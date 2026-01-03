Ce declara lidera opoziției din Venezuela, Maria Machado, cu doar câteva săptămâni înainte ca Maduro să fie capturat de SUA

Într-un interviu acordat pe 12 decembrie, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2026 Maria Machado, lidera opoziţiei din Venezuela, a declarat că guvernarea lui Nicolas Maduro se va sfârşi în curând, reaminteşte Reuters.

„Ce pot să vă spun este că regimul Maduro se află în ultimele zile. Se va sfârşi, cu sau fără negocieri. Este în interesul lui Maduro ca acest lucru să se întâmple prin negocieri”, a declarat ea în spaniolă, în timpul unui interviu acordat din Oslo postului de televiziune columbian RCN TV.

În aceeaşi zi, Machado a făcut declaraţii similare în cadrul unei conferinţe de presă, afirmând că se va concentra pe realizarea unei „tranziţii ordonate şi paşnice” după Maduro.

Când a primit Premiul Nobel pentru Pace pe 10 octombrie, Machado se ascundea în Venezuela de mai bine de un an, fiind liderul de facto al opoziţiei din ţară.

În ultimii doi ani, politiciana, de formaţie inginer industrial, în vârstă de 58 de ani, a redat energia unei populaţii dezangajate politic după mai bine de un deceniu de colaps economic şi social.

I s-a interzis să călătorească timp de un deceniu, dar pe 11 decembrie Machado a apărut la Oslo după ce a părăsit în secret Venezuela.

La mijlocul anului 2023, Machado a organizat alegeri primare fără sprijin oficial, redând viaţă opoziţiei într-o ţară în care protestele fuseseră înăbuşite şi disidenţii închişi.

Mamă a trei copii şi căsătorită cu un avocat constituţionalist, mesajul lui Machado era simplu: Maduro conduce o „mafie” care a jefuit ţara şi îşi reprimă poporul.

Anul trecut, autorităţile electorale, care i se supun lui Maduro, au declarat realegerea acestuia, într-un scrutin considerat de mulţi ca fiind fraudulos.

Guvernul Maduro a numit-o pe Machado fascistă şi teroristă, acuzând-o că a instigat o conspiraţie de dreapta pentru a răsturna regimul său.

La începutul anului 2024, cea mai înaltă instanţă din Venezuela i-a interzis lui Machado să candideze la preşedinţie, invocând presupuse nereguli financiare din perioada în care a fost deputată.

Ce se va întâmpla în Venezuela

Ce se va întâmpla în continuare în Venezuela este departe de a fi clar. Constituţia ţării prevede că puterea va fi preluată de vicepreşedintele lui Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Rodríguez a declarat că guvernul nu ştie unde se află preşedintele şi nici prima-doamnă, Cilia Flores.

Dar viitorul regimului este incert, iar opoziţia – din interiorul şi din afara ţării – va considera probabil acest moment o ocazie crucială.

Opoziţia din Venezuela susţine că preşedintele de drept este politicianul exilat Edmundo Gonzalez, care ar fi fost adevăratul câştigător al alegerilor prezidenţiale din 2024.

În contextul incertitudinii, există o serie de scenarii:

• Se urmează calea constituţională – articolul 233. În ceea ce se numeşte „absenţa absolută” a preşedintelui, vicepreşedintele executiv – Delcy Rodriguez – preia puterea şi convoacă alegeri în termen de 30 de zile. Preşedintele nou ales va avea apoi un mandat complet de şase ani.

• Regimul se prăbuşeşte, iar figurile sale importante demisionează sau fug. Cel mai probabil candidat al opoziţiei este Edmundo González Urrutia, care a candidat la alegerile din 2024. Gonzales, academician şi diplomat de lungă durată, se află acum în exil în Spania. Gonzales este susţinut de recenta câştigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, activista democratică María Corina Machado. Vorbind la Oslo luna trecută, după ce a primit premiul, Machado a spus că mişcarea sa se pregăteşte pentru „o tranziţie ordonată şi paşnică” odată ce Maduro va pleca. Ea a spus în decembrie că González a invitat-o să-i fie vicepreşedinte şi că „marea majoritate” a poliţiei şi a forţelor armate vor urma ordinele noii administraţii odată ce va începe tranziţia politică.

• O preluare militară. Actualul ministru al Apărării este Vladimir Padrino López, care a declarat, după atacurile SUA de sâmbătă dimineaţă, că Venezuela va opune rezistenţă prezenţei trupelor străine în ţară. „Această invazie reprezintă cea mai mare atrocitate pe care a suferit-o ţara”, a declarat el.

Editor : A.C.