Ce i-ar spune Peter Magyar lui Vladimir Putin, dacă președintele rus l-ar suna. „Voi răspunde la telefon”

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, a declarat că ar răspunde la telefon dacă preşedintele rus Vladimir Putin l-ar suna. Dacă cei doi ar avea o convorbire, i-ar spune să pună capăt, după patru ani, războiului din Ucraina.

Magyar a spus că a discutat deja cu 10 lideri europeni, la o zi după ce victoria sa zdrobitoare a pus capăt celor 16 ani de guvernare a lui Viktor Orban în Ungaria, relatează BBC, citat de News.ro.

Cu toate acestea, el a spus că nu îl va suna pe Vladimir Putin, un partener apropiat al lui Orban, deşi ar vorbi cu acesta dacă liderul rus l-ar suna.

„Dacă Vladimir Putin sună, voi răspunde la telefon”, a declarat el reporterilor în timpul unei conferinţe de presă maraton de trei ore, organizată duminică pentru a marca succesul electoral al partidului său, Tisza.

„Nu cred că se va întâmpla”, a subliniat el, „dar dacă am vorbi, i-aş spune că îl rog să pună capăt, după patru ani, uciderilor şi să încheie acest război”.

Moscova a declarat că respectă victoria lui Magyar şi se aşteaptă să menţină relaţii „pragmatice” cu Budapesta.

Orban a fost, de asemenea, un aliat cheie al preşedintelui american Donald Trump, care l-a susţinut pentru a câştiga alegerile de duminică, iar vicepreşedintele JD Vance a întărit acest lucru printr-o vizită de campanie de două zile săptămâna trecută.

Magyar a spus că nu-l va suna nici pe Trump, dar dacă Trump l-ar suna, i-ar spune că se bucură, întrucât sunt „aliaţi puternici în NATO”, şi l-ar invita să participe la cea de-a 70-a aniversare a revoltei maghiare împotriva ocupaţiei sovietice, în octombrie anul viitor.

