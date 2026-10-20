Ce măsuri anunță NATO după atacurile din Marea Neagră: „Suntem capabili să răspundem ameninţărilor”

NATO va desfăşura resurse suplimentare în Marea Neagră în urma unei serii de atacuri cu drone împotriva navelor comerciale, a anunţat marţi o purtătoare de cuvânt a Alianţei Nord-Atlantice, conform AFP şi Reuters.

„NATO şi-a consolidat deja postura de-a lungul flancului estic, inclusiv prin capacităţi de combatere a dronelor. NATO va trimite resurse suplimentare în regiune, în special pentru a sprijini activităţile de supraveghere, recunoaştere şi investigaţie”, a scris purtătoarea de cuvânt Allison Hart pe platforma de socializare X, potrivit Agerpres.

„Vom continua să fim uniţi şi să ne asigurăm că suntem pregătiţi şi capabili să răspundem oricărei ameninţări”, a subliniat ea, precizând că ambasadorii la NATO s-au reunit marţi în cadrul Consiliului Nord-Atlantic pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră.

Bulgaria a solicitat vineri NATO desfăşurarea de avioane de luptă, echipamente antidronă şi rachete antiaeriene după atacurile asupra a şapte nave comerciale în largul coastelor bulgare şi româneşti începând cu 5 octombrie, soldate cu cel puţin doi marinari morţi, 28 dispăruţi şi trei ambarcaţiuni scufundate.

Deşi Bulgaria a sugerat că Rusia este cea care s-ar putea afla în spatele atacurilor, nu a acuzat în mod expres Moscova din cauza absenţei unor dovezi materiale, notează EFE.

Reamintim că, președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi, 22 octombrie, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, conform surselor Digi24. În centrul agendei s-ar afla situația de securitate de la Marea Neagră.

Informația vine în contextul în care joi, 15 octombrie, a fost alertă din nou în Marea Neagră, după ce două nave au luat foc în apropiere de Sulina. Președintele Nicușor Dan a confirmat că acestea au fost lovite de drone aeriene.

Una dintre nave, aflată la 14 mile marine de Sulina, a cerut ajutorul autorităților române.

Editor : C.L.B.