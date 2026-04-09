Ce le-a transmis Mark Rutte aliaţilor NATO după întâlnirea cu Donald Trump

Mark Rutte și Donald Trump
Rutte: „Îi înţeleg punctul de vedere” „Problema nu este să mulţumim SUA”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a informat unele capitale că preşedintele SUA, Donald Trump, doreşte angajamente concrete în următoarele câteva zile pentru a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz, au declarat doi diplomaţi europeni joi, pentru Reuters, potrivit News.ro.

Mark Rutte s-a întâlnit miercuri cu Donald Trump la Washington, pe fondul tensiunilor din cadrul alianţei cu privire la războiul cu Iranul.

„Observăm frustrarea de la Washington, dar ei nu s-au consultat cu aliaţii nici înainte, nici după începerea acestui război”, a spus unul dintre diplomaţii citați de Reuters.

„NATO, ca atare, nu ar juca un rol în războiul împotriva Iranului, dar aliaţii doresc să fie de ajutor în căutarea unor soluţii pe termen lung pentru Ormuz. Având în vedere negocierile în curs cu Iranul, acest lucru ar putea fi util”, a mai spus diplomatul.

În ultimele săptămâni, preşedintele SUA a numit în repetate rânduri NATO un „tigru de hârtie” şi a ameninţat că se va retrage din alianţa transatlantică formată din 32 de membri, argumentând că aliaţii europeni ai Washingtonului s-au bazat pe garanţiile de securitate ale SUA, în timp ce au oferit un sprijin inadecvat pentru campania de bombardamente a SUA şi Israelului în Iran.

Rutte: „Îi înţeleg punctul de vedere”

Deşi Trump a declarat marţi că atacurile asupra Iranului vor fi suspendate în cadrul unui armistiţiu de două săptămâni, repercusiunile conflictului au continuat să pună presiune pe relaţii.

Trump a postat pe Truth Social după întâlnirea cu Rutte, cu majuscule, că NATO nu a fost acolo când SUA au avut nevoie de ei şi nu vor fi acolo dacă SUA vor avea nevoie de ei din nou.

Olandezul Mark Rutte, cunoscut în Europa drept o persoană în care Trump are încredere şi care a fost criticat pentru că l-a lăudat frecvent pe liderul american, a declarat într-un interviu acordat CNN după întâlnirea de miercuri că Trump „este în mod clar dezamăgit” de mulţi aliaţi NATO.

„Şi îi înţeleg punctul de vedere”, a adăugat Rutte.

„Problema nu este să mulţumim SUA”

Marea Britanie conduce un grup de aproximativ 40 de ţări care încearcă să elaboreze un plan militar şi diplomatic pentru redeschiderea şi protejarea strâmtorii Ormuz, dar nu există prea multe indicii că acesta va duce la vreo soluţie miraculoasă pe termen scurt.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri că aproximativ 15 ţări intenţionează să faciliteze reluarea traficului prin strâmtoare.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat joi că Ormuz nu va putea fi redeschisă complet până când nu va exista un acord durabil între SUA şi Iran, în timp ce Italia şi Marea Britanie au afirmat că poziţia Iranului, potrivit căreia ar putea impune o taxă pentru traversarea strâmtorii, este inacceptabilă.

„Avem o discuţie în curs cu privire la Ormuz, care nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat ieri la Casa Albă”, a declarat un al treilea diplomat european.

„Cunoaştem urgenţa din partea SUA şi ştim că Rutte încearcă să se poziţioneze astfel încât să fie de ajutor în acea discuţie. Suntem dispuşi să facem declaraţiile potrivite şi chiar să luăm măsurile potrivite pe viitor, dar, în cele din urmă, problema nu este să mulţumim SUA, ci să avem condiţiile potrivite”, a adăugat diplomatul.

