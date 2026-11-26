Reîntoarcerea lui Jensen Huang în funcția de CEO al Nvidia a captivat atenția întregii lumi - inclusiv a Chinei, unde a devenit cea mai populară postare pe Weibo, cea mai mare platformă de socializare din țară. La Beijing, episodul este interpretat ca o posibilă confirmare a influenței pe care președintele chinez Xi Jinping o poate exercita asupra administrației americane conduse de Donald Trump, relatează BBC.

Reinstalarea lui Huang, după un scandal legat de relația sa cu o femeie suspectată de legături cu serviciile de informații chineze, a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte pe rețelele sociale din China. Pe Weibo, platforma de socializare cu cea mai mare audiență din țară, revenirea miliardarului a ajuns în topul căutărilor.

Majoritatea utilizatorilor sunt încântați de revenirea influentului miliardar, care a declarat că iubește China, înainte ca pe internet să apară videoclipuri în care acesta mânca tăiței și bea ceai cu lapte în timpul unei vizite efectuate în luna mai. Unii s-au întrebat de ce - în videoclipul în care marchează întoarcerea la sediul central al Nvidia - nu poartă una dintre jachetele sale de piele.

Episodul este perceput de o parte a publicului chinez drept o victorie pentru Beijing

Dincolo de reacțiile de pe rețelele sociale, episodul este perceput de o parte a publicului chinez drept o victorie pentru Beijing. Aceasta ar putea fi și interpretarea liderului chinez Xi Jinping, potrivit analizei BBC.

Beijingul a respins acuzațiile potrivit cărora una dintre femeile cu care Huang ar fi avut o relație ar fi fost recrutată de Ministerul Securității de Stat, serviciul de informații externe al Chinei, pentru a-l spiona.

Presa de stat a prezentat scandalul drept o campanie de denigrare orchestrată de susținătorii unei politici dure față de Beijing din Washington. Global Times, publicație apropiată Partidului Comunist Chinez, a descris investigațiile drept o „vânătoare de vrăjitoare”.

În prezent, Casa Albă, precum și președintele Donald Trump însuși, au declarat că Huang nu reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, deși anchetele privind acuzațiile de spionaj sunt încă în curs.

Punctele vulnerabile ale lui Trump

Xi va fi învățat multe lecții din acest scandal, în special în ceea ce privește punctele vulnerabile ale lui Trump, scrie BBC.

Momentul revenirii lui Huang, la scurt timp după întâlnirea dintre Xi și Trump de săptămâna trecută, de la Shenzhen, ar putea fi interpretat la Beijing ca un semn că dialogul direct cu liderul american poate influența deciziile administrației de la Washington.

Trump a confirmat că cei doi au discutat despre Huang, fără să ofere detalii. Beijingul nu a comentat subiectul.

Scandalul a consolidat, de asemenea, percepția oficialilor chinezi că la Washington există două tabere: una care susține limitarea accesului Chinei la tehnologiile avansate din motive de securitate națională și alta, reprezentată inclusiv de Huang, care consideră că restricțiile americane nu vor opri ambițiile tehnologice ale Beijingului.

Directorul Nvidia a susținut în repetate rânduri că restricțiile la export impuse de SUA ar putea determina companii chineze precum Huawei să dezvolte alternative proprii, în timp ce producătorii americani ar pierde accesul la una dintre cele mai mari piețe ale lumii.

Revenirea lui Huang la conducerea Nvidia nu garantează însă că Beijingul va obține o relaxare a restricțiilor. Exporturile de cipuri avansate rămân un punct major de dispută între cele două puteri, în contextul în care Washingtonul și Beijingul încearcă să ajungă la un acord comercial înaintea unei noi întâlniri între Trump și Xi, așteptată în decembrie.

Washingtonul pregătește noi restricții privind accesul Chinei la cipuri

Administrația americană pregătește deja măsuri care ar putea provoca noi tensiuni cu Beijingul. Biroul pentru Industrie și Securitate din cadrul Departamentului Comerțului al SUA înăsprește restricțiile, vizând nu doar exporturile directe de cipuri avansate către China, ci și posibilitatea companiilor chineze de a utiliza putere de calcul în centre de date din alte țări.

Măsurile urmăresc să închidă eventualele portițe prin care firmele chineze ar putea avea acces la cipuri avansate produse de Nvidia și AMD prin intermediul furnizorilor de servicii cloud din state terțe, inclusiv Singapore, Malaysia și Thailanda.

China nu a anunțat deocamdată măsuri de retorsiune, însă investitorii urmăresc dacă disputa va escalada. O nouă rundă de represalii ar putea afecta piețele bursiere americane.

Beijingul deține o poziție dominantă în lanțurile globale de aprovizionare cu pământuri rare, materiale esențiale pentru industrii precum cea auto, de apărare și producția de semiconductori. China a folosit deja această influență pentru a determina Washingtonul să revină la masa negocierilor comerciale.

Dacă SUA vor restricționa și mai mult exporturile de cipuri, iar Beijingul va răspunde prin limitarea accesului la pământuri rare, cele două economii ar putea intra într-un nou ciclu de represalii, cu efecte asupra companiilor și piețelor financiare.

Piața bursieră, un punct sensibil pentru Trump

Unul dintre principalele lucruri pe care Xi le-ar putea desprinde din acest episod este preocuparea lui Trump pentru stabilitatea piețelor financiare. Președintele american a intervenit inclusiv în decizia de personal a celei mai valoroase companii din lume pentru a susține revenirea lui Huang la conducere.

Trump a investit personal în acțiuni Nvidia, deși Casa Albă a precizat că afacerile sale sunt plasate într-un fond administrat de fiii săi.

Pentru liderul chinez, această preocupare ar putea reprezenta un instrument de negociere. Beijingul știe că eventualele măsuri care afectează companiile americane și bursele pot pune presiune asupra administrației de la Washington.

În același timp, China se confruntă cu dificultăți tot mai mari în încercarea de a construi ceea ce descrie drept o „relație strategică constructivă” cu Statele Unite. Disputa nu mai este dominată de tarifele comerciale impuse de Trump, ci se concentrează tot mai mult asupra controlului tehnologiilor și resurselor esențiale, care pot influența atât puterea economică, cât și capacitățile militare ale celor două țări.

Evoluția cazului Jensen Huang ar putea influența următoarea etapă a relației bilaterale, întrucât scandalul este departe de a fi încheiat.

Directorul Nvidia urmează să depună mărturie în fața Congresului american luna viitoare, iar din ianuarie, când democrații vor prelua controlul asupra Congresului, presiunile politice ar putea crește. Inclusiv unii parlamentari republicani au cerut explicații.

Senatorul republican Tom Cotton, din Arkansas, a scris pe platforma X că scandalul Nvidia „este doar vârful aisbergului și nu s-a încheiat doar pentru că Jensen Huang și-a primit înapoi funcția”.

Editor : M.C