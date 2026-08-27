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Ce cred ucrainenii despre liderii lumii: Donald Trump, la același nivel cu Vladimir Putin. Cine conduce topul popularității în Ucraina

Data publicării:
Donald Trump
Foto: Profimedia
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Din articol
Trump s-a situat printre outsideri

Conform unui sondaj de opinie realizat în Ucraina, Donald Trump ocupă un loc codaș în topul preferințelor ucrainenilor, alături de Putin sau Lukașenko.

Liderul occidental cel mai popular este Emmanuel Macron, care ocupă primul loc în clasamentul simpatiilor ucrainienilor, scie RBC Ucraina. Conform datelor sondajului Rating Group, realizat în perioada 4-9 august 2026, 79% dintre ucrainenii chestionați au o părere pozitivă despre Emmanuel Macron.

Pe locul al doilea s-a clasat cancelarul german Friedrich Merz, cu un scor de 64%, iar pe locul al treilea s-a situat președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care este apreciat pozitiv de 61% dintre respondenți.

Sociologii subliniază că atitudinea ucrainienilor față de Macron și Erdoğan s-a îmbunătățit față de anul 2024. Merz a obținut, de asemenea, o evaluare mai bună decât predecesorul său, Olaf Scholz: în februarie 2025, 57% dintre respondenți aveau o atitudine pozitivă față de Scholz.

Trump s-a situat printre outsideri

Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, este perceput de ucraineni mult mai bine decât predecesorul său, Viktor Orbán, față de care atitudinea negativă se ridică la 74%.

Putin a înregistrat 97% de opinii negative

Cea mai negativă atitudine o manifestă ucrainenii față de liderul rus Vladimir Putin și de autoproclamatul președinte al Belarusului, Alexandr Lukașenko. Procentul evaluărilor negative a fost de 97% și, respectiv, 90%.

Președintele american Donald Trump este evaluat pozitiv de 16% dintre ucraineni, în timp ce 77% dintre respondenți au exprimat o atitudine negativă față de el.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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