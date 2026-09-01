Ce cred americanii despre redenumirea Lacului Ontario și noile taxe impuse de Trump Canadei. Rezultatele unui sondaj Reuters/Ipsos

Majoritatea americanilor se opun deciziilor de săptămâna trecută ale preşedintelui Donald Trump prin care acesta a impus Canadei noi taxe vamale şi a schimbat denumirea Lacului Ontario în Lacul America, arată un sondaj de opinie Reuters/Ipsos ale cărui rezultate au fost publicate marţi.

Studiul de trei zile încheiat duminică indică îngrijorarea americanilor cu privire la disputa cu Canada, principalul partener comercial al Statelor Unite în ultimele decenii. Conflictul a escaladat după ce negocierile bilaterale au eşuat, iar Trump a ordonat creşterea taxelor pentru produsele canadiene.

Doar 20% din cei chestionaţi au declarat că susţin noile taxe; 57% s-au pronunţat împotrivă, iar 21% au fost indecişi. Circa unul din cinci americani cărora li s-a pus întrebarea au răspuns că nu cunosc subiectul.

Familiile americane sunt deja sub presiuni financiare din cauza scumpirii benzinei de la începutul războiului declanşat de preşedinte împotriva Iranului în februarie. Reuters observă că alegătorii din SUA consideră costul vieţii principala problemă care le determină votul la alegerile parlamentare parţiale din 3 noiembrie, de la jumătatea mandatului prezidenţial.

Aliaţii republicani ai lui Trump au de apărat la scrutin majorităţi strânse în ambele camere ale Congresului Statelor Unite. Rata de aprobare a lui Trump în rândul cetăţenilor a ajuns în ultimele săptămâni la cel mai redus nivel din întreaga lui carieră politică, menţionează agenţia citată.

Trump irită Canada

Conflictul comercial cu Canada a luat o turnură teatrală joia trecută, când Trump a semnat un decret prin care a redenumit Lacul Ontario, prin mijlocul căruia trece frontiera americano-canadiană. Unul din cele cinci Mari Lacuri nord-americane se numeşte oficial acum, în SUA, Lacul America - schimbare operată pentru utilizatorii americani inclusiv de serviciul online de hărţi Google Maps. Modificarea nu are nicio consecinţă pentru canadieni sau pentru alte naţiuni.

Trump a provocat de mai multe ori iritare în Canada ameninţând să anexeze ţara aliată, făcând-o al 51-lea stat american.

La începutul celui de-al doilea mandat al său la Casa Albă, chiar în ianuarie 2025, el a redenumit şi Golful Mexic în Golful Americii.

Conform sondajului Reuters/Ipsos, doar 14% din americani susţin schimbarea numelui Lacului Ontario, cunoscut sub denumirea respectivă de peste 400 de ani; 63% din cei chestionaţi sunt împotriva modificării, iar restul s-au declarat nesiguri ori nu au răspuns.

Sondajul a fost efectuat online la scară naţională, iar rezultatele au fost calculate pe baza răspunsurilor a 1023 de adulţi americani. Marja de eroare este de 4%.

Editor : C.S.