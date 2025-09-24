Live TV

Ce despăgubire primește un american care a stat aproape 40 de ani la închisoare pentru o crimă pe care n-a comis-o

Data actualizării: Data publicării:
dolari
Acordul a fost încheiat în luna august. Foto: Profimedia

Un american primește 25 de milioane de dolari drept despăgubire, după ce a stat 38 de ani în spatele gratiilor pentru o crimă pe care n-a comis-o. Apărătorii lui Maurice Hastings au spus că este cea mai mare despăgubire pentru condamnare pe nedrept din istoria statului California.

Acordul a fost încheiat în luna august, conform documentelor judiciare făcute publice luni, relatează ABC News.

Bărbatul, în vârstă de 72 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată, după ce a fost acuzat de agresiunea sexuală și uciderea unei femei, Roberta Wydermyer. Crima a fost săvârșită în anul 1983.

„Nicio sumă de bani nu ar putea să-mi restituie cei 38 de ani din viață care mi-au fost furați”, a spus Hastings. 

Potrivit ABC News, alte informații privind acordul nu au fost făcute publice. Înțelegerea vine după zeci de ani de bătălii juridice în care americanul și-a susținut nevinovăția.

La momentul efectuării autopsiei victimei, medicul legist a realizat o examinare pentru agresiune sexuală și a colectat fluide corporale, conform biroului procurorului districtual.

În 2000, Hastings a cerut testarea ADN a probelor, însă solicitarea i-a fost respinsă. În 2021, testele ADN au dovedit că este nevinovat. Astfel, după un an, condamnarea lui Hastings a fost anulată la cererea procurorilor și a avocaților săi.

Citește și:

Despăgubire record pentru un deținut condamnat la moarte, găsit nevinovat. A stat 47 de ani după gratii înainte de a fi achitat

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
2
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
3
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
fugarul emil ganj
4
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai e valabil”
Digi Sport
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai e valabil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: „Nu mă gândesc la demisie acum. Dacă voi decide să...
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria: Am...
Horaţiu Potra
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
guvern sedinta
Bolojan anunță procentul de tăiere a subvențiilor pentru partide...
Ultimele știri
Avertismentul lui Zelenski la ONU: „Oprirea lui Putin acum costă mai puțin decât o catastrofă globală”
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă R. Moldova în fața Rusiei. Răspunsul internaţional este insuficient
Când va aproba Guvernul rectificarea bugetară. Bolojan: „Este destul de tensionată”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
militari columbieni
Columbianul acuzat că voia să arunce în aer obiective strategice din România, condamnat definitiv la șase ani de închisoare
Mikola Statkevici
Lukașenko se plânge că un fost lider al opoziției nu vrea să plece din țară după ce a fost eliberat la cererea lui Trump: „Va muri”
Unrecognizable little baby in safety car seat.
Bebeluș mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. Părinții, care îl plimbau fără scaun auto, condamnați la închisoare
detinut care se tine de gratiile unei celule
Cum distribuia o grupare infracțională droguri în închisorile din România: metoda scrisorilor
Victoraș Micula
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare pentru acces ilegal la baze de date ale MAI
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Fanatik.ro
Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă la licitație...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Construcții ilegale pe teren agricol: cât plătești dacă ridici o casă fără avize
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Pro FM
Lana Del Rey, adevărul despre operațiile estetice. Ce intervenții și-a făcut artista la nivelul feței
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Bolojan anunță vârsta la care se va ieși la pensie. E nevoie de mai mulți oameni să muncească
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
"Arca lui Noe", capsula rusească de cercetare Bion-M, a revenit pe Pământ după o lună în spațiu. Care sunt...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare