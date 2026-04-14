Live TV

Ce i-ar spune Peter Magyar lui Vladimir Putin, dacă președintele rus l-ar suna. „Voi răspunde la telefon”

Data publicării:
Hungary Holds Parliamentary Elections, Budapest - 12 Apr 2026
Peter Magyar. Foto: Profimedia

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, a declarat că ar răspunde la telefon dacă preşedintele rus Vladimir Putin l-ar suna. Dacă cei doi ar avea o convorbire, i-ar spune să pună capăt, după patru ani, războiului din Ucraina.

Magyar a spus că a discutat deja cu 10 lideri europeni, la o zi după ce victoria sa zdrobitoare a pus capăt celor 16 ani de guvernare a lui Viktor Orban în Ungaria, relatează BBC, citat de News.ro.

Cu toate acestea, el a spus că nu îl va suna pe Vladimir Putin, un partener apropiat al lui Orban, deşi ar vorbi cu acesta dacă liderul rus l-ar suna.

„Dacă Vladimir Putin sună, voi răspunde la telefon”, a declarat el reporterilor în timpul unei conferinţe de presă maraton de trei ore, organizată duminică pentru a marca succesul electoral al partidului său, Tisza.

„Nu cred că se va întâmpla”, a subliniat el, „dar dacă am vorbi, i-aş spune că îl rog să pună capăt, după patru ani, uciderilor şi să încheie acest război”.

Moscova a declarat că respectă victoria lui Magyar şi se aşteaptă să menţină relaţii „pragmatice” cu Budapesta.

Orban a fost, de asemenea, un aliat cheie al preşedintelui american Donald Trump, care l-a susţinut pentru a câştiga alegerile de duminică, iar vicepreşedintele JD Vance a întărit acest lucru printr-o vizită de campanie de două zile săptămâna trecută.

Magyar a spus că nu-l va suna nici pe Trump, dar dacă Trump l-ar suna, i-ar spune că se bucură, întrucât sunt „aliaţi puternici în NATO”, şi l-ar invita să participe la cea de-a 70-a aniversare a revoltei maghiare împotriva ocupaţiei sovietice, în octombrie anul viitor.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Recomandările redacţiei
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de...
Fanatik.ro
Bătălie în instanță între giganții pharma pentru piața din România. Motivul pentru care Pfizer s-a plâns că i...
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Cine este jucătorul-cheie de la Universitatea Craiova? Fără el pe teren, oltenii au pierdut aproape toate...
Adevărul
Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Playtech
Povestea lui Robert, elevul din Constanța admis la Harvard cu bursă de peste 1 milion de dolari. Ce a făcut...
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali se teme pentru fata sa. ”Mă doare inima. Vedeți-vă, mă, de treabă!”
Pro FM
Britney Spears, decizie drastică după ce a fost arestată pentru conducere sub influenţa alcoolului...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Ce se schimbă pe axa București-Budapesta după victoria opoziției ungare. „Autoritățile române au fost «legate...
Newsweek
Care pensionari primesc sute lei în plus la pensie lunar? Banii se dau în funcție de județ. „Este nedrept!”
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele zile din viața actriței Catherine O'Hara. Fratele ei a rupt tăcerea: „Nu mai...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...