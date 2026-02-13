Live TV

Ce pierderi au avut trupele lui Kim Jong Un, trimise în Ucraina. Doar 1.000 de soldați s-au întors acasă, acum vor pleca din nou

Ce concluzii a tras Coreea de Nord

Trei soldați din cinci trimiși în Ucraina de Kim Jong Un, să lupte de partea Rusiei au fost răniți sau uciși. Serviciile secrete sud-coreene au dat publicității câteva cifre.

Aproximativ 6.000 de soldați nord-coreeni care luptă de partea Rusiei în războiul împotriva Ucrainei au fost uciși sau răniți, potrivit serviciilor secrete sud-coreene, scrie agenția de știri sud-coreeană Yonhap.

„Aproximativ 10.000 de soldați nord-coreeni și 1.000 de soldați geniști sunt în prezent dislocați în regiunea Kursk din Rusia, pe linia frontului, pentru a sprijini războiul Moscovei cu Ucraina, a declarat agenția de spionaj, estimând că aproximativ 6.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși sau răniți.”

Serviciul de informații a mai declarat că aproximativ 1.100 de soldați care s-au întors în Coreea de Nord în decembrie 2025 ar putea fi redislocați în Rusia pentru a participa la războiul împotriva Ucrainei.

„În ciuda celor 6.000 de victime, armata nord-coreeană a obținut rezultate în ceea ce privește dobândirea de tactici de luptă moderne și date pe câmpul de luptă, precum și modernizarea sistemelor sale de armament cu ajutorul tehnic al Rusiei”, a declarat serviciul de informații sud-coreean.

Ce concluzii a tras Coreea de Nord

Agenția a menționat, de asemenea, că Phenianul a înființat un nou departament UAV și lucrează la crearea unui sistem capabil să dezvolte și să producă în serie drone.
În iunie, mass-media de stat din Coreea de Nord a difuzat imagini cu liderul țării, Kim Jong Un, jelind soldații săi care au fost uciși în timpul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În august, Kim Jong Un a decorat soldații și comandanții forțelor sale armate care au participat la luptele din regiunea Kursk de partea Rusiei și s-a întâlnit cu familiile celor uciși.

