Exclusiv Ce efecte ar putea avea asupra României conflictul din Iran. Emil Hurezeanu: „Tensiunea este foarte justificată”

Data actualizării: Data publicării:
Explosion in Iranian capital Tehran
Explozii raportate la Teheran, după ce SUA și Israel au atacat Iranul. 28 februarie 2026 Foto: Profimedia
Din articol
„Tensiunea este justificată”. Poziția României

Fostul ministru de externe al României, Emil Hurezeanu, a explicat sâmbătă, 28 februarie, că operațiunea Israelului și a Statelor Unite în Iran va avea „urmări imprevizibile”. El a arătat mai multe scenarii despre cum poate evolua conflictul, iar într-unul dintre acestea Iranul ar putea opri circulația petrolului din Strâmtoarea Ormuz, care ar avea efecte asupra întregii planete. Hurezeanu mai amintește și de faptul că Iranul a făcut în ultimele zile mai multe amenințări, inclusiv asupra unor orașe europene, asupra cărora ar avea posibilitatea să le atace cu rachete balistice. În România, scopul inițial al bazei antirachetă de la Deveselu a fost tocmai pentru a contracara posibile rachete venite dinspre Iran, mai amintește fostul ministru.  

„Așa cum apar ostilitățile din cursul acestei zile și după intervenția președintelui Donald Trump din această dimineață, reiese că avem de-a face cu o operațiune de mare amploare. Nu e vorba de lovituri chirurgicale. Așa cum, de exemplu, au avut loc împotriva silozurilor de rachete și instalațiilor de îmbogățire a apei grele din Iran în cursul verii anului trecut. E vorba de o acțiune care se desfășoară de pe cele două mari portavioane americane. Gerald Ford e cel mai mare portavion din lume.

Pe aceste portavioane sunt sute de avioane de luptă, bombardiere, avioane F-35, F-22, bombardierele B-52. Portavioanele sunt însoțite de distrugătoare și submarine. De la bordul portavioanelor, avioanelor și submarinelor se pot lansa rachete. E vorba de o mare concentrare de trupe care își vor desfășura acțiunea în următoarele ore. E vorba de atacuri țintite asupra unor instalații militare. Dar, așa cum spunea și președintele Trump, este exclus ca bombele să nu atingă și instalații civile sau localități”, a explicat Emil Hurezeanu.

Întrebat despre efectele acestei operațiuni, fostul ministru a arătat mai multe scenarnii.

Vorbim pe cel puțin trei planuri. Planul desfășurării conflictului militar ca atare, cu atacuri și lansări de rachete de ambele părți. Israel atacă Iranul, Iranul răspunde lansând rachete înspre Israel și bazele americane din mai multe regiuni din Golf. Aceste acțiuni se vor intensifica. Rămâne să vedem în ce măsură Iranul este capabil, la un moment dat, să întrerupă această arteră vitală de circulație pentru petrolul care alimentează întreaga lume, întrerupând traficul în Strâmtoarea Hormuz, pe care o controlează geografic și militar, cu forțe importante ale marinei iraniene, foarte bine dotate.

În al doilea rând vom vedea în ce măsură regimul mollahilor răspunde. Răspunde rămânând pe poziții, intensificându-și reacțiile sau înregistrând fracturi. Poate există cedări. Președintele Trump s-a adresat inclusiv Gărzilor Revoluționare, cărora le-a promis imunitate dacă își depun armele imediat. Altfel, le-a promis o moarte sigură.

Vom vedea în ce măsură societatea iraniană răspunde. Și aici sunt trei posibilități: se îndreaptă împotriva regimului politic, unul dintre cele mai opresive din lume, care a făcut zeci de victime chiar și în ultima lună pe străzile și piețele Teheranului; sprijină, într-o oarecare măsură, regimul, care are destui aderenți, dar nu întreaga populație a Iranului, estimată la aproape 100 de milioane; sau vor exista grupuri și comunități care îl sprijină activ. Cei care s-au bucurat de privilegiile regimului vor încerca să îl susțină. Vom vedea câți sunt aceștia și cât de mult vor sprijini acest regim și, mai ales, cum vor reuși să o facă.

În sfârșit, probabil că există și indiferenți, oameni care se ascund în adăposturi și așteaptă o soluție fără să intervină de o parte sau de alta. Toate aceste posibilități există. Cert este că promisiunea președintelui Trump, care s-a adresat și poporului iranian, spunându-le că își va lua soarta în mâini și va avea propriul regim după terminarea acestui război, va avea audiență, va fi auzită și poate fi urmată”, a mai notat specialistul.

„Tensiunea este justificată”. Poziția României

Hurezeanu a mai amintit de faptul că Iran deține rachete balistice cu care poate amenința Europa. Totodată, regimul de la Teheran ar putea să-și ducă până la capăt amenințările din ultimele săptămâni asupra mai multor orașe europene.

„Există o sesiune de urgență a guvernului german. Probabil mai multe guverne se întâlnesc și se consultă unele cu altele, mai ales cele care au avut relații încordate și tensionate de-a lungul anilor. Și mă întreb ce țară nu a avut o astfel de relație cu Iranul.

Iranul a amenințat în ultimele săptămâni cu atacuri balistice. Iranul deține rachete balistice, este credibil. A amenințat și orașe europene. Pe teritoriul României există baza de la Deveselu, care este un scut antirachetă, cu rachete antirachetă. În momentul în care a fost transformată în bază americană, obiectivul acestor rachete îl reprezentau posibilele atacuri cu rachete balistice din Iran.

Să sperăm că nici Iranul nu își va îndrepta rachetele spre această bază și nici această bază nu va fi pusă în situația, pe teritoriul țării noastre, să contraatace. Tensiunea este foarte justificată. Suntem în primele ore ale unei conflagrații de mare amploare, cu urmări încă imprevizibile”, a mai notat fostul ministru.

Editor : I.B.

