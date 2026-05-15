Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing

Xi Jinping și Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images
Ce este capcana lui Tucidide

Xi Jinping a apelat la o referință din Grecia Antică în întâlnirea cu Donald Trump, invocând „capcana lui Tucidide”, teoria potrivit căreia rivalitatea dintre o putere în ascensiune și una dominantă riscă să ducă la conflict. Mesajul liderului chinez a fost interpretat ca un avertisment subtil privind relația tensionată dintre Beijing și Washington, în special pe tema Taiwanului.

Un război deocamdată fără soluții în Orientul Mijlociu, tensiuni în Taiwan, acestea erau punctele fierbinți despre care toată lumea se aștepta să discute liderii celor două superputeri mondiale când s-au întâlnit la Beijing săptămâna aceasta, notează The Guardian. În schimb, liderul chinez Xi Jinping a adus în discuție un alt război, din Antichitate.

În declarațiile sale introductive de joi, Xi a făcut referire la Războiul Peloponesiac din Grecia antică, un conflict de zeci de ani izbucnit între Atena și Sparta în anul 431 î.Hr. Într-un avertisment privind rivalitatea hegemonică, Xi a întrebat:

Pot China și Statele Unite să depășească așa-numita „capcană a lui Tucidide” și să creeze o nouă paradigmă a relațiilor dintre marile puteri?

Un concept frecvent întâlnit în comentariile de politică externă, inclusiv în declarațiile fostului strateg-șef al lui Trump, Steve Bannon, capcana lui Tucidide se referă la ideea că atunci când o putere emergentă amenință să înlocuiască o putere deja dominantă, rezultatul este adesea războiul.

„Ascensiunea Atenei și teama pe care aceasta a insuflat-o Spartei au făcut războiul inevitabil”, a scris Tucidide în cartea sa „Istoria războiului peloponesiac”.

Așa cum Atena s-a războit odinioară cu Sparta, implicația este că ascensiunea Chinei provoacă anxietate și potențial conflict cu Statele Unite. Experții pe politică externă au remarcat că Xi folosește acest termen de ani de zile. Ulterior, liderul chinez l-a avertizat pe Trump că orice pas greșit în problema Taiwanului ar putea împinge cele două țări spre „conflict”.

„Problema Taiwanului este cea mai importantă chestiune în relațiile chino-americane”, a declarat Xi despre insula autonomă pe care China o revendică drept parte a teritoriului său.

„Dacă este gestionată greșit, cele două națiuni s-ar putea ciocni sau chiar ar putea intra în conflict, împingând întreaga relație chino-americană într-o situație extrem de periculoasă”, a adăugat el.

Totuși, la banchetul de stat organizat seara, liderul chinez a adoptat un ton mai conciliant, insistând că SUA și China pot gestiona fricțiunile aparent inevitabile dintre ele.

„Realizarea marii renașteri a națiunii chineze și faptul de a face America măreață din nou pot merge perfect mână în mână și pot contribui la bunăstarea întregii lumi”, a spus Xi.

Răspunzând pe rețelele sociale, Trump a afirmat că Xi „s-a referit foarte elegant la Statele Unite ca fiind poate o națiune în declin”. Desigur, a adăugat Trump, aceasta nu era o referire la SUA sub conducerea sa. „Acum doi ani, eram într-adevăr o națiune în declin”, a scris Trump pe rețelele sociale vineri dimineață.

„Acum, Statele Unite sunt cea mai puternică națiune din lume și, sperăm, relația noastră cu China va fi mai puternică și mai bună ca niciodată!”, a mai subliniat Trump.

