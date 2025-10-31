Live TV

Ce pot obține Statele Unite dacă reiau testele cu arme nucleare

Ciupercă nuclerară explozie ilustrație
Explozie nucleară. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
De ce au încetat testele nucleare De ce s-ar relua testele  Câte arme nucleare au marile puteri 

Preşedintele american Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare după o pauză de 33 de ani. În acest context, agenţia de presă Reuters publică un material de tip documentar în care prezintă câte teste nucleare au avut loc, de ce au fost oprite şi de ce s-ar vrea acum reluarea lor.

Statele Unite au deschis era nucleară în iulie 1945 odată cu testarea unei bombe atomice de 20 de kilotone la Alamogordo, New Mexico, iar apoi au aruncat două bombe atomice asupra oraşelor japoneze Hiroshima şi Nagasaki, în august 1945, pentru a forţa Japonia să se predea în cel de-al Doilea Război Mondial.

La rândul său, Uniunea Sovietică a şocat Occidentul prin detonarea primei sale bombe nucleare doar patru ani mai târziu, în august 1949.

În cele cinci decenii dintre 1945 şi Tratatul de interzicere totală a testelor nucleare (CTBT) din 1996, au fost efectuate peste 2.000 de teste nucleare, dintre care 1.032 de către Statele Unite şi 715 de către Uniunea Sovietică, potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite, arată News.ro. 

Marea Britanie a efectuat 45 de teste, Franţa 210 şi China 45.

De la intrarea în vigoare a CTBT, au avut loc 10 teste nucleare. India a efectuat două în 1998, Pakistanul tot două în 1998, iar Coreea de Nord a efectuat teste în 2006, 2009, 2013, 2016 (de două ori) şi 2017, potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Statele Unite au efectuat ultimul test în 1992, China şi Franţa în 1996, iar Uniunea Sovietică în 1990. Rusia, care a moştenit cea mai mare parte a arsenalului nuclear sovietic, nu a efectuat niciodată astfel de teste.

Însă Rusia a organizat exerciţii nucleare săptămâna trecută şi a testat o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară şi o torpilă cu propulsie nucleară, dar nu a testat propriu-zis o ogivă nucleară.

De ce au încetat testele nucleare

În timp, au crescut îngrijorările cu privire la impactul testelor - la suprafaţă, subterane şi subacvatice - asupra sănătăţii umane şi a mediului.

Impactul testelor occidentale în Pacific şi al testelor sovietice în Kazahstan şi Arctica a fost semnificativ atât asupra mediului, cât şi asupra populaţiei. Activiştii spun că milioane de oameni din Pacific şi Kazahstan au avut terenurile contaminate de testele nucleare şi s-au confruntat cu probleme de sănătate timp de decenii.

Prin limitarea testelor nucleare din perioada Războiului Rece, susţinătorii au afirmat că tensiunile dintre Moscova şi Washington ar putea fi reduse.

CTBT interzice exploziile nucleare tuturor ţărilor, pretutindeni. Tratatul a fost semnat de Rusia în 1996 şi ratificat în 2000. Statele Unite au semnat tratatul în 1996, dar nu l-au ratificat.

În 2023, preşedintele Vladimir Putin a revocat oficial ratificarea CTBT de către Rusia, aliniind ţara sa la poziţia Statelor Unite.

De ce s-ar relua testele 

Testele furnizează dovezi cu privire la efectele oricărei noi arme nucleare şi la funcţionalitatea armelor mai vechi. Testele ar fi utile pentru a culege informaţii sau pentru a trimite un semnal.

În 2020, The Washington Post a raportat că administraţia preşedintelui american Donald Trump a discutat dacă să efectueze sau nu un test nuclear.

Pe lângă furnizarea de date tehnice, un astfel de test ar fi perceput de Rusia şi China ca o afirmare deliberată a puterii strategice a Statelor Unite.

Putin a avertizat în repetate rânduri că, dacă Statele Unite vor relua testele nucleare, Rusia va face acelaşi lucru. Putin afirmă că o cursă globală a înarmării nucleare este deja în curs.

Câte arme nucleare au marile puteri 

Numărul exact de ogive pe care îl deţine fiecare ţară este secret, dar Rusia are în total 5.459 de ogive, în timp ce Statele Unite au 5.177, potrivit Federaţiei Oamenilor de Ştiinţă Americani. Aceste cifre includ ogivele desfăşurate, stocate şi retrase din uz.

Asociaţia pentru Controlul Armelor din Washington D.C. afirmă că Statele Unite au un stoc de 5.225 de ogive nucleare, iar Rusia are 5.580.

Rezervele globale de focoase nucleare au atins nivelul maxim în 1986, cu peste 70.000 de focoase, majoritatea în Uniunea Sovietică şi Statele Unite, dar de atunci au fost reduse la aproximativ 12.000, majoritatea încă în Rusia şi Statele Unite.

China este a treia putere nucleară, cu 600 de ogive, Franţa are 290, Regatul Unit 225, India 180, Pakistan 170, Israel 90 şi Coreea de Nord 50, potrivit Federaţiei Oamenilor de Ştiinţă Americani.

Rusia, Statele Unite şi China întreprind toate modernizări majore ale arsenalelor lor nucleare.

