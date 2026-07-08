Ce este sistemul de conducte al NATO și de ce e crucial pentru România. Nicușor Dan, luat pe nepregătite de întrebările presei

Ţările NATO sunt aproape de un acord vizând extinderea spre Europa de Est şi Turcia a unei reţele de conducte de combustibil care datează din epoca Războiului Rece, în ideea de a se asigura că aceste ţări pot fi aprovizionate cu combustibil în situaţii de criză, transmite Bloomberg. Acum două luni, Turcia a fost cea care a propus construirea unei conducte care să furnizeze combustibil militar membrilor NATO de pe flancul estic, care să conecteze Turcia, Bulgaria și România. Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre subiect la summitul NATO.

Întrebat despre acest subiect la o conferință de presă pentru jurnaliștii români la Ankara, președintele Nicușor Dan, aflat la summitul NATO, s-a arătat încurcat și nu a oferit un răspuns la întrebare direct, el spunând doar: „Din câte știu eu, infrastructura noastră e printre cele mai bune din regiune”. Posibilă neînîețelege a întrebării, posibilă confuzie, cert este că tema este una generoasă și de mare actualitate. Și vizează direct România.

Polonia, implicată și activă

Sistemul de conducte de combustibil al NATO (NATO Pipeline System - NPS) este o reţea de conducte subterane de combustibil care datează din perioada Războiului Rece şi care poate fi utilizată în cazul unui conflict militar. State precum Polonia şi România susţin de mult timp că ar trebui să aibă acces la sistemul de conducte NATO care aprovizionează forţele occidentale în caz de război şi care în prezent se opreşte în Germania.

De altfel, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat miercuri că va încerca să extindă reţeaua de conducte de combustibil a NATO până pe flancul estic al Alianţei, scrie Reuters.

Oficialii militari consideră aceasta a fi una dintre cele mai mari provocări în cazul unui conflict cu Rusia, informează Reuters.



Dacă va fi implementată, extinderea conductei ar putea deveni unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din Europa.



„Natura duală a conductelor oferă oportunitatea de a construi securitate pentru întregul flanc estic al NATO, aşa că aceasta este, de asemenea, o oportunitate pentru mine şi pentru întreaga Europă Centrală să readucem în discuţie această problemă”, a declarat preşedintele Karol Nawrocki la sosirea lui la summitul NATO de la Ankara.



Oficiali militari de rang înalt ai Alianţei au cerut o extindere a reţelei de conducte de combustibil din perioada Războiului Rece cu sute de kilometri spre est, către Polonia şi cele trei state baltice, cu extinderi suplimentare către Finlanda la nord şi România la sud-est.

Decizia ar putea fi anunțată miercuri

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, se aşteaptă ca decizia de prelungire spre Est a acestor conducte să fie anunţată miercuri la summitul NATO de la Ankara, după ce s-a ajuns la un consens după mai mulţi ani de deliberări. Conductele conectează baze militare, ajutând la livrarea de combustibil în situaţii de criză.



Iniţiativa reflectă îngrijorările că aceste conducte concentrate în Europa de Vest ar putea fi insuficiente pentru a susţine operaţiuni la scară largă în apropierea graniţelor Rusiei. Majoritatea ţărilor NATO de pe flancul estic se bazează pe infrastructura rutieră sau feroviară, care este mai vulnerabilă la blocaje şi atacuri.



Extinderea sistemului de conducte de combustibil urmează să devină cea mai mare investiţie realizată vreodată de Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, cu un preţ care ar putea ajunge la 30 de miliarde de dolari pe parcursul a două decenii, a declarat una dintre sursele citate de Bloomberg.



Detaliile tehnice ale proiectului, inclusiv structura de finanţare şi ordinea extinderii, urmează să fie stabilite, au precizat sursele. Acestea au mai spus că NATO ar urma să furnizeze cea mai mare parte a finanţării, ţările estice acoperind restul costurilor, iar detaliile sunt încă în curs de negociere. Polonia, ţările baltice, România, Bulgaria şi Turcia vor fi principalii beneficiari ai proiectului.

Bloomberg a relatat anterior că Turcia a propus NATO un proiect de conductă militară în valoare de 1,2 miliarde de dolari, care ar face legătura prin Bulgaria cu România. Inițiativa vizează consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu combustibil și a interoperabilității militare între aliații NATO. Surse apropiate discuțiilor au declarat pentru Bloomberg că detaliile tehnice privind capacitatea și specificațiile conductei sunt clasificate.

Inițiativa face parte din planurile mai ample ale NATO de extindere a rețelei sale de conducte pentru combustibil, cunoscută drept NATO Pipeline System, construită inițial în perioada Războiului Rece pentru aprovizionarea rapidă a forțelor aliate în caz de conflict. În prezent, infrastructura principală a sistemului se extinde doar până în Germania, ceea ce lasă un gol logistic important în aprovizionarea terestră a statelor membre de pe flancul estic al alianței. Deși Turcia are o producție limitată de combustibili fosili, se așteaptă ca aceasta să joace un rol de punte prin utilizarea infrastructurii existente de conducte de petrol și gaze naturale conectate la țările vecine producătoare de petrol, precum Irak, Azerbaidjan și Siria, pentru a conecta liniile de front ale NATO, scrie ajupress.com. Sistemul NATO Pipeline System are aproximativ 10.000 de kilometri de conducte, traversează 12 state membre și include depozite, baze aeriene, aeroporturi civile, stații de pompare și terminale de distribuție pentru combustibili și lubrifianți. Rețeaua include atât sisteme naționale, precum cel turc, grec sau norvegian, cât și infrastructuri multinaționale majore din Europa Centrală și de Nord.

NATO analizează de mai mulţi ani o extindere spre Est a aşa-numitului Sistem de Conducte din Europa Centrală, dar amploarea proiectului i-a făcut pe mulţi aliaţi să se teamă că este nesustenabil. Proiectul are ca scop îmbunătăţirea capacităţii alianţei de a furniza combustibil aeronavelor, vehiculelor şi instalaţiilor militare. Proiectul a devenit şi mai important după ce Rusia a lansat invazia sa la scară largă în Ucraina în 2022.

Editor : M.C