Live TV

Ce crede Kremlinul despre relația dintre UE și SUA. „Sunt incapabili”

Data publicării:
Dmitri Peskov asculta plecat instructiunide la Vladimir Putin
Dmitri Peskov și Vladimir Putin. Foto: REUTERS / Sputnik / Grigory Sysoyev
Din articol
„Trump este un politician experimentat” Cu ochii pe „Domul de Aur”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmă că politicienii europeni, pe care îi consideră slabi, nu vor putea să se opună preşedintelui american Donald Trump sau schimbărilor importante care au loc în lume. El a mai spus că Rusia va supraveghea planurile SUA de a construi scutul de apărare antirachetă „Domul de Aur”.

„Sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump”, a declarat Dmitri Peskov duminică, la televiziunea rusă, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

El a subliniat că „schimbările dramatice” care au loc în ultima vreme sunt o consecinţă a „standardelor duble” şi a „ipocriziei” care „au predominat în Europa timp de multe decenii”.

„Din păcate, acestea sunt produsul generaţiei slabe de politicieni aflaţi acum la putere în Europa”, a remarcat el.

Pentru a da un exemplu, el a menţionat reacţia europenilor atunci când Trump a făcut publică săptămâna aceasta, la Forumul de la Davos, din Elveţia, conversaţia sa cu preşedintele francez Emmanuel Macron.

„Foarte interesant. Toţi europenii s-au enervat pur şi simplu (...). Dar când Macron a făcut publică conversaţia cu (preşedintele rus Vladimir) Putin, nimeni nu s-a mai enervat”, a remarcat el.

„Trump este un politician experimentat”

Kremlinul a mai declarat că Rusia nu va discuta niciodată nimic cu şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, şi că va aştepta până când aceasta îşi va încheia mandatul, potrivit Reuters, care citează Interfax.

„Cum poţi discuta orice cu Kaja Kallas? Noi nu vom discuta niciodată nimic cu ea şi nici americanii nu vor discuta nimic cu ea, iar asta este evident. Ce putem face? Trebuie doar să aşteptăm până când pleacă”, i-a declarat Peskov reporterului Pavel Zarubin, de la televiziunea de stat rusă.

Peskov a recunoscut, de asemenea, că metodele folosite de Trump nu corespund „în întregime” cu ordinea multipolară pe care Rusia o promovează de ani de zile, deoarece liderului american îi place să impună legea celui mai puternic şi se aşteaptă ca adversarii săi să „îşi plece capetele”, lucru pe care Rusia nu are nicio intenţie să-l facă.

„Trump este un politician experimentat, care îşi clădeşte abordarea pe principiile lumii afacerilor, o lume dură şi nemiloasă. Şi îşi apără interesele, desigur, în primul rând interesele ţării sale”, a declarat el.

Cu ochii pe „Domul de Aur”

Tot potrivit Reuters, Kremlinul a mai anunţat că armata rusă va monitoriza atent planurile SUA privind scutul de apărare antirachetă „Domul de Aur”, inclusiv în contextul dorinţei exprimate de Trump de a dobândi Groenlanda.

„Ce fel de scut va fi? Împotriva cărui tip de ameninţări va fi conceput? Nu am nicio îndoială că armata noastră va monitoriza îndeaproape şi va analiza aceste planuri”, a declarat Peskov.

Putin, care nu a criticat public acţiunile Casei Albe în Venezuela, Iran sau Groenlanda, nu a răspuns încă invitaţiei de a se alătura Consiliului pentru Pace din Gaza, o iniţiativă promovată de Trump.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
Vladimir Putin
4
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Friedrich Merz Giorgia Meloni 2
5
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună”. Germania şi...
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
Digi Sport
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
petrolier grinch din flota fantoma a rusiei
Petrolierul Grinch, suspectat face parte din flota-fantomă a lui Putin, a fost confiscat în apropiere de Marsilia
Spioni rusi profimedia
Diplomaţii ruşi nu se mai pot mișca liber prin UE. Ce restricţii intră în vigoare începând de azi
Sistem Patriot Ucraina
Cât plătește Ucraina în fiecare zi pentru respingerea atacurilor aeriene ale Rusiei
Karol Nawroki
Val de furie și proteste în SUA: un cetățean american ucis de agenți ICE în Minneapolis
Delegațiile la Abu Dhabi
O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia va avea loc duminica viitoare. Oficial american: ruşii şi ucrainenii, „aproape prieteni”
Recomandările redacţiei
donald trump nicusor dan presidency ro
Sondaj: Cei mai mulți români spun că țara trebuia să adere la...
camera-de-viteza radar
Viteza medie a șoferilor va fi calculată cu ajutorul a 400 de camere...
femeie cu o umbrela luata de vant
HARTĂ. Avertizări de vreme rea de la meteorologi. Aproape 20 de...
interventie
Bărbatul care şi-a sechestrat fosta iubită într-un apartament din...
Ultimele știri
Tânăr de 17 ani, reținut după ce i-a smuls geanta unei femei în București
Protest antiguvernamental la Tirana: mii de oameni în stradă, confruntări cu forțele de ordine
Polonia amână adoptarea euro. Ministrul Finanțelor: Economia crește mai rapid decât media UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din...
Fanatik.ro
A fugit sau nu Miodrag Belodedici din România comunistă? Ce a discutat cu Valentin Ceaușescu și legătura cu...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
La 30 de ani, celebra campioană olimpică a făcut anunțul trist. A pierdut sarcina în timp ce primea medalia...
Adevărul
„Sistemele centralizate de termoficare sunt o relicvă a comunismului”. Soluția unui cunoscut economist ca...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Pro FM
Martin Short, la un pas să strice un moment important de la nunta Selenei Gomez: "Tot repetam că ea nu...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva...
Newsweek
Un ministru anunță pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Ce ani vor fi considerați contributivi?
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat