocieri pentru o a doua fază, odată ce se va conveni asupra unui sfârşit definitiv al războiului şi a chestiunii privind Strâmtoarea Ormuz.

Programul nuclear rămâne principalul punct de disensiune între cele două părţi, Washingtonul cerând oprirea îmbogăţirii uraniului şi predarea a 440 de kilograme de uraniu puternic îmbogăţit, lucru respins de Iran.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va analiza un plan iranian pentru soluţionarea conflictului din Orientul Mijlociu, afirmând însă că se îndoieşte că acest plan ar fi „acceptabil» pentru Washington.

„Voi analiza în curând un plan pe care Iranul tocmai ni l-a transmis, dar nu-mi pot imagina că ar fi acceptabil, deoarece ei nu au plătit încă un preţ suficient pentru ceea ce au făcut umanităţii şi lumii în ultimii 47 de ani”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa, Truth Social.

La rândul său, Teheranul susţine că acum depinde de Statele Unite să aleagă între diplomaţie şi confruntare şi afirmă că este pregătit pentru ambele căi „pentru a-şi garanta interesele şi securitatea naţională”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
1
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
2
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
Petrolier
3
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
sorin grindeanu psd
4
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
Cheie pentru o noua casa
5
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce...
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Digi Sport
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ramstein profimedia-0972054706
Primarul din Ramstein avertizează că retragerea trupelor SUA din Germania va avea un impact „dezastruos”
nave ale sua in ormuz
Reacția Iranului după ce Trump a spus că SUA acționează ca „niște pirați” împotriva navelor Teheranului
Marco Rubio
Marco Rubio va călători săptămâna viitoare la Vatican şi în Italia (presă)
fum dupa un atac in orientul mijlociu
Iranul vrea să transforme o universitate bombardată de SUA și Israel într-un „muzeu al războiului”
Smoke rises from the town of Kafr Jouz in Nabatieh province as Israeli forces target the area, violating the ceasefire in southern Lebanon
Armata israeliană cere locuitorilor din sudul Libanului să evacueze casele și să se îndepărteze la cel puțin un kilometru distanță
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Sociolog, despre moțiunea de cenzură: Urmează un mare punct de...
nicusor si maia
Nicușor Dan și Maia Sandu, „în drum spre Armenia”, la reuniunea CPE...
Radu Oprea, ministrul Economiei.
Scandalul pierderii banilor din PNRR continuă. Radu Oprea: „Pîslaru...
drona pe camp
O dronă a căzut în județul Suceava, aproape de granița cu Ucraina...
Ultimele știri
Vremea se schimbă radical. Anunțul ANM
Final de minivacanță și haos pe șosele: Mașinile circulă în coloană pe DN1. Poliţia recomandă șoferilor rute alternative
Cutremur în România, duminică la prânz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele mai norocoase zodii în sezonul Taurului
Cancan
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Fanatik.ro
Fanii românii sunt la Milano pentru a fi alături de Chivu la titlul cu Inter. „E bănățean de-al nostru...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Fosta soție a lui Claudiu Niculescu a spus care e fotbalistul pe care-l admiră: ”Dacă m-ar da o tură cu...
Adevărul
Cine este românca pentru care un celebru țar al Rusiei a făcut o pasiune nebună. Era cu 28 de ani mai tânără...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară în public, la Disneyland. Au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac a surprins: ”E cel mai mare jucător din toate timpurile, pentru că avea zero talent”
Pro FM
„Mereu impecabilă”. Dua Lipa, siluetă admirată în ținută sport. Peste 1,5 milioane de like-uri pentru...
Film Now
El făcea furori în „Renegatul”, ea în „Melrose Place”. Cuplul Heather Locklear și Lorenzo Lamas, la prima...
Adevarul
Culisele unui schimb de prizonieri ca în filme. Cine este femeia predată Rusiei la pachet cu trădătorul Bălan
Newsweek
Ce beneficii au la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce bani iau în plus? Cât scade vârsta de pensionare?
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Shiloh Jolie surprinde cu o nouă transformare de look. Imagini cu fiica Angelinei Jolie, alături de prietena...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte