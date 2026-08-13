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Ce i-a cerut Zelenski lui Trump pentru a opri atacurile Kremlinului: „Vom distruge toate rachetele balistice ale rușilor”

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volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Ucraina ar putea distruge toate rachetele balistice lansate de Rusia dacă Statele Unite i-ar vinde 10% din stocul lor de interceptoare Patriot. În prezent, Kievul primește doar 1% din muniția americană de acest tip, în timp ce se confruntă cu o lipsă gravă de sisteme de apărare aeriană, scrie Kyiv Independent

„Anul acesta le cer partenerilor americani să-mi vândă 5% din rachetele pe care le au în stocuri”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat CNN.

„Dacă ne vând 5%, vom putea trece peste iarnă și vom salva vieți. Dacă ne pot vinde 10%, vom distruge toate rachetele balistice ale rușilor”, a adăugat președintele ucrainean.

Apelul lui Zelenski pentru suplimentarea numărului de interceptoare vine în contextul în care Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de muniție pentru sistemele de apărare aeriană. În iulie, Ucraina a interceptat doar 29 dintre cele 195 de rachete balistice lansate de Rusia asupra țării. Potrivit ONU, aceasta a fost luna cu cele mai multe victime civile de la începutul invaziei pe scară largă, în 2022.

„Am 1%”, a declarat Zelenski, referindu-se la procentul de interceptoare americane achiziționate în prezent de Ucraina.

Kievul i-a cerut Casei Albe să crească vânzările de rachete pentru apărarea aeriană, în timp ce atacurile rusești lovesc puternic infrastructura civilă și energetică. Solicitările au provocat confruntări și reveniri asupra unor decizii și au determinat Ucraina să insiste în negocierile cu administrația Trump.

Statele Unite se confruntă, la rândul lor, cu un deficit de rachete, după ce războiul cu Iranul le-a redus stocurile. Președintele american Donald Trump a declarat pe 6 august că și Statele Unite „au nevoie de rachete”.

Kievul încearcă să încheie un acord cu Washingtonul pentru producerea în comun a interceptoarelor Patriot. Cu toate acestea, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că este puțin probabil ca proiectul să se concretizeze înainte de venirea iernii.

În același timp, stocurile de rachete balistice ale Rusiei rămân ridicate, a avertizat Zelenski.

„Rusia are lunar de două ori mai multe rachete balistice decât avea înainte”, a declarat președintele ucrainean, referindu-se la stocurile de rachete de care dispunea Moscova în 2025.

Rapoartele serviciilor ucrainene de informații susțin că producția lunară a principalelor tipuri de rachete rusești depășește cu 10–20% obiectivele stabilite, iar în cazul anumitor modele producția este chiar mai ridicată.

Având în vedere dificultățile întâmpinate în obținerea mai multor rachete, Ucraina lucrează în prezent la dezvoltarea propriului sistem de rachete balistice și antibalistice. Armele ar putea deveni operaționale încă din această toamnă.

„Încerc să ofer tuturor ceva la schimb pentru rachete”, a declarat Zelenski.

Editor : Ș.A.

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