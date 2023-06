Ce le recomandă tinerilor din țară un român care a absolvit una dintre cele mai importante universități din lume

Din ce în ce mai mulți tineri au în plan „exilul economic”. Din dorința unei vieți mai calitative, copiii românilor își doresc să plece după examenul de Bacalaureat, la studii, la universități de prestigiu din Europa și SUA. Tot procesul e destul de costisitor, dar pentru cei mai performanți tineri există și burse, respectiv diverse facilități. Exodul „creierelor” are toate șansele să continue, din moment ce economia României, respectiv standardul mediu de viață al cetățenilor nu dă semne de îmbunătățire. Digi24.ro a stat de vorbă cu un tânăr român care a plecat să-și continue studiile universitare la New York, acolo unde a ajuns să învețe de la laureați ai premiului Nobel și să aibă la dispoziție o bibliotecă care găzduiește peste 13 milioane de volume.

Aurelian Mohan are 28 de ani și absolvit luna aceasta Universitatea Columbia din New York, după ce inițial a absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București și a fost delegat de tineret al României la ONU. În prezent consultant la cea mai mare companie de servicii profesionale, de consultanță și audit din lume și a fost de acord să stea de vorbă cu Digi24.ro despre parcursul său educațional în SUA, dar și cum se vede educația și societatea din România de peste Atlantic.

Foto: Aurelian Mohan/Facebook

Digi24.ro: Cum ai plecat din România la scrut timp după ce ai fost delegat de tineret la ONU?

Am reușit să plec din România pentru a studia în Statele Unite ale Americii în urma unui efort intelectual și financiar imens care a durat aproximativ 12 luni. Cu alte cuvinte, am aplicat la o bursă în cadrul programului Fulbright Student Program, organizat și administrat de către Comisia Fulbright din România (Romanian-U.S. Fulbright Commission).

Odată confirmat în poziția de bursier al acestui prestigios demers, am urmat procedurile standard de admitere la cinci diferite universități din SUA, printre care s-a numărat și Columbia University din New York. În momentul în care am fost admis, a trebuit să dedic următoarele cinci luni pregătirilor pentru inevitabila mea mutare în metropola americană. Ceea cea a urmat a fost incredibil: campusul te inspiră prin variatele sale clădiri care reamintesc de măreția celor care au studiat acolo, iar nimic nu se poate compara cu dezbaterile din campus facilitate de către profesori de renume. Prin urmare, recomand tuturor să aplice la Fulbright Student Program întrucât acesta oferă o oportunitate unică celor interesați în a își dezvolta abilitățile intelectuale și academice!

Digi24.ro: Cum ai ales Columbia University și ce studiezi acolo?

Deoarece la momentul redactării aplicațiilor avem deja experiență cu Organizația Națiunilor Unite (am fost Delegat de Tineret al României la ONU, lider al unui grup de lucru al UN-Habitat New York, și National Focal Point la Comisia Economică a ONU pentru Europa), am considerat că Specializarea Studii ONU din cadrul Columbia University se potrivește perfect nu numai cu abilitățile și competențele mele, dar și cu obiectivele profesionale pe termen lung.

Mai mult decât atât, am fost atras de calitatea cadrelor didactice, de posibilitatea de a demara proiecte cu clienți prestigioși (precum PwC, Bank of America, Departamentul de Stat al S.UA.), și de istoria universității care include șapte părinți fondatori ai SUA, patru președinți americani, doi Secretari Generali ai ONU, și 101 laureați ai Premiului Nobel.

Totodată, facultatea aleasă, intitulată SIPA (School of International and Public Affairs), este celebră atât pentru cercetarea avansată în domenii precum cooperare internațională, multilateralism, sau securitate cibernetică, cât și pentru numărul impresionant de diplomați ONU și șefi de stat care au studiat acolo. În acest context, am ales să urmez un program de masterat în relații internationale, care se concentrează pe studii de securitate și generează o dublă specializare: în studii ONU și leadership.

Universitatea Columbia. Foto: Profimedia Images