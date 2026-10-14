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Ce este Starshield, serviciul de internet prin satelit de nivel militar al SpaceX de care Ucraina depinde în războiul cu rușii

Data publicării:
U.S. Air Force Staff Sgt. Antonio Vicere, a member of the 1st Combat Camera Squadron, deploys a Starshield Terminal at Rimba Air Force Base, Brunei Darussalam, Aug. 7, 2024. This year marks the 40th anniversary since the United States established diplomat
Un militar din US Air Force instalează un terminal Starshield. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
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Din articol
Ce este Starshield? Care este legătura dintre Starshield și Starlink? Ce rol joacă Elon Musk în aceste servicii?

De ani de zile, forțele armate ale Ucrainei s-au bazat pe serviciile de comunicații prin satelit dezvoltate de SpaceX, compania lui Elon Musk. Restricțiile recente au afectat efortul de război al țării. Confruntându-se cu atacuri tot mai intense din partea Rusiei și cu presiuni din partea Casei Albe, forțele ucrainene au declarat marți că operațiunile lor de pe câmpul de luptă au fost puse în pericol și au menționat în mod specific restricțiile impuse serviciului Starshield, scrie The New York Times.

Serviciul Starlink al companiei SpaceX asigură conectivitate la internet prin sateliți aflați pe orbita terestră joasă. Compania lui Musk oferă și un serviciu înrudit, de nivel militar, cunoscut drep Starshield (Scutul stelar, n.r.)

Oficialii din cadrul Ministerului Apărării din Ucraina au dat vina pe SpaceX miercuri, afirmând că aceasta a restricționat unilateral funcționarea terminalelor Starshield, decizie care complică desfășurarea misiunilor cu drone și reduce capacitățile logistice de pe linia frontului, precum și cele de recunoaștere și de retransmitere a semnalelor.

Problemele Ucrainei cu Starshield reprezintă cea mai recentă dificultate dintr-o relație complicată cu Elon Musk și serviciile de internet prin satelit oferite de compania sa.

Ce este Starshield?

Din ce în ce mai mulți oameni se familiarizează cu Starlink, filiala SpaceX, care are acum peste 13 milioane de abonați, inclusiv în unele gospodării, în calitate de furnizor de internet. SpaceX descrie Starshield, care a fost anunțat public la sfârșitul anului 2022, ca fiind „o rețea satelitară securizată, concepută special pentru clienții guvernamentali și aplicațiile de securitate națională”.

Starshield oferă un nivel de securitate mai ridicat decât Starlink, astfel încât poate găzdui și prelucra informații clasificate. Pe site-ul companiei, SpaceX a declarat că Starshield este „conceput pentru a sprijini cazurile de utilizare din domeniul apărării naționale a SUA pentru Departamentul Apărării și alți parteneri guvernamentali”.

Guvernul SUA a cheltuit miliarde de dolari pe această tehnologie, sumă care reprezintă o parte din veniturile de aproape 4,2 miliarde de dolari raportate de SpaceX anul trecut din furnizarea de conectivitate către guverne și întreprinderi. La rândul său, Pentagonul permite Ucrainei să utilizeze Starshield.

SpaceX a devenit companie publică în această vară, printr-o vânzare de acțiuni de succes care l-a transformat pe Elon Musk în primul „trilionar” din lume.

Care este legătura dintre Starshield și Starlink?

Cele două servicii se bazează pe aceeași tehnologie satelitară de bază. SpaceX, care domină piața privată a lansărilor de rachete, își trimite de ani de zile propriile sarcini utile pe orbita terestră joasă, construind o rețea de bază formată din sateliți interconectați care pot asigura o conexiune relativ fiabilă la internet către clienți, care pot fi persoane fizice sau instituții, companii etc.

Musk a afirmat că Starlink este un serviciu civil, în timp ce Starshield este destinat operațiunilor militare.

„Starshield va fi deținut de guvernul SUA și controlat de Forța Spațială a Departamentului Apărării”, a scris el pe X în 2023, referindu-se la ramura spațială a Departamentului Apărării.

Unii observatori și-au exprimat îngrijorarea că Starlink și Starshield nu sunt cu adevărat independente, întrucât întreruperile de serviciu au afectat ambele servicii în același timp. Și, în ciuda distincției dintre utilizarea civilă și cea militară a serviciilor, guvernele, inclusiv cel al Ucrainei, folosesc de mult timp Starlink pentru a-și desfășura eforturile de război.

Ce rol joacă Elon Musk în aceste servicii?

Musk și-a exprimat rezervele cu privire la permisiunea acordată forțelor armate de a utiliza serviciile satelitare ale SpaceX pentru a desfășura atacuri ofensive. La începutul războiului dintre Rusia și Ucraina, el a respins cererea Ucrainei de a activa Starlink deasupra Crimeei controlate de Rusia, înaintea unui atac planificat cu drone asupra unei nave inamice.

Anul trecut, SpaceX a întrerupt, de asemenea, accesul trupelor ruse care foloseau ilegal Starlink în luptele din Ucraina.

În martie, Elon Musk și-a reafirmat punctul de vedere cu privire la diferențele dintre Starlink și Starshield, afirmând într-o postare pe X că „utilizarea terminalului pentru sisteme de armament constituie o încălcare a termenilor și condițiilor comerciale ale serviciului Starlink”.

„Această regulă se aplică tuturor utilizatorilor, iar accesul este blocat imediat ce se constată o astfel de încălcare”, a scris el. El a adăugat: Starshield „este operat de guvernul SUA. Acesta nu se află sub controlul SpaceX”.

Guvernul ucrainean a menținut o relație tensionată cu Musk, care l-a criticat pe Volodimir Zelensky și efortul de război al țării sale împotriva Rusiei. Din cauza dependenței lor de Starlink și Starshield, oficialii ucraineni au oscilat între laude și critici la adresa celui mai bogat om din lume.

Editor : B.E.

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