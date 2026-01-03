Live TV

Ce declara lidera opoziției din Venezuela, Maria Machado, cu doar câteva săptămâni înainte ca Maduro să fie capturat de SUA

Data publicării:
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Venezueleana María Corina Machado a câștigat premiul Nobel pentru Pace 2025. Foto: Reuters
Din articol
Ce se va întâmpla în Venezuela 

Într-un interviu acordat pe 12 decembrie, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2026 Maria Machado, lidera opoziţiei din Venezuela, a declarat că guvernarea lui Nicolas Maduro se va sfârşi în curând, reaminteşte Reuters.

„Ce pot să vă spun este că regimul Maduro se află în ultimele zile. Se va sfârşi, cu sau fără negocieri. Este în interesul lui Maduro ca acest lucru să se întâmple prin negocieri”, a declarat ea în spaniolă, în timpul unui interviu acordat din Oslo postului de televiziune columbian RCN TV.

În aceeaşi zi, Machado a făcut declaraţii similare în cadrul unei conferinţe de presă, afirmând că se va concentra pe realizarea unei „tranziţii ordonate şi paşnice” după Maduro.

Când a primit Premiul Nobel pentru Pace pe 10 octombrie, Machado se ascundea în Venezuela de mai bine de un an, fiind liderul de facto al opoziţiei din ţară.

În ultimii doi ani, politiciana, de formaţie inginer industrial, în vârstă de 58 de ani, a redat energia unei populaţii dezangajate politic după mai bine de un deceniu de colaps economic şi social.

I s-a interzis să călătorească timp de un deceniu, dar pe 11 decembrie Machado a apărut la Oslo după ce a părăsit în secret Venezuela.

La mijlocul anului 2023, Machado a organizat alegeri primare fără sprijin oficial, redând viaţă opoziţiei într-o ţară în care protestele fuseseră înăbuşite şi disidenţii închişi.

Mamă a trei copii şi căsătorită cu un avocat constituţionalist, mesajul lui Machado era simplu: Maduro conduce o „mafie” care a jefuit ţara şi îşi reprimă poporul.

Anul trecut, autorităţile electorale, care i se supun lui Maduro, au declarat realegerea acestuia, într-un scrutin considerat de mulţi ca fiind fraudulos.

Guvernul Maduro a numit-o pe Machado fascistă şi teroristă, acuzând-o că a instigat o conspiraţie de dreapta pentru a răsturna regimul său.

La începutul anului 2024, cea mai înaltă instanţă din Venezuela i-a interzis lui Machado să candideze la preşedinţie, invocând presupuse nereguli financiare din perioada în care a fost deputată.

Ce se va întâmpla în Venezuela 

Ce se va întâmpla în continuare în Venezuela este departe de a fi clar. Constituţia ţării prevede că puterea va fi preluată de vicepreşedintele lui Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Rodríguez a declarat că guvernul nu ştie unde se află preşedintele şi nici prima-doamnă, Cilia Flores.

Dar viitorul regimului este incert, iar opoziţia – din interiorul şi din afara ţării – va considera probabil acest moment o ocazie crucială.

Opoziţia din Venezuela susţine că preşedintele de drept este politicianul exilat Edmundo Gonzalez, care ar fi fost adevăratul câştigător al alegerilor prezidenţiale din 2024.

În contextul incertitudinii, există o serie de scenarii:

• Se urmează calea constituţională – articolul 233. În ceea ce se numeşte „absenţa absolută” a preşedintelui, vicepreşedintele executiv – Delcy Rodriguez – preia puterea şi convoacă alegeri în termen de 30 de zile. Preşedintele nou ales va avea apoi un mandat complet de şase ani.

• Regimul se prăbuşeşte, iar figurile sale importante demisionează sau fug. Cel mai probabil candidat al opoziţiei este Edmundo González Urrutia, care a candidat la alegerile din 2024. Gonzales, academician şi diplomat de lungă durată, se află acum în exil în Spania. Gonzales este susţinut de recenta câştigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, activista democratică María Corina Machado. Vorbind la Oslo luna trecută, după ce a primit premiul, Machado a spus că mişcarea sa se pregăteşte pentru „o tranziţie ordonată şi paşnică” odată ce Maduro va pleca. Ea a spus în decembrie că González a invitat-o să-i fie vicepreşedinte şi că „marea majoritate” a poliţiei şi a forţelor armate vor urma ordinele noii administraţii odată ce va începe tranziţia politică.

• O preluare militară. Actualul ministru al Apărării este Vladimir Padrino López, care a declarat, după atacurile SUA de sâmbătă dimineaţă, că Venezuela va opune rezistenţă prezenţei trupelor străine în ţară. „Această invazie reprezintă cea mai mare atrocitate pe care a suferit-o ţara”, a declarat el.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
2
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
photo-collage.png (32)
3
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
4
Rusia a cerut pe cale diplomatică Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier...
Independence Day In Krakow, Poland - 11 Nov 2024
5
„Cea mai puternică armată din Europa”. Promisiunile lui Donald Tusk din discursul de Anul...
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
Digi Sport
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de către forțele speciale ale SUA
Maho Beach Airplanes St. Martin Maarten Caribbean Island Netherland Antilles
Companiile aeriene suspendă sute de zboruri în Caraibe după atacurile SUA în Venezuela
The Foreign Ministers of EU member states gather in Brussels
Spania se oferă să medieze criza Venezuela - SUA după capturarea lui Maduro
Dmitri Medvedev
Medvedev cere țărilor lumii să se „înarmeze la maximum”, după ce Maduro a fost capturat de SUA
Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife waving hands
Ce acuzații le aduc Statele Unite lui Maduro și soției sale. „Vor înfrunta întreaga furie a justiției americane”
Recomandările redacţiei
trump
Trump oferă detalii despre capturarea lui Maduro: „Am urmărit...
armata sua
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care...
kaja kallas
Reacția UE după operațiunea SUA din Venezuela
Smoke raises at La Carlota airport after explosions and low-flying aircraft were heard in Caracas
Explozii puternice la Caracas și în alte zone din Venezuela. Statele...
Ultimele știri
SUA desecretizează un nou rechizitoriu împotriva lui Nicolas Maduro, a soției și a fiului acestuia
Prima reacție a Chinei după ce Nicolas Maduro a fost capturat de către forțele speciale ale SUA
Fostul premier și ministru al Apărării din Ucraina a fost numit într-o nouă funcție. Anunțul lui Volodimir Zelenski
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
Sergiu a fost găsit mort pe un câmp, în Ajunul Anului Nou. Avea o rană gravă la cap 😲
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir, martor la cea mai tare partidă de table din istorie! Câte milioane de euro i-ar fi luat...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Frizerul care îi face transferurile lui Neluțu Varga la CFR Cluj: „Eu l-am adus pe Otele”
Adevărul
Când va putea România să treacă la euro? Dăianu: „Până nu ajungem la un deficit de 3%, nici nu se uită la...
Playtech
Ce este „flashover”, explozia termică care ar fi provocat incendiul din Elveția. De ce este considerat unul...
Digi FM
Prințul Louis are concurență serioasă în familia regală. Cine e năzdrăvanul cu sânge albastru
Digi Sport
Prima decizie majoră! Cei doi oameni anchetați penal după dezastrul din Elveția
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a...
Newsweek
Sistemul de pensii nu se mai susține. Cum trebuie regândit pentru ca pensionarii să ia bani și peste 20 ani?
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...