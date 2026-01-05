Ce mesaj a transmis fiul lui Maduro după capturarea tatălui său. „Istoria o va dezvălui”

Deputatul Nicolas Maduro Guerra, fiul liderului venezuelean Nicolas Maduro, a chemat la unitate maximă în cadrul regimului, după ce tatăl său a fost capturat de Statele Unite în timpul unei operaţiuni militare. „Istoria va spune cine au fost trădătorii”, a declarat fiul lui Maduro.

„Vor ei să semene îndoială? Nu vor reuşi, nu pot reuşi, nu pot semăna îndoială. Se va vedea apoi, istoria va spune cine au fost trădătorii, istoria o va dezvălui, vom vedea”, a declarat Maduro Guerra, conform unui comunicat de presă al Adunării Naţionale (AN, parlamentul) care citează „un mesaj audio”, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Deputatul venezuelean a cerut unitate în jurul înaltului „comandament politico-militar”, care şi-a reiterat loialitatea faţă de Maduro senior, recunoscându-l drept preşedintele „autentic” şi „constituţional” al Venezuelei.

„Maduro, de oriunde s-ar afla, se roagă. Maduro, de oriunde s-ar afla, ne trimite energia sa. Maduro, îl cunosc pe Nicolas Maduro (...) şi ştiu că, oriunde s-ar afla, ne cheamă la luptă, să conducem poporul, ne cheamă să fim în stradă”, a adăugat el.

Statele Unite au desfăşurat o operaţiune militară în Caracas şi în mai multe state venezuelene sâmbătă dimineaţa devreme, ce a inclus bombardamente care, potrivit guvernului venezuelean, au făcut victime civile şi militare, deşi nu a specificat câte.

În timpul operaţiunii, preşedintele şi partenera sa, Cilia Flores, au fost capturaţi şi duşi în Statele Unite, unde vor fi judecaţi pentru narcoterorism.

După atac, Tribunalul Suprem de Justiţie (TSJ) al Venezuelei a ordonat ca vicepreşedinta executivă Delcy Rodriguez să preia rolul de preşedinte interimar al ţării, o mişcare susţinută de Forţele Armate Naţionale Bolivariene (FANB).

Editor : B.P.