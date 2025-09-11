Ce fel de drone au fost doborâte în Polonia și cum au ajuns acestea pe teritoriul NATO

În noaptea de 10 septembrie, câteva zeci de drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Unele dintre ele au fost doborâte, după ce avioanele de vânătoare au fost trimise pentru a intercepta dronele.

Incidentul a provocat un scandal internațional: autoritățile poloneze au acuzat Rusia de „act de agresiune” și „provocare la scară largă”; armata rusă a răspuns asigurând că „nu s-au planificat atacuri asupra teritoriului Poloniei”; iar președintele SUA, Donald Trump, a comentat episodul fie cu o constatare, fie cu un îndemn: „Here we go!”

Judecând după numeroasele fotografii și videoclipuri publicate de locuitorii Poloniei, pe teritoriul țării au căzut mai multe drone rusești de tip „Gerbera”. De obicei, aceste drone sunt utilizate de forțele armate ale Federației Ruse ca ținte false pentru „supraîncărcarea” sistemelor de apărare antiaeriană ale Ucrainei (orice sistem AAP poate urmări și trage doar asupra unui număr limitat de ținte). De regulă, țintele false constituie cea mai mare parte a „salvelor” în atacurile rusești asupra teritoriului Ucrainei, iar o parte mai mică este reprezentată de drone de luptă de tip „Geran/Shahed” și rachete, transmite meduza.io.

De cele mai multe ori, pe „Gerbera” nici măcar nu se instalează încărcătura utilă – ogiva sau camerele de recunoaștere (deși există posibilitatea unei astfel de instalări). Sarcina principală este de a fi „momeala” pentru PVO cât mai ieftină posibil.

Probabil că pe „Gerbera” sunt utilizate antene simple de navigație prin satelit, care sunt foarte vulnerabile la mijloacele de luptă radioelectronică (pentru suprimarea semnalului sau înlocuirea acestuia – spoofing). Pe „Shahed” și bombele cu modul de planificare și corecție sunt instalate sisteme scumpe de combatere a bruiajelor (antene CRPA).

Din această cauză, „Gerberele” se abat adesea semnificativ de la ruta lor. Astfel de drone au zburat deja pe teritoriul Belarusului, Lituaniei și Letoniei, dar niciodată în număr atât de mare ca în Polonia, în noaptea de 10 septembrie. În ciuda amplorii, NATO a considerat sosirea dronelor rusești nu ca un atac asupra alianței, ci ca o eroare.

Racheta găsită pe teritoriul Poloniei nu era rusească: era o rachetă aer-aer AIM-120, pe care avioanele de vânătoare NATO o foloseau pentru a intercepta „Gerberele”.

