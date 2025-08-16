Live TV

Ce mesaj transmite limbajul corporal al lui Trump după întâlnirea cu Putin: „Ai impresia că sunt două lumi complet diferite"

trump summit alaska putin
Foto: Profimedia (colaj digi24.ro)

Limbajul corporal, adică cel transmis prin gesturi şi mimică, al preşedintelui Donald Trump la conferinţa de presă după summitul cu omologul său rus Vladimir Putin arată că şeful Casei Albe era dezamăgit, a declarat pentru Sky News psihologul şi expertul în limbaj non-verbal Peter Collett.

„Când compari întâlnirea de pe pistă cu ceea ce s-a întâmplat la conferinţa de presă, ai impresia că sunt două lumi complet diferite, cu siguranţă în ceea ce priveşte limbajul corporal”, a comentat expertul.

Peter Collett a remarcat că, atunci când Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit pe pistă după aterizarea liderului rus în Alaska, cei doi s-au bătut pe umăr, gest care tinde să fie „o reamintire a statutului”.

Începutul a fost mult mai mult despre „prietenie, amiciţie şi apropiere – aproape ca şi cum principala preocupare a lui Trump era să-l atragă pe Putin de partea sa”, spune Collett.

„Prin limbajul corpului, au creat senzaţia clară că sunt doi vechi prieteni extrem de bucuroşi să se revadă”, a explicat psihologul, ceea ce „contrastează cu ceea ce se întâmplă de obicei când Trump se întâlneşte cu alţi şefi de stat”, a remarcat el.

Dar, la conferinţa de presă care a urmat discuţiilor de fond cu Putin, limbajul corpului preşedintelui american se schimbase semnificativ. „Cred că există multe informaţii, multe mici indicii în limbajul său corporal, care sugerează că nu era fericit”, crede Collett.

El a subliniat faptul că Trump nu i-a acordat lui Putin „multă atenţie” în timp ce acesta vorbea şi a adăugat: „De fapt, nu voia să se uite la Putin, deoarece Putin îi amintea de eşecul său de a ajunge la un acord în acele condiţii”.

Strângerea buzelor era „un gest de auto-control” şi arăta că de fapt gândea ceva ce nu îndrăznea să spună.

Trump era un om care părea „dezamăgit”, dar „face o treabă destul de bună în a se convinge pe sine – şi pe noi – că viitorul este promiţător şi că vor veni lucruri bune”, a remarcat psihologul. El a adăugat: „Dar dacă citeşti limbajul corpului, poţi vedea că se întâmplă altceva în mintea lui, chiar ceva, posibil în acest stadiu, încă nerecunoscut, şi anume: «La naiba, cu siguranţă nu a funcţionat aşa cum speram»”, a conchis expertul.

O opinie similară a avut un alt expert, potrivit Digi24. Analiza sa, disponibilă mai jos:

