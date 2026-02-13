Ce pierderi au avut trupele lui Kim Jong Un, trimise în Ucraina. Doar 1.000 de soldați s-au întors acasă, acum vor pleca din nou

Trei soldați din cinci trimiși în Ucraina de Kim Jong Un, să lupte de partea Rusiei au fost răniți sau uciși. Serviciile secrete sud-coreene au dat publicității câteva cifre.

Aproximativ 6.000 de soldați nord-coreeni care luptă de partea Rusiei în războiul împotriva Ucrainei au fost uciși sau răniți, potrivit serviciilor secrete sud-coreene, scrie agenția de știri sud-coreeană Yonhap.

„Aproximativ 10.000 de soldați nord-coreeni și 1.000 de soldați geniști sunt în prezent dislocați în regiunea Kursk din Rusia, pe linia frontului, pentru a sprijini războiul Moscovei cu Ucraina, a declarat agenția de spionaj, estimând că aproximativ 6.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși sau răniți.”

Serviciul de informații a mai declarat că aproximativ 1.100 de soldați care s-au întors în Coreea de Nord în decembrie 2025 ar putea fi redislocați în Rusia pentru a participa la războiul împotriva Ucrainei.

„În ciuda celor 6.000 de victime, armata nord-coreeană a obținut rezultate în ceea ce privește dobândirea de tactici de luptă moderne și date pe câmpul de luptă, precum și modernizarea sistemelor sale de armament cu ajutorul tehnic al Rusiei”, a declarat serviciul de informații sud-coreean.

Ce concluzii a tras Coreea de Nord

Agenția a menționat, de asemenea, că Phenianul a înființat un nou departament UAV și lucrează la crearea unui sistem capabil să dezvolte și să producă în serie drone.

În iunie, mass-media de stat din Coreea de Nord a difuzat imagini cu liderul țării, Kim Jong Un, jelind soldații săi care au fost uciși în timpul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În august, Kim Jong Un a decorat soldații și comandanții forțelor sale armate care au participat la luptele din regiunea Kursk de partea Rusiei și s-a întâlnit cu familiile celor uciși.

