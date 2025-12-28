Ce este Iron Beam, sistemul militar de interceptare care tocmai a intrat în dotarea Israelului. „Începutul unei revoluţii tehnologice”

Armata israeliană a recepţionat un sistem de interceptare laser de mare putere, cunoscut ca „Raza de fier/Iron Beam”, care va fi integrat în actualele scuturi antirachetă multistratificate, transmite dpa.

Sistemul laser a fost predat forţelor armate după ce a fost dezvoltat de firmele israeliene Elbit Systems şi Rafael, a indicat duminică Ministerul Apărării, scrie Agerpres.

Sistemul „Raza de fier” este destinat să lucreze împreună cu sistemele „Domul de fier”, „Praştia lui David” şi „Săgeata” (Arrow).

Potrivit ministerului, testele au arătat că sistemul laser poate intercepta în mod fiabil muniţie de artilerie, mortiere, aparate de zbor şi drone, la un preţ operaţional semnificativ mai mic decât în cazul sistemelor convenţionale bazate pe rachete.

Conform estimărilor SUA, arma laser poate neutraliza drone la un cost de circa 4 dolari/interceptare, faţă de costul mult mai mare al sistemelor defensive actuale ale Israelului.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a vorbit despre un 'moment istoric' care schimbă fundamental peisajul ameninţărilor de securitate. Sistemul este deplin operaţional şi trimite un semnal clar adversarilor Israelului: „Nu ne provocaţi”, a spus Katz.

La rândul său, Amir Baram, director general în acelaşi minister, a declarat că momentul marchează „începutul unei revoluţii tehnologice” în apărarea antiaeriană. În timp ce producţia sistemului este acum în desfăşurare, a început deja munca la generaţia următoare de apărare atât terestră, cât şi aeriană, a afirmat el.

Editor : Sebastian Eduard