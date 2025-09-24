Ce despăgubire primește un american care a stat aproape 40 de ani la închisoare pentru o crimă pe care n-a comis-o

Un american primește 25 de milioane de dolari drept despăgubire, după ce a stat 38 de ani în spatele gratiilor pentru o crimă pe care n-a comis-o. Apărătorii lui Maurice Hastings au spus că este cea mai mare despăgubire pentru condamnare pe nedrept din istoria statului California.

Acordul a fost încheiat în luna august, conform documentelor judiciare făcute publice luni, relatează ABC News.

Bărbatul, în vârstă de 72 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată, după ce a fost acuzat de agresiunea sexuală și uciderea unei femei, Roberta Wydermyer. Crima a fost săvârșită în anul 1983.

„Nicio sumă de bani nu ar putea să-mi restituie cei 38 de ani din viață care mi-au fost furați”, a spus Hastings.

Potrivit ABC News, alte informații privind acordul nu au fost făcute publice. Înțelegerea vine după zeci de ani de bătălii juridice în care americanul și-a susținut nevinovăția.

La momentul efectuării autopsiei victimei, medicul legist a realizat o examinare pentru agresiune sexuală și a colectat fluide corporale, conform biroului procurorului districtual.

În 2000, Hastings a cerut testarea ADN a probelor, însă solicitarea i-a fost respinsă. În 2021, testele ADN au dovedit că este nevinovat. Astfel, după un an, condamnarea lui Hastings a fost anulată la cererea procurorilor și a avocaților săi.

