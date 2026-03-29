Live TV

Ce părere au românii despre intervenția militară SUA-Israel în Iran (sondaj)

Data publicării:
Mai mult de jumătate dintre români consideră că acţiunile militare ale SUA şi Israelului împotriva Iranului sunt mai degrabă nejustificate, relevă un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS.

Potrivit sondajului, 55% dintre români consideră că acţiunile militare ale SUA şi Israelului împotriva Iranului sunt mai degrabă nejustificate, 32% le văd justificate, iar 13% spun că nu pot aprecia.

Rezultatul arată o reticenţă clară faţă de implicarea militară şi o percepţie mai degrabă rezervată faţă de acest tip de intervenţii, conform CURS, relatează Agerpres. 

Cercetarea sociologică a fost realizată pe un eşantion de 1.517 persoane adulte, reprezentativ la nivel naţional, în perioada 23 - 27 martie.

Metoda de culegere a datelor - CATI. Marja de eroare este de ą2,5%, la un nivel de încredere de 95%, iar datele au fost ponderate în funcţie de regiune şi mediul de rezidenţă.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

