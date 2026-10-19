Ce dovezi există că Rusia a intervenit în referendumul pentru Brexit: discuția reaprinsă de o declarație a premierului Andy Burnham

Premierul britanic Andy Burnham a firmat recent că i s-a spus că au existat intervenții online înainte de votul britanicilor în legătură cu părăsirea Uniunii Europene. De la rețelele sociale până la „omuleții cenușii”, The Times prezintă într-un articol cum s-au prezentat lucrurile.

Aproape 33,6 milioane de britanici au votat pe 23 iunie 2016 la referendumul pentru Brexit, dar Keir Giles nu s-a numărat printre ei. În joia aceea, Giles se afla la Colegiul NATO din Roma, unde scria „Handbook of Russian Information Warfare” (Manualul războiului informațional rus), un ghid destinat militarilor cu privire la unele dintre operațiunile mai dubioase ale Kremlinului, desfășurate în afara câmpurilor de luptă tradiționale.

Revenind în 2026, Giles era înconjurat de personal militar la o conferință, luni, 12 octombrie, când, la mai bine de un deceniu după acel vot cutremurător, prim-ministrul Marii Britanii a confirmat că a existat o interferență rusă în cadrul referendumului.

„Am putut observa reacția colectivă de consternare a experților prezenți aproape în timp real”, a spus Giles.

Premierul Andy Burnham a dezvăluit într-un podcast că, atunci când a ajuns la Downing Street, în iulie anul acesta, și a întrebat dacă a existat o interferență rusă, i s-a dat „răspunsul clar că da, a existat”.

Burnham nu a oferit însă detalii, iar miercuri șeful MI5, Ken McCallum, a avertizat că Marea Britanie nu ar trebui să „joace pe mâna adversarilor noștri” exagerând efectul trolilor online sponsorizați de Rusia.

„Unul dintre motivele pentru care nu avem claritate și există această dispută continuă cu privire la amploarea încercărilor Rusiei de a influența votul este faptul că, la momentul respectiv, au existat eforturi limitate de a identifica acest lucru”, a declarat Giles, cercetător asociat al programului „Rusia și Eurasia” de la Chatham House, cunoscut oficial drept The Royal Institute of International Affairs, este un prestigios think tank independent, cu sediul la Londra.

„Cercetătorii din cadrul și din afara guvernului britanic au putut observa încercările Rusiei de a influența dezbaterea, dar dacă a existat o încercare sistematizată de a evalua cât de reușită a fost aceasta, rezultatele nu au fost niciodată făcute publice.”

Giles a adăugat: „De aceea, comentariile inițiale ale lui Burnham au stârnit atâta furie și confuzie - el nu a oferit nicio informație nouă. Cercetătorii pur și simplu își țin capul în mâini, văzând cum munca lor este anulată într-o declarație de zece secunde.”

La patru ani după vot, raportul privind Rusia a criticat Downing Street pentru această „lipsă de curiozitate” cu privire la o potențială amestecare a Kremlinului.

Rețelele sociale

În noiembrie 2017, The Times a dezvăluit că conturile rusești de pe Twitter (acum X) au postat aproape 45.000 de mesaje despre Brexit în 48 de ore în timpul referendumului.

Peste 150.000 de conturi cu sediul în Rusia, care postaseră anterior despre alte subiecte, cum ar fi Ucraina, și-au îndreptat atenția către Brexit în zilele premergătoare votului, potrivit analiștilor de date de la Universitatea Swansea și de la Universitatea din California, Berkeley.

Activitatea rusă a atins un vârf în ziua referendumului și pe 24 iunie, când a fost anunțat rezultatul: britanicii alesesră să plece din UE.

Multe dintre mesaje păreau să provină fie de la conturi „bot” complet automatizate, fie de la profiluri „cyborg”, care implică o intervenție umană limitată.

Majoritatea postărilor observate de cercetători încurajau oamenii să voteze pentru Brexit, un rezultat pe care Putin l-ar fi favorizat probabil, având în vedere că acesta destabiliza UE.

Cu toate acestea, o parte dintre acestea erau în favoarea rămânerii în UE, ceea ce sugerează că un alt obiectiv era pur și simplu acela de a semăna dezbinare.

În mod separat, cercetătorii de la City University din Londra au descoperit o rețea coordonată de boți de pe Twitter, alcătuită din 13.493 de conturi care păreau să apară de nicăieri pentru a publica 65.000 de tweet-uri despre referendum. Printre acestea se aflau conturi influente care pretindeau că sunt din Marea Britanie, dar care publicau mesajele Kremlinului doar în timpul programului de lucru de la Moscova.

Profesorul Martin Innes și colegii săi cercetători de la Universitatea din Cardiff au găsit dovezi că conturile gestionate de Internet Research Agency, o „fabrică de troli” care răspândea dezinformare finanțată de Evgheni Prigojin, au încercat să influențeze alegătorii.

Prigojin a condus armata de mercenari Grupul Wagner și se afla pe lista celor mai căutați de FBI pentru orchestrarea unor „operațiuni de interferență politică și electorală” care urmăreau să interfereze cu sistemul politic al Statelor Unite, inclusiv cu alegerile prezidențiale din 2016. El a murit într-un ciudat accident aviatic în 2023, la două luni după ce a lansat o rebeliune împotriva conducerii militare ruse.

Profesorul Sasha Talavera, coautor al raportului Universității Swansea, a declarat că comentariile lui Burnham nu au făcut decât să confirme ceea ce el știa deja de un deceniu.

„Întrebarea la care am vrut să răspundem este dacă boții de pe rețelele sociale pot schimba opinia oamenilor”, a spus el. „O mare parte a discursului online are loc în «camere de ecou», cu oameni care nu caută opinii noi, ci doar lucruri care să le întărească propriile convingeri. Cercetarea noastră a indicat că boții nu pot schimba opiniile celor care se află în tabăra opusă, dar pot consolida hotărârea cuiva în ceea ce privește convingerile existente. Totuși, este important să reținem că multe dintre aceste alegeri se decid cu marje foarte mici.”

Mass-media de stat

Grupul de campanie digitală 89up a constatat că agențiile de știri rusești de stat Sputnik și Russia Today (RT) au publicat 261 de articole despre referendum și UE în cele șase luni premergătoare votului.

Grupul a estimat că acoperirea pe rețelele sociale a acestor articole a înregistrat un total de 134 de milioane de afișări de pagini, aproape de trei ori mai mult decât site-ul Vote Leave (Votați pentru a ieși din UE, n.r.) și pagina Leave.EU la un loc.

Raportul său a constatat că activitatea pe rețelele sociale a celor două canale a atins un vârf în ziua referendumului, iar multe dintre articolele publicate au fost „extrem de înșelătoare”.

Raportul a relevat că printre articole se numărau și cele despre rolul CIA în crearea UE și al MI5 în cadrul referendumului.

Ambele posturi au fost sancționate de guvernul britanic după invazia Ucrainei din 2022.

„Oamenii mici și cenușii” ai lui Putin

„Tehnologii” politici ruși acționează ca un nivel intermediar între strategia de stat și războiul informațional - transformând politica într-un teatru controlat, mișcări de opoziție false sau inginerie socială dirijată de stat.

Una dintre aceste persoane, Evgheni Minceko, s-a aflat „pe teren” la Londra în timpul referendumului pentru Brexit și a distribuit o fotografie a unei secții de votare londoneze către urmăritorii săi ruși în ziua votului.

Un pasaj dintr-unul dintre rapoartele lui Mincenko menționa că, în timpul cercetării referitoare la referendum, i s-au furnizat materiale de la YouGov, BBC, IpsosMori și Lord Ashcroft Polls.

În timpul șederii sale în Marea Britanie, el a intervievat experți, consultanți politici, politicieni, membri ai echipelor de campanie și jurnaliști, potrivit unui raport al Universității din Cardiff.

Mincenko a redactat ulterior un eseu intitulat „Cum se câștigă alegerile în SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană”.

De asemenea, el și-a folosit concluziile pentru a contribui la un program de masterat din Moscova destinat formării „specialiștilor în războiul informațional” - următoarea generație de „ingineri electorali”.

Alegerile internaționale

„De la alegerile prezidențiale din Franța din 2017, niciun eveniment electoral sau referendum important nu a scăpat de încercările de manipulare a informațiilor în care au fost implicați actori străini”, se arată într-un raport al guvernului francez publicat în iunie.

Această concluzie reflectă un consens larg împărtășit în Occident, potrivit căruia Kremlinul a încercat, timp de un deceniu sau mai mult, să influențeze alegerile desfășurate în mod democratic.

Ministerul german de Externe a acuzat anul trecut Rusia că a intervenit în alegerile federale din Germania prin intermediul unei campanii desfășurate de un grup de propagandă numit Storm-1516.

„Analiza noastră arată că această campanie difuzează, pe diverse platforme, rapoarte pseudo-investigative generate artificial, secvențe video deepfake, site-uri web pseudo-jurnalistice și declarații fabricate ale martorilor”, a declarat guvernul german.

Un raport privind implicarea Moscovei în alegerile din 2016 din SUA a constatat că „guvernul rus a intervenit … într-un mod cuprinzător și sistematic” prin operațiuni pe rețelele sociale, precum și prin piratarea și difuzarea de documente sensibile.

O operațiune de „piratare și scurgere de informații” la scară largă, în cadrul căreia au fost furate documente de la Comitetul Național Democrat și publicate pe WikiLeaks, a avut loc la o lună după votul privind Brexit.

Raportul privind Rusia

Abia după operațiunea de „hack and leak” (atac informatic și scurgere de informații, n.r.) guvernul britanic a conștientizat amenințarea pe care Rusia o putea reprezenta pentru procesul democratic, a concluzionat raportul privind Rusia în 2020.

Raportul, elaborat de comisia parlamentară pentru informații și securitate, a făcut comparații nefavorabile cu reacția rapidă a SUA la acuzațiile că Kremlinul ar fi intervenit în alegerile din 2016.

Comisia a subliniat că serviciile de informații americane au elaborat o evaluare în termen de două luni de la vot, în timp ce în Marea Britanie nu a avut loc nicio anchetă publică de acest gen.

Motivul pentru care există încă această confuzie este că nu a existat nicio încercare publică de a stabili cu certitudine ce s-a întâmplat de fapt, deoarece guvernele britanice succesive au refuzat să analizeze îndeaproape ceea ce se petrecea”, a spus Giles.

„Ceea ce a făcut Marea Britanie a fost să-și întoarcă cu grijă ochii de la ceea ce se întâmpla. În ceea ce privește motivele pentru care s-a întâmplat acest lucru, cred că ar trebui să începem cu Boris Johnson.”

Giles a evocat apelurile șefului MI5 McCallum de a evita acordarea unei importanțe excesive interferenței ruse, argumentând că a face acest lucru ar însemna să ignorăm adevăratele motive pentru care oamenii dezamăgiți de Westminster și Bruxelles ar fi putut vota pentru ieșirea din UE.

El a adăugat: „În orice caz, dacă Andy Burnham a făcut această remarcă fără substanță, fără informații noi, ca parte a unei campanii de apropiere de Europa, atunci aceasta reprezintă o subminare uimitor de iresponsabilă a procesului democratic din Regatul Unit și anulează zece ani de eforturi de a înțelege toate aceste aspecte.”

Editor : B.E.