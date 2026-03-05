Live TV

Video Ce este „Moartea tăcută”, torpila care a scufundat un vas iranian în largul Sri Lankăi. Cum lovește Mk-48

vas iran scufundat iris dena
Vasul iranian a fost scufundat de o torpilă americană. Sursă foto: X / war.gov
Din articol
Torpila Mk-48

Cel puţin 80 de persoane au fost ucise după ce nava de război iraniană IRIS Dena a fost lovită miercuri de o torpilă lansată de pe un submarin american şi s-a scufundat în Oceanul Indian. A fost primul caz în care Statele Unite au folosit o torpilă împotriva unui vas inamic după Al Doilea Război Mondial. Potrivit unui înalt comandant american, vasul iranian a fost scufundat cu o torpilă Mk-48, descrisă de secretarul de razboi american Pete Hegseth drept „Moartea tăcută”.

„În Oceanul Indian, un submarin american a scufundat o navă de război iraniană, care se credea în siguranță în apele internaționale. În schimb, a fost scufundată de o torpilă – Moartea tăcută. (Este) prima scufundare a unei nave inamice cu o torpilă de la al Doilea Război Mondial. La fel ca în acel război – pe vremea când eram încă Departamentul de Război – luptăm pentru a câștiga”, a declarat Pete Hegseth miercuri, la Pentagon, unde au fost prezentate și imagini cu scufundarea navei iraniene.

La rândul său, comandantul șefilor de stat major, generalul de aviație Dan Caine, a precizat că submarinul a folosit o torpilă Mark 48 (Mk-48).

„Vreau să le reamintesc tuturor că aceasta este o demonstrație incredibilă a influenței globale a Americii. A vâna, găsi și distruge o navă care nu se află în zona de operațiuni este ceva ce numai Statele Unite pot face la o astfel de scară”, a spus el.

Torpila Mk-48

Imaginile prezentate de Pentagon arată momentul în care nava iraniană IRIS Dena este lovită de torpila lansată din submarin.

Pe video se vede o coloană imensă de apă care se ridică în partea din spate a vasului, efect al exploziei torpilei. Mai mult, pupa vasului iranian pare chiar să se ridice din apă în urma exploziei.

Torpila MK-48 este utilizată de toate clasele de submarine ca armă de luptă antisubmarin și antinavă, potrivit site-ului navy.mil.

Torpila a fost proiectată la sfârșitul anilor 1960, pentru a ține pasul cu progresele înregistrate în tehnologia submarinelor sovietice, scrie site-ul Seaforces.

Operațională din 1972, aceasta a înlocuit torpilele Mk-37 și Mk-14 ca armă principală a submarinelor Marinei SUA. 

Torpilele Mk-48 pot fi ghidate prin cabluri atașate la torpilă. De asemenea, în cazul în care cablul se rupe, torpilele pot utiliza propriii senzori pentru a executa proceduri programate de căutare și atacare a țintei.

O caracteristică a acestei arme este că a fost proiectată să detoneze sub chila unei nave de suprafață, rupând carena vasului și distrugând integritatea structurală a acestuia.

Acest lucru pare că s-a întâmplat și în cazul navei iraniene lovite de submarinul american. Un indiciu este că pupa vasului pare că s-a ridicat din apă în urma exploziei torpilei, semn că aceasta nu a lovit nava direct, ci prin intermediul coloanei de apă pe care a dislocat-o suflul exploziei.

Un al doilea indiciu apare în fotografiile publicate de Pentagon, în care se vede prova navei în poziție aproape verticală înainte de a se scufunda și momentul în care pupa navei este împinsă în sus de suflul exploziei sub apă.

