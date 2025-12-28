Live TV

Ce este Iron Beam, sistemul militar de interceptare care tocmai a intrat în dotarea Israelului. „Începutul unei revoluţii tehnologice”

Data actualizării: Data publicării:
Raza de fier/ Iron Beam
Foto> Profimedia

Armata israeliană a recepţionat un sistem de interceptare laser de mare putere, cunoscut ca „Raza de fier/Iron Beam”, care va fi integrat în actualele scuturi antirachetă multistratificate, transmite dpa.

Sistemul laser a fost predat forţelor armate după ce a fost dezvoltat de firmele israeliene Elbit Systems şi Rafael, a indicat duminică Ministerul Apărării, scrie Agerpres.

Sistemul „Raza de fier” este destinat să lucreze împreună cu sistemele „Domul de fier”, „Praştia lui David” şi „Săgeata” (Arrow).

Potrivit ministerului, testele au arătat că sistemul laser poate intercepta în mod fiabil muniţie de artilerie, mortiere, aparate de zbor şi drone, la un preţ operaţional semnificativ mai mic decât în cazul sistemelor convenţionale bazate pe rachete.

Conform estimărilor SUA, arma laser poate neutraliza drone la un cost de circa 4 dolari/interceptare, faţă de costul mult mai mare al sistemelor defensive actuale ale Israelului.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a vorbit despre un 'moment istoric' care schimbă fundamental peisajul ameninţărilor de securitate. Sistemul este deplin operaţional şi trimite un semnal clar adversarilor Israelului: „Nu ne provocaţi”, a spus Katz.

La rândul său, Amir Baram, director general în acelaşi minister, a declarat că momentul marchează „începutul unei revoluţii tehnologice” în apărarea antiaeriană. În timp ce producţia sistemului este acum în desfăşurare, a început deja munca la generaţia următoare de apărare atât terestră, cât şi aeriană, a afirmat el.

Citește și

Sistemul laser care va revoluționa apărarea israeliană ar putea costa 2 dolari pe lovitură. Punctele slabe ale Iron Beam


 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
2
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
mirabela gradinaru
3
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
ooo
4
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
Kim Jong Un
5
Kim Jong Un: Coreea de Nord și Rusia au „împărțit sângele, viața și moartea” în războiul...
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
Digi Sport
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Masoud Pezeshkian
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian spune că ţara sa este „în război total” cu SUA, Israel şi Europa
radu miruta
Radu Miruță vrea ca România să cheltuiască 2,7% din PIB pentru Apărare în 2026: „Armata are nevoie de investiții”
militar din marea britanie
Ministrul britanic al apărării anunță o campanie pentru a recruta tineri în armată: „Este o nouă eră în apărare”
donald trump
Trump respinge recunoașterea de către SUA a unui stat independent oficializat de Israel: „Chiar știe cineva ce este Somalilandul?”
Somaliland Election
Mai multe țări condamnă recunoașterea oficială a Somaliland ca stat independent: „Vizează crearea unei instabilități”
Recomandările redacţiei
augustin zegrean
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Rusia a găsit care e „principalul obstacol în calea păcii”: Europa...
ccr curtea constitutionala
Ce spun politicienii după ce CCR a amânat pensiile magistraților...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_23_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile...
Ultimele știri
„Bătălia Sexelor” a avut loc în Dubai. Aryna Sabalenka, confruntare cu Nick Kyrgios
Turiști blocați în Refugiul Călțun. Operațiunea de evacuare, planificată pentru luni: Am fi pus în pericol salvatorii
Zidul polonez antidrone ar putea fi operațional în șase luni, „poate chiar mai repede”. Suma uriașă investită în acest proiect
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în Taur aduce un semn decisiv pe 29 decembrie pentru patru zodii. Pentru ele, amânarea nu mai este o...
Cancan
România, înghițătă de VISCOL! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a fost puternic...
Fanatik.ro
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de...
Adevărul
Motivul pentru care stațiunile de schi din Alpi sunt abandonate în fiecare an. Peste 150 au fost închise doar...
Playtech
Contor vs. contoar: care este forma corectă, potrivit DEX
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
Pro FM
Dezvăluiri despre Anna Kournikova și Enrique Iglesias, după nașterea celui de-al patrulea copil al lor...
Film Now
Noi detalii despre moartea lui Michele și Rob Reiner. Cei doi s-au stins la câteva minute după atac, potrivit...
Adevarul
Țara care solicită anularea tuturor vizelor pentru cetățenii americani, după extinderea interdicției de...
Newsweek
Vinul alb sau roșu? Ce e mai sigur de băut la pensie de sărbători. Face bine la sănătate
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ultima dorință a lui Glenn Close. Actrița a dezvăluit cum își imaginează finalul vieții: „Acolo vreau să mor...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...